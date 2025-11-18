Children Aadhaar Update: শিশুদের আধার বায়েমেট্রিক আপডেটে উঠে গেল চার্জ, জেনে নিন লাগবে কোন নথি...

Children Aadhaar Update: শিশুদের আধার বায়েমেট্রিক আপডেটে উঠে গেল চার্জ, জেনে নিন লাগবে কোন নথি...
Children Aadhaar Update: বাল আধার বা Blue Aadhaar-এ কীভাবে করা যাবে বায়োমেট্রিক আপডেট?
1/6
বায়েমেট্রিক আপডেট
বায়েমেট্রিক আপডেট বাধ্যতামূলক করেছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা UIDAI। ৭-১৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্যও একই নিয়ম। তবে শিশুদের বায়েমেট্রিক আপডেটের জন্য একটি চার্জ ধার্য করেছিল UIDAI। সেই চার্জ এবার মুকুব করে দিল কেন্দ্র। ফলে ৭-১৫ বছর বয়সী শিশুদের বাল আধার বা ব্লু আধারে বায়োমেট্রিক আপডেট অনেক সহজ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
2/6
খরচ মকুব
photos
TRENDING NOW
4/6
বাল আধার
5/6
আধার এনরোলমেন্ট সেন্টার
photos