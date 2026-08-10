/হয় দাম বাড়ছে, নয় পরিমাণ কমছে: বিস্কুট থেকে চা, সবেতেই বাড়তে চলেছে আপনার মুদিখানার খরচ

Grocery price hike: বাড়তে চলেছে মাসকাবারি বাজার খরচ। আপনার পকেটে টান পড়তে চলেছে এই কোয়ার্টারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুদ্ধের আঁচ মুদিসদাইয়ে। বিস্কুট থেকে চা, সবকিছুতেই বাড়তে চলেছে আপনার মুদিখানার খরচ।
ইরানে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে FMCG পণ্যের দাম সংস্থাগুলি বাড়াতে চলেছে বলে খবর।
আবার কেউ কেউ দাম এক রেখে প্যাকেটে পরিমাণ কমানোর কথা ভাবছে। ফলে সেক্ষেত্রেও ঘুরিয়ে বাড়তে চলেছে মুদিসদাইয়ের খরচ।
বিস্কুট প্রস্তুতকারক সংস্থা ব্রিটানিয়া যেমন ৫ এবং ১০ টাকার প্যাকেটের পরিমাণ কমিয়ে দাম এক রাখার পরিকল্পনা করছে।
আবার হিন্দুস্তান ইউনিলিভার সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ২-৫% মূল্যবৃদ্ধি আঁচ করে দাম বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ডাবর ইন্ডিয়াও জানিয়েছে, কাঁচামালের দাম বাড়ায় অতিরিক্ত খরচের কিছু অংশ গ্রাহকদের উপর চাপতে চলেছে।
গোদরেজ কনজিউমার প্রোডাক্টস এবং টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসও জানিয়েছে, কাঁচামালের চড়া দামে তারাও পণ্যের দাম বাড়ানোর পথ খোলা রাখছে।