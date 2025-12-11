BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?
Birth Certificare using Adhar Card Update: আধার কার্ডের ভিত্তিতে জন্ম শংসাপত্র তৈরি করা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে ওই দুই রাজ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বহু পরিবার শুধুমাত্র আধার কার্ড ব্যবহার করেই জন্ম শংসাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে, সেই নথিগুলির বৈধতা থাকবে কিনা।
আধার আর জন্মের প্রমাণ নয় কেন?
মহারাষ্ট্র সরকারও এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। রাজস্ব মন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলেও জানিয়েছেন যে শুধুমাত্র আধার কার্ডের ভিত্তিতে জারি করা জন্ম বা মৃত্যু শংসাপত্রগুলি ভুয়ো বা সন্দেহজনক বলে গণ্য হবে এবং সেগুলিকে অবিলম্বে বাতিল করা হবে। জাল নথির মাধ্যমে শংসাপত্র তৈরি করে প্রতারণা রোধ করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
