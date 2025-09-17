DurgaPuja 2025: Birendra Krishna Bhadra: বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া- আট বছর বয়সে প্রথম চণ্ডীপাঠ, বাকি ইতিহাস বাঙালির সংস্কৃতিকে অমরত্ব দিল...

DurgaPuja 2025: Birendra Krishna Bhadra: বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া- আট বছর বয়সে প্রথম চণ্ডীপাঠ, বাকি ইতিহাস বাঙালির সংস্কৃতিকে অমরত্ব দিল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহালয়া এলেই যাঁর কথা সবার প্রথমে মনে আসে, তিনি বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। পিতৃপক্ষ শেষে দেবীপক্ষের সূচনা করে রেডিওয় বেজে ওঠে এক মন্দ্র কণ্ঠ– ‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে, বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির…’। ব্যস, কোন অলৌকিক মন্ত্রে মন জুড়ে ছেয়ে যায় পুজোর আমেজ! চলুন জেনে নেওয়া যাক মহালয়ার সঙ্গে কী ভাবে জুড়ে গেল এই মানুষটির নাম।
ঠাকুরমা যোগমায়া দেবীর কাছে তিনি ছোটবেলাতেই সংস্কৃত শিক্ষা পেয়েছিলেন৷ প্রখর স্মৃতিধর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মাত্র আট বছর বয়সে চণ্ডীপাঠ করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই অনায়াসে চল্লিশ-পঞ্চাশ পাতার কবিতা মুখস্থ করে অনর্গল বলতে পারতেন। ঠাকুরমা শেক্সপিয়ার ও গিরিশ্চন্দ্র ঘোষের নাটক পাঠ করে শোনাতেন তাঁকে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯২৮-এ। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সদর দফতরে।
১৯৭৬ সালে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন, চিরাচরিত ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ উত্তমকুমারকে দিয়ে করাবেন। বাদ পড়লেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। সেই অনুষ্ঠান চরম ব্যর্থ হল। বেতার অফিস ভাঙচুর পর্যন্ত হয়েছিল! শেষপর্যন্ত শ্রোতাদের চাহিদা মেনে সে বছরই ষষ্ঠীর দিন আবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার করা হয়। এ নিয়ে কোনও ক্ষোভ বা অভিমান তিনি মনে রাখেননি
