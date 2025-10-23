English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bird Flu: মৃত ৭১,০০০! ছড়াচ্ছে ভয়ংকর বার্ড ফ্লু! একের পর এক মরছে হাঁস-মুরগি! চিকেন-ডিম খাওয়া কি আদৌ সেফ?

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert: ইতিমধ্যেই  ৭১,০০০ পাখি মারা গিয়েছে। জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট... সতর্কতা অবলম্বন করার দিকে জোর দিয়েছে কেন্দ্র।

| Oct 23, 2025, 04:19 PM IST
1/7

ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু, জারি হাই অ্যালার্ট!

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মারাত্মক বার্ড ফ্লু ভাইরাসের আক্রমণ। ভয়ংকরভাবে ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু! একের পর এক হাঁস-মুরগি মরে যাচ্ছে। মড়ক লেগেছে যেন!

2/7

ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু, জারি হাই অ্যালার্ট!

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert

এই পরিস্থিতিতে চিকেন, ডিম খাওয়া কি আদৌ নিরাপদ? ফ্রান্স ও জার্মানিতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ইউরোপে মারাত্মকভাবে ছড়িয়েছে বার্ড ফ্লু ভাইরাস। 

3/7

ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু, জারি হাই অ্যালার্ট!

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert

বন্য পাখি, খামার বা পোলট্রির বাণিজ্যিক হাঁস-মুরগির পাশাপাশি বাড়ির হাঁস-মুরগির মধ্যেও দেখা দিয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা-A ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বার্ড ফ্লু বা অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা।

4/7

ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু, জারি হাই অ্যালার্ট!

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert

ইতিমধ্যেই  ৭১,০০০ পাখি মারা গিয়েছে। আর তারপরই প্রশ্ন উঠছে ভারতও কি ঝুঁকিতে? ভারতে কী পরিস্থিতি? রিপোর্ট বলছে ২০২৫ সালেই ভারতের ১০টি রাজ্যে নিজস্ব বার্ড ফ্লু ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। 

5/7

ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু, জারি হাই অ্যালার্ট!

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert

তাই সতর্কতা অবলম্বন করার দিকে জোর দিয়েছে কেন্দ্র। কোনও ব্যক্তি যখন বার্ড ফ্লু  সংক্রামিত কোনও পাখি বা প্রাণীর শ্লেষ্মা, লালা বা মলের সংস্পর্শে আসে তখনই তাঁরা এই রোগে আক্রান্ত হন।

6/7

ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু, জারি হাই অ্যালার্ট!

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert

এখন পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এই ভাইরাসের সংক্রমণের কোনও প্রমাণ নেই। তবে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (CDC) জানিয়েছে, সীমিত পরিসরে কোনও ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রমণ ঘটতেই পারে।

7/7

ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু, জারি হাই অ্যালার্ট!

Deadly Bird Flu Virus Hits, High Alert

চোখ লালচে ভাব বা জ্বালা, জ্বর জ্বর ভার, কাশি, গলা ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, পেশীতে যন্ত্রণা, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, হাই ফিভার, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি ইত্যাদি-ই হচ্ছে এই বার্ড ফ্লু রোগের লক্ষ্মণ।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter: 'রাখতে পারলাম না'! সদ্যোজাতের মুঠোয় বাবার আঙুল! মেয়েকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ স্টার অলরাউন্ডার

পরবর্তী অ্যালবাম

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter: &#039;রাখতে পারলাম না&#039;! সদ্যোজাতের মুঠোয় বাবার আঙুল! মেয়েকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ স্টার অলরাউন্ডার

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter: 'রাখতে পারলাম না'! সদ্যোজাতের মুঠোয় বাবার আঙুল! মেয়েকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ স্টার অলরাউন্ডার

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter: 'রাখতে পারলাম না'! সদ্যোজাতের মুঠোয় বাবার আঙুল! মেয়েকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ স্টার অলরাউন্ডার 7
8th Pay Commission: পে-স্কেলে বড় পরিবর্তন! আমূল বদল! DA ৫০% হলেই কি মূল বেতন...? অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট!

8th Pay Commission: পে-স্কেলে বড় পরিবর্তন! আমূল বদল! DA ৫০% হলেই কি মূল বেতন...? অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট!

8th Pay Commission: পে-স্কেলে বড় পরিবর্তন! আমূল বদল! DA ৫০% হলেই কি মূল বেতন...? অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট! 10
Jalpaiguri: বন্যা সব কেড়ে নিয়েছে, কী করে ভাইফোঁটা দেব, ত্রাণ শিবিরের লাইনে দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়লেন শ্যামলী

Jalpaiguri: বন্যা সব কেড়ে নিয়েছে, কী করে ভাইফোঁটা দেব, ত্রাণ শিবিরের লাইনে দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়লেন শ্যামলী

Jalpaiguri: বন্যা সব কেড়ে নিয়েছে, কী করে ভাইফোঁটা দেব, ত্রাণ শিবিরের লাইনে দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়লেন শ্যামলী 5
Barrackpore Incident: &#039;সাইডে তাকাতেই দেখি ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে...&#039; লুকিয়ে বাথরুমে তরুণীর স্নান-ভিডিয়ো যুবকের...

Barrackpore Incident: 'সাইডে তাকাতেই দেখি ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে...' লুকিয়ে বাথরুমে তরুণীর স্নান-ভিডিয়ো যুবকের...

Barrackpore Incident: 'সাইডে তাকাতেই দেখি ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে...' লুকিয়ে বাথরুমে তরুণীর স্নান-ভিডিয়ো যুবকের... 7