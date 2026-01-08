English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য বিজেপি-কংগ্রেস জোটে নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...

BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...

BJP–Congress alliance Update: মোট ৬০ আসনের পুর বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩১ আসন। সেখানে বিজেপি পায় ১৪ আসন আর...  

| Jan 08, 2026, 06:47 PM IST
1/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া বিজেপি-কংগ্রেস জোট! সেই 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' এবার বড় আপডেট! নাটকীয় পটপরিবর্তন!

2/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

বিজেপির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস! একে অপরের 'রাজনৈতিক শত্রু' বলেই পরিচিত দুই শিবির! জাতীয় স্তরে বিজেপি সর্বদা ‘কংগ্রেস-মুক্ত ভারত’-এর কথাই বলে!

3/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই জোট বাঁধে বিজেপি! ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথ পুর পরিষদে। একনাথ শিন্ডের শিবসেনা শিবিরকে ক্ষমতার বাইরে রাখতেই কংগ্রেসের 'হাতে' হাত মেলায় বিজেপি।

4/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

আর এই জোটের জেরে অম্বরনাথ পুর পরিষদে ক্ষমতা দখলের লড়াই থেকে ছিটকে যায় একনাথ শিন্ডের শিবসেনা শিবির। মেয়র পদে নির্বাচিত হন বিজেপির তেজশ্রী করঞ্জুলে। 

5/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

মোট ৬০ আসনের পুর বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩১ আসন। সেখানে নির্বাচনে ২৭টি আসন জেতে একনাথ শিন্ডে শিবসেনা শিবির, সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে মাত্র চারটি আসন কম। 

6/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

বিজেপি পায় ১৪ আসন, কংগ্রেস ১২, এনসিপি ৪ আর ২টি আসনে জেরে ২ জন নির্দল প্রার্থী। এখন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বিজেপি-কংগ্রেস-এনসিপি জোট ও নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনে মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২। 

7/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

ফলে  'অম্বরনাথ বিকাশ আঘাদি' গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে জোট। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় স্তরে এই  বিজেপি–কংগ্রেস জোট নিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে বিতর্ক তৈরি হয়। আর তারপরই কড়া পদক্ষেপ। 

8/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

নাটকীয় পটপরিবর্তন! দলবদল! বিজেপির সঙ্গে জোট করায় দল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে ১২ জন কংগ্রেস কাউন্সিলরকে। বিজেপি-কংগ্রেস জোটের জেরে  বরখাস্ত হতেই মহারাষ্ট্রের আম্বরনাথের ১২ জন কংগ্রেস কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

9/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

এই যোগদানের পর বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, "জনগণ এই কাউন্সিলরদের নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা নাগরিকদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। কারণ সরকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে এবং জনগণের কাছে ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন পৌঁছে দিতে সক্ষম।" উল্লেখ্য, এই জোটকে মান্যতা দেননি বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের খোদ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

10/10

'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়!

প্রসঙ্গত, এই ঘটনাকে ঘিরে শিবসেনার অন্দরে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কারণ মহারাষ্ট্র সরকারে বিজেপির সঙ্গে ক্ষমতায় অংশীদার শিবসেনা। সেখানে অম্বরনাথ  বিকাশ আঘাদিতে শিবসেনাকে ক্ষমতা দখল থেকে ছিটকে দেওয়া হয়েছে। যা কিনা বিশ্বাসঘাতকতা, শিবসেনার পিঠে ছুরি মারার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন দলীয় বিধায়ক বালাজি কিনিকার।

