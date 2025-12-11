English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?

Birth Certificare using Adhar Card Update: আধার কার্ডের ভিত্তিতে জন্ম শংসাপত্র তৈরি করা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে ওই দুই রাজ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বহু পরিবার শুধুমাত্র আধার কার্ড ব্যবহার করেই জন্ম শংসাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে, সেই নথিগুলির বৈধতা থাকবে কিনা।

| Dec 11, 2025, 07:52 PM IST
আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

আধার কার্ড সম্পর্কিত একটি বড় খবর, যেখানে বলা হচ্ছে যে কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজ্যে আধার কার্ড ব্যবহার করে তৈরি করা জন্ম শংসাপত্র (Birth Certificate) বাতিল হয়ে যেতে পারে।  

আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

উভয় রাজ্য সরকারই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে আধার কার্ডকে আর জন্ম তারিখের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এর প্রধান কারণ হলো, আধার কার্ডে নথিভুক্ত জন্ম তারিখ কোনো সরকারি বা অফিসিয়াল নথি দ্বারা যাচাই করা হয় না। 

আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

ফলে, আধার ব্যবহার করে জারি করা অনেক শংসাপত্রই এখন যাচাইয়ের আওতায় এসেছে। যদি আপনার জন্ম শংসাপত্রটিও শুধুমাত্র আধার দিয়ে জারি করা হয়ে থাকে, তবে সেটি বাতিলও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আপনার কী করা উচিত, তা জেনে নিন।

আধার আর জন্মের প্রমাণ নয় কেন?

উত্তরপ্রদেশ সরকার স্পষ্ট করেছে যে আধার কার্ড তৈরির সময় জন্ম তারিখের সত্যতা যাচাই করার জন্য কোনো প্রামাণ্য নথির সাথে তার মিল দেখা হয় না। এই কারণে, আধারকে জন্ম তারিখের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা নিরাপদ মনে করা হচ্ছে না।

আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

এখন থেকে চাকরি, পদোন্নতি বা যেকোনো সরকারি প্রক্রিয়ার জন্য শুধুমাত্র জন্ম শংসাপত্র (Birth Certificate), হাইস্কুলের মার্কশিট এবং পৌর সংস্থা বা স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা জারি করা শংসাপত্রগুলিই বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

মহারাষ্ট্র সরকারও এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। রাজস্ব মন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলেও জানিয়েছেন যে শুধুমাত্র আধার কার্ডের ভিত্তিতে জারি করা জন্ম বা মৃত্যু শংসাপত্রগুলি ভুয়ো বা সন্দেহজনক বলে গণ্য হবে এবং সেগুলিকে অবিলম্বে বাতিল করা হবে। জাল নথির মাধ্যমে শংসাপত্র তৈরি করে প্রতারণা রোধ করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

আধার-ভিত্তিক শংসাপত্র বাতিল হলে কী করবেন?

যদি আপনার জন্ম শংসাপত্রটি শুধুমাত্র আধার কার্ড ব্যবহার করে তৈরি করা হয়ে থাকে এবং এখন এটি বাতিলের আওতায় আসে, তবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনাকে নতুন জন্ম শংসাপত্রের জন্য বৈধ নথি জমা দিতে হবে।  

আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

নতুন শংসাপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ নথিগুলির মধ্যে রয়েছে: হাইস্কুলের মার্কশিট। হাসপাতাল থেকে জারি করা জন্ম রেকর্ড। পৌর সংস্থার রেকর্ড। পিতামাতার নথি।

আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

অন্য কোনো অফিসিয়াল প্রমাণপত্র যা আপনার জন্ম তারিখ এবং স্থান প্রমাণ করে।

আধার কার্ড ব্যবহার করে বানানো বার্থ সার্টিফিকেট কি বৈধ নয়?

আপনাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করতে হবে, বৈধ নথিগুলি জমা দিতে হবে এবং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে। এতে করে ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের জালিয়াতি বা সমস্যা থেকে আপনি সুরক্ষিত থাকবেন।  

