Narendra Modi Birthday: গুজরাট মডেল থেকে মেক ইনি ইন্ডিয়া, মোদীর জন্মদিন জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে ১০ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Narendra Modi Birthday: গুজরাট মডেল থেকে মেক ইনি ইন্ডিয়া, মোদীর জন্মদিন জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে ১০ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
Narendra Modi Birth Day: বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের নেতারা
1/10
নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী
আরএসএসের প্রচারক থেকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে সোজা দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রায় দুদশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে রয়েছে বিশাল চড়াইউতরাই। বুধবার তিনি পা দিলেন পঁচাত্তরে। তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের নেতারা। তাঁর এই জন্মদিনে জেনে নিন নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে ১০ তথ্য।
2/10
জন্ম
photos
TRENDING NOW
3/10
ধীরে ধীরে জমি শক্ত করেছেন
আরএসসের প্রচারক হিসেবে কাজ করার সময় নরেন্দ্রে মোদীর নামে প্রথমবার সংবাদপত্রে উঠে আসে ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৯ সালে ভেঙে পড়ে মোরবি বাঁধ। দুনিয়ার অন্যতম এক ড্যাম ট্রাজেডির মধ্য়ে মোরবি একটি। সেই ঘটনার রিলিফ ওয়ার্কার হিসেবে উঠে আসে নরেন্দ্র মোদীর নাম। আরএসএসের তৈরি করা একটি সংগঠনের রিলিফ কাজের জন্য তাঁর হাতে ৫ লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ওই সংগঠনটি মোরবি বাঁধ ধ্বংসে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণের জন্য ১৪ লাখ টাকা তুলেছিলেন। ওই টাকায় তারা দুর্গতদের খাবার ও চিকিত্সা পরিষেবা দেন।
4/10
বিজেপির সেক্রেটারি
5/10
রথযাত্রা
6/10
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী
7/10
প্রধানমন্ত্রী
8/10
একাধিক প্রকল্প
নরেন্দ্র মোদীর আমলে নেওয়া হয়েছে ১০ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। ওইসব প্রকল্পের কার্যকারীতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তাঁর আমলেই নেওয়া হয়েছে স্বচ্ছভারত অভিযান, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, নমোনি গঙ্গা প্রকল্প, সুখ সমৃদ্ধি যোজনা, লাখপতি দিদি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার মতো প্রকল্প।
9/10
একাধিক বড় ঘটনা
10/10
বিদেশনীতি
Success is measured not by where you stand today, but by the distance you have traveled from where you began. Few journeys capture this spirit better than that of Prime Minister Narendra Modi. From the humblest of beginnings to leading the world’s largest democracy, his rise is… pic.twitter.com/V7ifLxgyEB — Amit Malviya (@amitmalviya) September 17, 2025 তাঁর আমলেই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বাজেট বেড়েছে। ভারত-পাক সীমান্তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া জবাব দিয়েছে ভারত। এমনকি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, অপারেশন সিঁদুরের মতো বড় পদক্ষেপ করেছে ভারত।
photos