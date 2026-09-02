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তেল তো নয় যেন... জনপ্রিয় দোকানের বিরিয়ানিতে মেশানো হচ্ছে মানুষের খাওয়ার 'অযোগ্য' বিপজ্জনক হলুদ রং!

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 02, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:30 PM IST

Biriyani food safety raid: খাবারের গুণমান এবং স্বাস্থ্যবিধি মানা নিয়ে প্রশ্ন বহুদিনের। কটকটে হলুদ রঙেরবিরিয়ানি দেখে চমকে ওঠেন আধিকারিকরা। বলেন, "এ জিনিস অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

ব্যাঙের ছাতার মতো বিরিয়ানি-ফাস্টফুড সেন্টার1/6

ব্যাঙের ছাতার মতো বিরিয়ানি-ফাস্টফুড সেন্টার

প্রদ্যুৎ দাস ও বিধান সরকার: রাস্তায় বেরোলেই ব্যাঙের ছাতার মতো চোখে পড়ে বিরিয়ানি-ফাস্টফুড সেন্টার। কিন্তু সেখানে কী খাচ্ছি আমরা? জেলায় জেলায় একাধিক জনপ্রিয় বিরিয়ানি ও ফাস্টফুডের দোকানে প্রশাসনের হানা। আর তাতে যে ছবি উঠে এল, তা রীতিমতো ভয় ধরানো।

মোমো, স্যুপ, চাউমিন, মাংস- সব পুরনো2/6

মোমো, স্যুপ, চাউমিন, মাংস- সব পুরনো

কোথাও প্রচুর পরিমাণে পুরনো তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও নষ্ট খাবার। আবার কোথাও মোমো, স্যুপ, চাউমিন থেকে মাংস সবই কয়েকদিনের পুরনো। বিরিয়ানি হোক কিংবা চাউমিন, মোমো হোক কিংবা নানা ধরনের ফাস্টফুড— জলপাইগুড়ি শহরে দিন দিন বাড়ছে এই ধরনের খাবারের চাহিদা। 

পুরনো তেলেই রান্না3/6

পুরনো তেলেই রান্না

কিন্তু খাবারের গুণমান এবং স্বাস্থ্যবিধি মানা নিয়ে প্রশ্ন বহুদিনের। অভিযানে কোথাও দেখা গেল দীর্ঘদিনের পুরনো ব্যবহৃত তেল দিয়েই চলছে রান্না। ব্যবহারের অনুপযুক্ত সেই তেল পরীক্ষা করে ফেলে দেওয়া হয়। 

বিরিয়ানিতে খাওয়ার অযোগ্য রং!4/6

বিরিয়ানিতে খাওয়ার অযোগ্য রং!

আবার কোথাও মোমো এবং স্যুপ-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। চাওমিন, মাংস-সহ বেশ কিছু খাবারও পরীক্ষা করা হয়। এমনকি মানুষের খাবার জন্য নয়, এমন রং-ও মেশানো হচ্ছে বিরিয়ানিতে! হুগলির রিষড়ায় খাদ্য সুরক্ষা অভিযানে ধরা পড়ে সেই ছবি।

জনপ্রিয় দোকানের বিরিয়ানিতেও...5/6

জনপ্রিয় দোকানের বিরিয়ানিতেও...

খাদ্য সুরক্ষা বিধি মানা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতেই অভিযান চালান আধিকারিকরা। তখনই রিষড়ায় এক জনপ্রিয় বিরিয়ানির দোকানে অভিযান চালিয়ে আধিকারিকরা দেখেন মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়, এমন রং মেশানো হচ্ছে! 

কটকটে হলুদ রঙের বিরিয়ানি6/6

কটকটে হলুদ রঙের বিরিয়ানি

কটকটে হলুদ রঙের সেই বিরিয়ানি দেখে চমকে ওঠেন আধিকারিকরা। হাঁড়ি ধরে ফেলে দেন। আধিকারিকরা জানান, এ জিনিস অত্যন্ত বিপজ্জনক। মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এসব না খেতে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও সতর্ক করা হচ্ছে যে খাদ্যবিধি না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

TAGS:
Biriyani
Food safety raid

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