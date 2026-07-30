/পাম্পে হামলা থেকে লরি আটকে তোলাবাজি, বীরভূম থেকে দুর্গাপুর! অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ টুলুর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

Tulu Mandal: পাথরসম্রাট টুলু মণ্ডলের 'দাদাগিরি'র নতুন নয়। বীরভূম থেকে দুর্গাপুর। এবার সামনে আসছে একের পর এক অভিযোগ।
পিয়ালী মিত্র: এ যেন আর এক 'শাহাজাহান'! কখনও অন্যের পেট্রল পাম্পে হামলা, কখনও জোর করে লরি আটকে রাখা, এমনকী তোলবাজিও! বীরভূমের পাথরসম্রাট টুলু মণ্ডলের এবার সামনে আসছে একের এক অভিযোগ।
বীরভূমের মহম্মদবাজারে টুলু মণ্ডলের স্টক ইয়ার্ডের লাগোয়া একটি পেট্রল পাম্প। সেখানে বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করে নাকি টুলুর রোষের শিকার হতে হয়েছিল পাম্পের মালিক ও কর্তৃপক্ষকে!
অভিযোগ, একুশের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর ওই পেট্রল পাম্পের ভাঙচুর চালানো হয়। মালিকের বাড়িতে বোমাবাজি হয়। গোটা ঘটনাটি ধরাও পড়েছিল সিসিটিভিতে।
পেট্রল পাম্পের মালিকের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ঘটনাটি জানিয়েছিলেন বিভিন্ন মহলে। কিন্তু অনুব্রত ঘনিষ্ট টুলুর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিস।
টুলুর দাপট ছিল দুর্গাপুরেও। স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, তাঁর লরি জোর করে আটকে রেখে ৫০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছিল।
ওই ব্য়বসায়ীর দাবি, তিনবার থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। রাজ্য পালাবদলের পর ফের নতুন করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।