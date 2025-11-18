English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Children Aadhaar Update: শিশুদের আধার বায়েমেট্রিক আপডেটে উঠে গেল চার্জ, জেনে নিন লাগবে কোন নথি...

Children Aadhaar Update: বাল আধার বা Blue Aadhaar-এ কীভাবে করা যাবে বায়োমেট্রিক আপডেট?

| Nov 18, 2025, 04:17 PM IST
1/6

বায়েমেট্রিক আপডেট

বায়েমেট্রিক আপডেট

বায়েমেট্রিক আপডেট বাধ্যতামূলক করেছে  ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা UIDAI। ৭-১৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্যও একই নিয়ম। তবে শিশুদের বায়েমেট্রিক আপডেটের জন্য একটি চার্জ ধার্য করেছিল UIDAI। সেই চার্জ এবার মুকুব করে দিল কেন্দ্র। ফলে ৭-১৫ বছর বয়সী শিশুদের বাল আধার বা ব্লু আধারে বায়োমেট্রিক আপডেট অনেক সহজ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

2/6

খরচ মকুব

খরচ মকুব

প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিশুদের আধার আপডেটের ক্ষেত্রে কোনও চার্জ লাগবে না। বয়সসীমা ৫-৭ ও ১৫-১৭ বছর। ক্ষেত্রে এতদিন চার্জ ছিল ১২৫ টাকা। এখন থেকে ৫-১৭ বছর বয়সীদের আধার বায়েমেট্রিক আপডেটের জন্য কোনও খরচ লাগবে না।   

3/6

কী আপডেট করতে হবে?

কী আপডেট করতে হবে?

এগুলি হল ছবি, আঙুলের ছাপ ও চোখের মণির ছবি।

4/6

বাল আধার

বাল আধার

বাল আধার বা Blue Aadhaar-এ কীভাবে করা যাবে বায়োমেট্রিক আপডেট? শিশুদের আধারের ক্ষেত্রে প্রথমবার বায়েমেট্রিক আপডেট করতে হয় ৫ বছর বয়সে। পরের বার তা করতে হয় ১৫ বছর বয়সে।

5/6

আধার এনরোলমেন্ট সেন্টার

আধার এনরোলমেন্ট সেন্টার

বাল আধার আপডেটের জন্য যেতে হবে কাছাকাছি আধার এনরোলমেন্ট সেন্টার বা আধার সেবা কেন্দ্রে।

6/6

কী কী নথি লাগবে?

কী কী নথি লাগবে?

আপডেটের জন্য দিতে হবে শিশুর আধার, বাবা-মার আধার। অন্যান্য নথি।

