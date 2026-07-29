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গৃহশিক্ষক থেকে কোটিপতি! বীরভূমের ধনকুবের টুলু-মিনার জুটির আড়ালে কোন কালো রহস্য? কীভাবে এত প্রতিপত্তি?

Written BySoumita Khan
Published: Jul 29, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:53 PM IST

Birbhum Cash Recovery: পাথরের সরকারি ট্যাক্স বা 'ডি সি আর' আদায়ে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। মিনার মণ্ডল সেই ট্যাক্স সংগ্রহের গেটের দায়িত্বে ছিলেন। উদ্ধার হওয়া বিপুল অর্থ ও সোনা কার, পুলিস তা তদন্ত করে দেখছে।

বীরভূমে গুপ্তধন1/8

বীরভূমে গুপ্তধন

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: বীরভূমে গুপ্তধন। পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে সোনা ও নগদ। 

বীরভূমে গুপ্তধন2/8

বীরভূমে গুপ্তধন

গত মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই মেগা অভিযান এখনও চলছে। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ১৫ কেজি সোনা, যার বাজার মূল্য প্রায় ২২ কোটি। এবং সাড়ে ১০ কোটি নগদ। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও চলছে টাকা গোনার কাজ।

 

কে এই টুলু মণ্ডল?3/8

কে এই টুলু মণ্ডল?

এখন প্রশ্ন উঠছে, কে এই টুলু মণ্ডল? কীভাবে তার আত্মীয়ের বাড়িতে এত পরিমাণে টাকা উদ্ধার হল?

 

কে এই টুলু মণ্ডল?4/8

কে এই টুলু মণ্ডল?

টুলু মণ্ডল বীরভূমের সিউড়ি জেলায় সনাতন পাড়ার বাসিন্দা। ২০০০ সালের প্রথমের দিকে তিনি বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চাদের গৃহশিক্ষক হিসাবে পড়াতেন। তারপরে পাথর সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন। পাথর সাপ্লাই করতে করতে আস্তে আস্তে পাথর খাদানে ক্রাশারের ব্যবসা শুরু করে, মানে অর্থাৎ পাথর ভেঙে বিক্রি করা। 

 

কে এই টুলু মণ্ডল?5/8

কে এই টুলু মণ্ডল?

তারপরেই ২০১৪-১৫-র পরে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তারপরে ২০১৬-১৭ দিক করে বীরভূম জেলার পাথর খাদানে ডি সি আর-এর কাজ শুরু করে এই টুলু মণ্ডল। ডি সি আর হল যে পাথর বেরোয় তার একটা যে সরকারের ট্যাক্স লাগে, সেই ট্যাক্সটাকে বলা হয় ডি সি আর। এবার এই ডিসিআর-কে সরকার একটি বেসরকারি কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছিল। যে বেসরকারি কোম্পানিটা ছিল এই টুলু মণ্ডলের। সেখানেই প্রচুর কোটি কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে বলে খবর। 

 

কে এই টুলু মণ্ডল?6/8

কে এই টুলু মণ্ডল?

বিজেপি দাবি করেছে, এখন মাসে প্রায় ৮৩ কোটি টাকা উঠছে। কিন্তু আগের সময়ে মাত্র দিনে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মতো সরকারের কাছে জমা পড়ত। বাকি টাকা আর জমা পড়ত না। বাকি পুরোটাই চলে যেত এই ব্যবসাদার টুলু মণ্ডল এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন নেতাদের হাতে।

 

কে এই টুলু মণ্ডল?7/8

কে এই টুলু মণ্ডল?

তিনি নিজের মেয়ের বিয়েতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ওপর খরচ করেছিলেন। সেখানে বলিউড থেকে টলিউডের তারকা এসেছিলেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতেও প্রচুর কোটি টাকা খরচ করেছিলেন এবং তখনও বহু তারকা এসেছিলেন। এক কথায়, টুলু মণ্ডল এত বড় ব্যবসাদার এবং কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ তার এই প্রতিপত্তি বৃদ্ধি দেখে রীতিমতো চমকে গিয়েছেন। এখন বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় তার জমি, বাড়ি ও সম্পত্তি রয়েছে এবং তিনি কীভাবে এত টাকার মালিক হলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

 

কে এই মিনার মণ্ডল?8/8

কে এই মিনার মণ্ডল?

অন্যদিকে, সম্প্রতি যার বাড়িতে রেইড হয়েছে এবং টাকা উদ্ধার করা হচ্ছে, সেই মিনার মণ্ডল হলেন টুলু মণ্ডলের আত্মীয়। সম্পর্কের দিক থেকে টুলু মণ্ডলের কাকার মেয়ের স্বামী হলেন এই মিনার মণ্ডল। যে পাথরের ডিসিআর কাটা হত, তার জন্য টোলের মতো যে গেট থাকত, সেই গেটের দায়িত্বে ছিলেন এই মিনার মণ্ডল। সেখান থেকেই তিনি প্রচুর টাকা কামিয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এই উদ্ধার হওয়া টাকা কি মিনার মণ্ডলের নাকি টুলু মণ্ডলের, তা নিয়েই এখন পুলিস তদন্ত করছে এবং বিভিন্ন মহলেও প্রশ্ন উঠছে।

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