Bisarjan Movie World Premiere: উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে গর্জন, মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারে জয়রাজের ‘বিসর্জন’

Moscow International Film Festival 2026: মস্কোর মঞ্চে বাংলার জয়জয়কার! বিখ্যাত রবীন্দ্র নাটক অবলম্বনে তৈরি জয়রাজ ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি ‘বিসর্জন’-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হল মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। রেড কার্পেটে ধুতি-পাঞ্জাবি আর শাড়িতে বাঙালিয়ানার মেজাজে নজর কাড়লেন পরিচালক ও অভিনেত্রী। 

| Apr 20, 2026, 09:42 PM IST
1/10

বিসর্জনের বিশ্বজয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আসর 'মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ (MIFF) উজ্জ্বল উপস্থিতি বাংলার। 

2/10

মঞ্চের দাপুটে অভিনেতা থেকে পরিচালক হয়ে ওঠা জয়রাজ ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি ‘বিসর্জন’-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়ে গেল এই উৎসবে। 

3/10

১৯ এপ্রিল মস্কোর রেড কার্পেটে পরিচালক জয়রাজ ভট্টাচার্যকে দেখা গেল খাঁটি বাঙালি সাজে ধুতি-পাঞ্জাবিতে, আর লাল শাড়িতে আভিজাত্য ছড়ালেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য।

4/10

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী নাটক ‘বিসর্জন’ অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত হলেও এর উপস্থাপনা সম্পূর্ণ আধুনিক। 

5/10

পরিচালক নাটকের মূল ভাষা ও কঠিন ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’ বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করেই একে সমকালীন প্রেক্ষাপটে সাজিয়েছেন। 

6/10

ছবিটির পরতে পরতে উঠে এসেছে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিবাদ। ফলে ‘বিসর্জন’ কেবল একটি সাহিত্যনির্ভর ছবি নয়, বরং আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার এক শক্তিশালী আয়না হয়ে উঠেছে।

7/10

ছবিতে ‘রঘুপতি’র মতো মনস্তাত্ত্বিক ও জটিল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। ‘গুণবতী’র চরিত্রে শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য তাঁর অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। 

8/10

এছাড়া জয়সিংহ ও অপর্ণার চরিত্রে নজর কেড়েছেন শৌনক কুণ্ডু এবং এঞ্জেলা মণ্ডল। মঞ্চে জয়রাজ অভিনেতা হিসেবে দাপিয়ে বেড়ালেও নিজের প্রথম পরিচালিত ছবিতে তিনি কেবল ক্যামেরার পেছনেই থেকেছেন।

9/10

ছবির দৃশ্যপট সাজিয়েছেন সিনেমাটোগ্রাফার বাসব মল্লিক। তবে ছবির বড় সম্পদ এর সম্পাদনা। জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ছবির গতি ও শৈল্পিক মান এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। 

10/10

আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই স্বীকৃতি বাংলা সিনেমার জন্য এক বড় মাইলফলক। এখন দেখার, মস্কোর এই সফর শেষে বিসর্জন বিশ্ব দরবারে আর কী কী সম্মান ছিনিয়ে আনে।

INDIAN ARMY BREAKING UPDATE: সুখোইয়ের ডানায় জুড়ছে বিশ্ব কাঁপানো ভয়াল মিসাইল, এবার ভোটের আবহে যে কোনও মুহূর্তে অপারেশন সিঁদুর ২.০?

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং; ভোটে টানা বন্ধ মদের দোকান; জেনে নিন কোথায় কবে বন্ধ, দোকান বন্ধ হলেও বার কি খোলা?

Rahul Roy VIRAL VIDEO: এলোমেলো লম্বা চুল, ট্রলি হাতে হাঁটছেন হনহনিয়ে: মুম্বইয়ের রাস্তায় ভবঘুরে 'আশিকি'-খ্যাত রাহুল, হঠাত্‍ কী হল অভিনেতার?

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফায় দাগি প্রার্থী ৩৩৮, কোটিপতি ৩২১ জন আর নিরক্ষর ১৬: সব বিভাগের সেরা দল চিনুন

