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পাম্পে হামলা থেকে লরি আটকে তোলাবাজি, বীরভূম থেকে দুর্গাপুর! অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ টুলুর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 30, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:05 PM IST

Tulu Mandal:  পাথরসম্রাট টুলু মণ্ডলের 'দাদাগিরি'র নতুন নয়।  বীরভূম থেকে দুর্গাপুর। এবার সামনে আসছে একের পর এক অভিযোগ।

অভিযোগের পাহাড়1/6

অভিযোগের পাহাড়

পিয়ালী মিত্র: এ যেন আর এক 'শাহাজাহান'! কখনও অন্যের পেট্রল পাম্পে হামলা, কখনও জোর করে লরি আটকে রাখা, এমনকী তোলবাজিও! বীরভূমের পাথরসম্রাট টুলু মণ্ডলের এবার সামনে আসছে একের এক অভিযোগ।

পেট্রল পাম্পে ভাঙচুর2/6

পেট্রল পাম্পে ভাঙচুর

বীরভূমের মহম্মদবাজারে টুলু মণ্ডলের স্টক ইয়ার্ডের লাগোয়া একটি পেট্রল পাম্প। সেখানে বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করে নাকি টুলুর রোষের শিকার হতে হয়েছিল পাম্পের মালিক ও কর্তৃপক্ষকে!

 

বাড়িতে বোমাবাজি3/6

বাড়িতে বোমাবাজি

 অভিযোগ, একুশের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর ওই পেট্রল পাম্পের ভাঙচুর চালানো হয়। মালিকের বাড়িতে বোমাবাজি হয়। গোটা ঘটনাটি ধরাও পড়েছিল সিসিটিভিতে।

 

কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিস4/6

কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিস

পেট্রল পাম্পের মালিকের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ঘটনাটি জানিয়েছিলেন বিভিন্ন মহলে। কিন্তু অনুব্রত ঘনিষ্ট টুলুর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিস।

 

'দাদাগিরি' দুর্গাপুরেও5/6

'দাদাগিরি' দুর্গাপুরেও

টুলুর দাপট ছিল দুর্গাপুরেও। স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, তাঁর লরি জোর করে আটকে রেখে ৫০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছিল। 

 

পালাবদলের ফের নতুন করে FIR6/6

পালাবদলের ফের নতুন করে FIR

ওই ব্য়বসায়ীর দাবি, তিনবার থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। রাজ্য পালাবদলের পর ফের নতুন করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

 

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