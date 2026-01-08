BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...

BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...
BJP–Congress alliance Update: মোট ৬০ আসনের পুর বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩১ আসন। সেখানে বিজেপি পায় ১৪ আসন আর...
এই যোগদানের পর বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, "জনগণ এই কাউন্সিলরদের নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা নাগরিকদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। কারণ সরকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে এবং জনগণের কাছে ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন পৌঁছে দিতে সক্ষম।" উল্লেখ্য, এই জোটকে মান্যতা দেননি বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের খোদ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।
প্রসঙ্গত, এই ঘটনাকে ঘিরে শিবসেনার অন্দরে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কারণ মহারাষ্ট্র সরকারে বিজেপির সঙ্গে ক্ষমতায় অংশীদার শিবসেনা। সেখানে অম্বরনাথ বিকাশ আঘাদিতে শিবসেনাকে ক্ষমতা দখল থেকে ছিটকে দেওয়া হয়েছে। যা কিনা বিশ্বাসঘাতকতা, শিবসেনার পিঠে ছুরি মারার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন দলীয় বিধায়ক বালাজি কিনিকার।
