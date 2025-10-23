Bird Flu: মৃত ৭১,০০০! ছড়াচ্ছে ভয়ংকর বার্ড ফ্লু! একের পর এক মরছে হাঁস-মুরগি! চিকেন-ডিম খাওয়া কি আদৌ সেফ?

Bird Flu: মৃত ৭১,০০০! ছড়াচ্ছে ভয়ংকর বার্ড ফ্লু! একের পর এক মরছে হাঁস-মুরগি! চিকেন-ডিম খাওয়া কি আদৌ সেফ?
Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert: ইতিমধ্যেই ৭১,০০০ পাখি মারা গিয়েছে। জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট... সতর্কতা অবলম্বন করার দিকে জোর দিয়েছে কেন্দ্র।
