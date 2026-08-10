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হয় দাম বাড়ছে, নয় পরিমাণ কমছে: বিস্কুট থেকে চা, সবেতেই বাড়তে চলেছে আপনার মুদিখানার খরচ

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 10, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:41 PM IST

Grocery price hike: বাড়তে চলেছে মাসকাবারি বাজার খরচ। আপনার পকেটে টান পড়তে চলেছে এই কোয়ার্টারে। 

বাড়ছে মুদিসদাইয়ের খরচ1/7

বাড়ছে মুদিসদাইয়ের খরচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুদ্ধের আঁচ মুদিসদাইয়ে। বিস্কুট থেকে চা, সবকিছুতেই বাড়তে চলেছে আপনার মুদিখানার খরচ। 

দাম বাড়ছে2/7

দাম বাড়ছে

ইরানে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে FMCG পণ্যের দাম সংস্থাগুলি বাড়াতে চলেছে বলে খবর।

পরিমাণ কমছে3/7

পরিমাণ কমছে

আবার কেউ কেউ দাম এক রেখে প্যাকেটে পরিমাণ কমানোর কথা ভাবছে। ফলে সেক্ষেত্রেও ঘুরিয়ে বাড়তে চলেছে মুদিসদাইয়ের খরচ।

বিস্কুট থেকে চা4/7

বিস্কুট থেকে চা

বিস্কুট প্রস্তুতকারক সংস্থা ব্রিটানিয়া যেমন ৫ এবং ১০ টাকার প্যাকেটের পরিমাণ কমিয়ে দাম এক রাখার পরিকল্পনা করছে।

দাম বাড়াচ্ছে সব কোম্পানিই5/7

দাম বাড়াচ্ছে সব কোম্পানিই

আবার হিন্দুস্তান ইউনিলিভার সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ২-৫% মূল্যবৃদ্ধি আঁচ করে দাম বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি6/7

কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি

ডাবর ইন্ডিয়াও জানিয়েছে, কাঁচামালের দাম বাড়ায় অতিরিক্ত খরচের কিছু অংশ গ্রাহকদের উপর চাপতে চলেছে। 

গ্রাহকের উপর চাপ7/7

গ্রাহকের উপর চাপ

গোদরেজ কনজিউমার প্রোডাক্টস এবং টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসও জানিয়েছে, কাঁচামালের চড়া দামে তারাও পণ্যের দাম বাড়ানোর পথ খোলা রাখছে।

TAGS:
Grocery Bill

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