West Bengal Assembly Election 2026: যতকাণ্ড ময়নাগুড়িতে: প্রচারে বেরিয়ে এবার রক্তাক্ত বিজেপি প্রার্থী, মাথায় সেলাই

West Bengal Assembly Election 2026:  ময়নাগুড়িতে প্রচারে বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়। বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে মাথায়।  

| Apr 06, 2026, 08:49 PM IST
প্রদ্যুত্‍ দাস: ভোটের আগেই রক্তারক্তি কাণ্ড। প্রচারে বেরিয়ে গুরুতর আহত বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়। মাথায় বেশ কয়েকটা সেলাই পড়েছে তাঁর। যতকাণ্ড ময়নাগুড়িতে।  

ভোট বাংলায় জমজমাট প্রচার।  

 বিদায়ী বিধায়ক কৌশিক রায় নন, ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী ডালিম।  

২৩ এপ্রিল প্রথম দফাতেই ভোট ময়নাগুড়িতে।  

মনোনয়ন পর্ব মিটেছে শনিবার। আজ, সোমবার ময়নাগুড়িতে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে বেরোন বিজেপি প্রার্থী ডালিম।  

দিনের শেষ প্রচার ছিল ময়নাগুড়ি স্টেশন বাজার এলাকায়। দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই।  

একটি দোকানে বারান্দায় হঠাত্‍ হোচট খান বিজেপি প্রার্থী। এরপর টাল সামলাতে না পেয়ে পড়ে যান তিনি।  

রক্তাক্ত অবস্থায় বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাগুড়ি হাসপাতালে। মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে। শেষ খবর অনুযায়ী, এখনও হাসপাতালে ভর্তি ডালিম। এলাকায় চাঞ্চল্য।

