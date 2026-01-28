English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajit Pawar Net Worth: লকারে বিরল ২৮ ক্যারেটের হিরে, কোটি কোটি টাকার মালিক! গত ৫ বছরে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন অজিত, মোট সম্পত্তি...

Ajit Pawar Plane Crash: অজিত পওয়ার মহারাষ্ট্র রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি একাধিকবার রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে তাঁর মৃত্যুর পর সামনে এসেছে অজিত পওয়ারের সম্পদের বিস্তারিত হিসাব।

| Jan 28, 2026, 03:56 PM IST
1/10

নিহত উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। বুধবার সকালে বারামতি বিমানবন্দরে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অজিত পওয়ার-সহ চার।   

2/10

কত সম্পত্তির মালিক ছিলেন অজিত পওয়ার

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে স্পষ্টবাদী বক্তব্য এবং প্রশাসনিক বিচক্ষণতার জন্য পরিচিত। রাজনীতির পাশাপাশি অজিত পওয়ার আর্থিক দিক থেকে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। MyNeta পোর্টালের শেষ হলফনামা অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে অজিত পওয়ারের সম্পত্তির পরিমাণ বিশাল ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ২০১৯ সালে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি। ২০২৪-২৫ সালে ১২৪ কোটি ছাড়িয়ে যায়।  

3/10

কৃষি

আরও, অজিত পওয়ার তাঁর সম্পত্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষি জমি, বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছেন। শুধু অজিতই নন, তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ারেরও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী। রাজনীতি, ব্যবসা এবং কৃষিকাজ থেকে তাঁর আয় তাকে রাজ্যের সবচেয়ে ধনী রাজনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম স্থান দিয়েছে।

4/10

সম্পত্তির পরিমাণ

নির্বাচন কমিশনকে অজিত পওয়ারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১২৪.৫৫ কোটি টাকার বেশি। অস্থাবর সম্পত্তি: তার প্রায় ২৬.৬০ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, যার মধ্যে নগদ অর্থ, ব্যাংক ব্যালেন্স এবং বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত।  স্থাবর সম্পত্তি: স্থাবর সম্পত্তির (জমি ও বাড়ি) মূল্য আনুমানিক ৯৭.৯৪ কোটি টাকা।  ব্যাংক ব্যালেন্স এবং নগদ: তাঁর বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৬.৮১ কোটি টাকারও বেশি আমানত রয়েছে।

5/10

শেয়ার বাজারে অজিত পওয়ারের বিনিয়োগ:

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার তাঁর সম্পদ বাড়ানোর দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, এত বড় সম্পদের মালিক হয়েও তাঁর নামে কোনও জীবনবিমা (LIC) নেই।

6/10

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ

তবে বিমা না থাকলেও তিনি শেয়ারবাজারে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছেন। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ও মিউচুয়াল ফান্ডে তিনি কোটি কোটি টাকা রেখে গিয়েছেন।  

7/10

বিলাসবহুল গাড়ি

অজিত পওয়ারের কাছে রয়েছে টয়োটা ক্যামরি, হোন্ডা CR-V ও হোন্ডা অ্যাকর্ডের মতো দামি দামি গাড়ি। এছাড়া কৃষিকাজ ও ব্যবসার জন্য তাঁর কাছে ট্রেলার ও একটি ট্রাক্টরও আছে। এতে বোঝা যায়, তিনি কৃষিকাজের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই যুক্ত ছিলেন।

8/10

স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ারের সম্পত্তি

অজিত পওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ারও প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১২৭.৬ কোটি টাকা। তাঁর ১.১৯ কোটি টাকার সোনা, রুপো ও হীরার গয়নার আছে, যার মধ্যে একটি ২৮ ক্যারেটে হিরেও রয়েছে। এছাড়াও তাঁর নামে প্রায় ৫৮ কোটি টাকার জমি ও বাড়ি রয়েছে।

9/10

ঋণ

অজিত পওয়ার ও তাঁর পরিবারের ওপর ২১.৩৯ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে। এই ঋণ ব্যাংক থেকে নেওয়া ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ঋণ।  

10/10

আয়ের মূল উৎস

হলফনামায় বলা হয়েছে, অজিত পওয়ারের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ও ব্যবসা। বারামতি, পুণে ও কাটেওয়াড়ি এলাকায় তাঁর অনেক জমি ও সম্পত্তি রয়েছে।

