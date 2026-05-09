Biman Bose on Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর কাছে কী প্রত্যাশা বিমান বসুর? বর্ষীয়ান বাম নেতার মুখে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' প্রসঙ্গ

Suvendu Adhikari takes oath as Bengal Chief Minister: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে প্রতি মুহূর্তে নিয়োজিত থাকবে তাঁর সরকার। তাঁর সঙ্গেই শপথ নেন মন্ত্রিসভার আরও ৫ মন্ত্রী।    

| May 09, 2026, 05:11 PM IST
বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেই শপথ নিয়েছেন বাংলায় বিজেপির প্রথম সরকারের আরও ৫ মন্ত্রী।   

নতুন সরকারের কাছে কী প্রত্যাশা

আর নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের দিনেই বাংলার নতুন সরকারের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা তা নিয়ে মুখ খুললেন বর্ষীয়ান বাম নেতা বিমান বসু।  

শুভেন্দু উদ্দেশে বিমান বসু

বিমান বসু বলেন, "শপথ নেওয়ার দিনে অন্য ধরনের কথা বলা শোভা পায় না।"

কী বলেন বিমান বসু?

বলেন, "অতীতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলোতে অনেকের মধ্যে একটা শঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সেটা যেন না হয়।"  (ছবিতে: সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী জনসভায়)

'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'

এরপরই বিমান বসু বলেন, "সবকা সাথ সবকা বিকাশ যেন হয়।" অর্থাৎ, বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের পশ্চিমবঙ্গবাসীর যে প্রত্যাশা, তা যেন পূরণ হয়। সেই কথাই বলেন বিমান বসু। (ছবিতে: শুভেন্দু অধিকারীকে বরণ বিজেপি কর্মীদের)

নন্দীগ্রামের নায়ক শুভেন্দু

প্রসঙ্গত, যে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয় ৩৪ বছরের বাম শাসন, সেই নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নায়ক ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তখন তিনি তৃণমূলে।  

জায়ান্ট কিলার শুভেন্দু অধিকারী

পরবর্তীতে ২০২০ সালে শুভেন্দুর তৃণমূল ত্যাগ ও বিজেপিতে যোগদান। এরপর একুশের ভোটে সেই নন্দীগ্রামেই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে হারিয়ে 'বিরোধী দলনেতা' হন শুভেন্দু অধিকারী। 

West Bengal BJP Govt Oath Ceremony: শুভেন্দুর শপথমঞ্চে কার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী? কে এই ৯৮ বছরের বৃদ্ধ?

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বাড়ির ছাদবাগানেই ফুটল কমল: শপথের আগে সেই পদ্মেই কুলদেবতার পুজোয় শুভ সংকেত

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: আজ সবুজ ময়দান গেরুয়া, ব্রিগেডে পদ্ম-সুনামির আবেগ ছুঁয়েছে আসমান, দেখুন সব দুর্দান্ত ছবি

Agnimitra Paul oath ceremony: শুভেন্দুর অধিকারীর সঙ্গেই শপথ নিলেন অগ্নিমিত্রা পল, কোন দফতর পেতে চলেছেন বিজেপি নেত্রী?

