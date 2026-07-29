/গোপন অভিযানে পুলিসের বিরাট সাফল্য! পরিত্যক্ত বাড়িতে মিলল ৮০০ কেজি বিস্ফোরক

Birbhum: বীরভূম জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অপরাধের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ‘জিরো টলারেন্স’ এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূমের নলহাটি থানার পুলিস বড়সড় সাফল্য পেল। গোপন সূত্রে খবর পায় নলহাটি থানার পুলিস। গত ২৮ জুলাই তারা বীরভূমের নলহাটি থানা এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালায়। সেই অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক উদ্ধার করে নলহাটি থানার পুলিস। অপরাধ দমনে এটি নলহাটি থানার পুলিসের একটি বড়সড় সাফল্য।
উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৮০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। এছাড়াও রয়েছে ১২,৪০০টি জেলাটিন স্টিক, ১০৫টি ডেটোনেটর এবং ৩৬টি ডেটোনেটিং ফিউজের কয়েল।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, অভিযুক্তরা সম্প্রতি বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল। তারপর সেখানে তারা এই বিপুল বিস্ফোরক মজুত করেছিল।
ঘটনায় প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিস ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। কারা এই বিস্ফোরক মজুত করেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
কী উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল, পুলিস তা খতিয়ে দেখছে। এর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, পুলিস তাও খতিয়ে দেখছে। বীরভূম জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অপরাধের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ‘জিরো টলারেন্স’। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।