BJP candidate Trinamool councillor viral photo: 'পুরনো বন্ধু', ভোটের মুখে বিজেপি প্রার্থী ও তৃণমূল কাউন্সিলরের গলাগলি: ভাইরাল ছবিতে জোর গুঞ্জন

BJP candidate Trinamool councillor viral photo:  চুঁচুড়ায় প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরকে দেখামাত্র জড়িয়ে ধরলেন বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগ। সেই ছবি পোস্টও করে দিলেন ফেসবুকে।

| Mar 31, 2026, 05:57 PM IST
বিধান সরকার: একজন বিজেপি প্রার্থী, আরেক জন তৃণমূল কাউন্সিলর। দেখা হতেই একে অপরকে জড়িয়ে দিলেন। ভোটের মুখে  যথারীতি সেই ছবি ভাইরাল। জোর গুঞ্জন হুগলির চুঁচুড়ায়।  

 ভোটবঙ্গে জমজমাট প্রচার।

 চুঁচুড়ায় এবার বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগ। আজ, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় কামারপাড়ায় এলাকায় প্রচারে বেরিয়েছিলেন তিনি।  

নিজের অফিসেই ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর দিব্য়েন্দু অধিকারী। তাঁকে দেখামাত্রই সোজা কাউন্সিলরের অফিসে ঢুকে পড়েন বিজেপি প্রার্থী।  

স্রেফ সৌজন্য বিনিময়ই নয়, একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন বিজেপি প্রার্থী ও তৃণমূল কাউন্সিলর  

সেই ছবি আবার ফেসবুকে পোস্ট করে চুঁচুড়ার বিজেপি প্রার্থী। লেখেন,'রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হতে পারে, পথ আলাদা হতে পারে—কিন্তু আমরা সকলেই চুঁচুড়াবাসী, এই পরিচয়ই আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধন'।  

এখানেই শেষ নয়। বিজেপি প্রার্থী ফেসবুকে যে পোস্টটি করেছেন, সেই পোস্ট শেয়ারও করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর। ফলে ভোটের মুখে জল্পনা তুঙ্গে।  

বিজেপি প্রার্থী সুবীর বলেন, 'দিব্যেন্দু আমার পুরনো বন্ধু। রাজনীতির বাইরে আমার অনেক বন্ধু আছে। তাঁদের কাছে আমি শুধুই বন্ধু।  কে কোন দল করে, সেটা বড় কথা নয়। বন্ধুরা চাইবে, বন্ধু জিতুক'।  

 তৃণমূল কাউন্সিলর দিব্যেন্দুর দাবি, 'এটা সৌজন্য সাক্ষাত্‍। প্রথম যখন ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনও দেখা হয়েছিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু আমার বন্ধু ভোটে দাঁড়িয়েছি, ওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি'।

LPG Crisis: বড় খবর: গ্যাসের সংকট মেটাতে সরকারের মাস্টারস্ট্রোক, ৩০০ টাকা সস্তায় মিলবে সিলিন্ডার

পরবর্তী অ্যালবাম

LPG Crisis: বড় খবর: গ্যাসের সংকট মেটাতে সরকারের মাস্টারস্ট্রোক, ৩০০ টাকা সস্তায় মিলবে সিলিন্ডার

LPG Crisis: বড় খবর: গ্যাসের সংকট মেটাতে সরকারের মাস্টারস্ট্রোক, ৩০০ টাকা সস্তায় মিলবে সিলিন্ডার

LPG Crisis: বড় খবর: গ্যাসের সংকট মেটাতে সরকারের মাস্টারস্ট্রোক, ৩০০ টাকা সস্তায় মিলবে সিলিন্ডার 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য ধরে চলাই ভালো কর্কটের, স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলেই বিপদ কুম্ভের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য ধরে চলাই ভালো কর্কটের, স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলেই বিপদ কুম্ভের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য ধরে চলাই ভালো কর্কটের, স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলেই বিপদ কুম্ভের 12
Mangal Gochar 2026: মাত্র ২ দিন পরেই মঙ্গলের গোচর, অথৈ জলে পড়লেও বেরিয়ে আসবে এই ৩ রাশি, উপচে পড়বে ধনসম্পদ

Mangal Gochar 2026: মাত্র ২ দিন পরেই মঙ্গলের গোচর, অথৈ জলে পড়লেও বেরিয়ে আসবে এই ৩ রাশি, উপচে পড়বে ধনসম্পদ

Mangal Gochar 2026: মাত্র ২ দিন পরেই মঙ্গলের গোচর, অথৈ জলে পড়লেও বেরিয়ে আসবে এই ৩ রাশি, উপচে পড়বে ধনসম্পদ 6
Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: সাগরে শেষ, চু্ল্লিতে ছাই: রাহুল-বিদায়ে অগুনতি ভেজা চোখে লেখা- যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল

Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: সাগরে শেষ, চু্ল্লিতে ছাই: রাহুল-বিদায়ে অগুনতি ভেজা চোখে লেখা- যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল

Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: সাগরে শেষ, চু্ল্লিতে ছাই: রাহুল-বিদায়ে অগুনতি ভেজা চোখে লেখা- যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল 27