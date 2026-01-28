Ajit Pawar Net Worth: লকারে বিরল ২৮ ক্যারেটের হিরে, কোটি কোটি টাকার মালিক! গত ৫ বছরে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন অজিত, মোট সম্পত্তি...
Ajit Pawar Plane Crash: অজিত পওয়ার মহারাষ্ট্র রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি একাধিকবার রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে তাঁর মৃত্যুর পর সামনে এসেছে অজিত পওয়ারের সম্পদের বিস্তারিত হিসাব।
নিহত উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার
কত সম্পত্তির মালিক ছিলেন অজিত পওয়ার
মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে স্পষ্টবাদী বক্তব্য এবং প্রশাসনিক বিচক্ষণতার জন্য পরিচিত। রাজনীতির পাশাপাশি অজিত পওয়ার আর্থিক দিক থেকে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। MyNeta পোর্টালের শেষ হলফনামা অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে অজিত পওয়ারের সম্পত্তির পরিমাণ বিশাল ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ২০১৯ সালে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি। ২০২৪-২৫ সালে ১২৪ কোটি ছাড়িয়ে যায়।
কৃষি
আরও, অজিত পওয়ার তাঁর সম্পত্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষি জমি, বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছেন। শুধু অজিতই নন, তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ারেরও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী। রাজনীতি, ব্যবসা এবং কৃষিকাজ থেকে তাঁর আয় তাকে রাজ্যের সবচেয়ে ধনী রাজনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম স্থান দিয়েছে।
সম্পত্তির পরিমাণ
নির্বাচন কমিশনকে অজিত পওয়ারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১২৪.৫৫ কোটি টাকার বেশি। অস্থাবর সম্পত্তি: তার প্রায় ২৬.৬০ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, যার মধ্যে নগদ অর্থ, ব্যাংক ব্যালেন্স এবং বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত। স্থাবর সম্পত্তি: স্থাবর সম্পত্তির (জমি ও বাড়ি) মূল্য আনুমানিক ৯৭.৯৪ কোটি টাকা। ব্যাংক ব্যালেন্স এবং নগদ: তাঁর বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৬.৮১ কোটি টাকারও বেশি আমানত রয়েছে।
শেয়ার বাজারে অজিত পওয়ারের বিনিয়োগ:
শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ
বিলাসবহুল গাড়ি
স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ারের সম্পত্তি
ঋণ
আয়ের মূল উৎস
