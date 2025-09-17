English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Narendra Modi Birthday: গুজরাট মডেল থেকে মেক ইনি ইন্ডিয়া, মোদীর জন্মদিন জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে ১০ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Narendra Modi Birth Day: বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের নেতারা

| Sep 17, 2025, 11:08 AM IST
1/10

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী

আরএসএসের প্রচারক থেকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে সোজা দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রায় দুদশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে রয়েছে বিশাল চড়াইউতরাই। বুধবার তিনি পা দিলেন পঁচাত্তরে।  তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের নেতারা। তাঁর এই জন্মদিনে জেনে নিন নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে ১০ তথ্য।

2/10

জন্ম

জন্ম

১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তত্কালীন বম্বে স্টেটের ছোট্ট শহর ভডনগরে জন্মেছিলেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। বাবা দামোদরদাস মুলচাঁদ মোদীর ৬ সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয় সন্তান। পড়াশোনার ফাঁকে বাবাকেও কাজে সাহায্য করতেন ছোট্ট নরেন্দ্র।

3/10

ধীরে ধীরে জমি শক্ত করেছেন

ধীরে ধীরে জমি শক্ত করেছেন

আরএসসের প্রচারক হিসেবে কাজ করার সময় নরেন্দ্রে মোদীর নামে প্রথমবার সংবাদপত্রে উঠে আসে ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৯ সালে ভেঙে পড়ে মোরবি বাঁধ। দুনিয়ার অন্যতম এক ড্যাম ট্রাজেডির মধ্য়ে মোরবি একটি। সেই ঘটনার রিলিফ ওয়ার্কার হিসেবে উঠে আসে নরেন্দ্র মোদীর নাম। আরএসএসের তৈরি করা একটি সংগঠনের রিলিফ কাজের জন্য তাঁর হাতে ৫ লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ওই সংগঠনটি মোরবি বাঁধ ধ্বংসে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণের জন্য ১৪ লাখ টাকা তুলেছিলেন। ওই টাকায় তারা দুর্গতদের খাবার ও  চিকিত্সা পরিষেবা দেন।  

4/10

বিজেপির সেক্রেটারি

বিজেপির সেক্রেটারি

১৯৮৮ সালে তিনি আরএসএস থেকে গুজরাটে বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি হন। কংগ্রেসের শাসনামলে কৃষকদের হয়ে আন্দোলনে নেমে তিনি ফের খবরে চলে আসেন। ওইসময় রাস্তা রোকো আন্দোলনে যোগ দিয়ে গোটা গুজরাটে গ্রেফতার হয়েছিলেন ৫০,০০০ বিজেপি কর্মী।

5/10

রথযাত্রা

রথযাত্রা

১৯৯১ সালে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা করছিলেন লালকৃষ্ণ আডবানি। সেইসময় ওই যাত্রা কোঅর্ডিনেট করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেইসময় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা শুরু হয়ে যায় যে গুজরাটে বিজেপির বাড়বাড়ন্তের পেছেন প্রধান কারিগর নরেন্দ্র মোদী।  

6/10

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

২০০১ সালে নরেন্দ্র মোদী গুজারাটের মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন। ২০০২ সালে গুজারাট দাঙ্গা। তবে তার পরেও ওই পদ নরেন্দ্র মোদী ছিলে ২০১৪ সাল পর্যন্ত। ওইসময় রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের পরিকাঠামো ও শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলেন। সেইসময় উন্নয়ণের কথা বলতে গেলেই বলা হতো গুজরাট মডেল।  

7/10

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির বিপুল জয়ের পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। এরপর ২০১৯ ও ২০২৪ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে পুননির্বাচিত হন। বিজেপির দাবি তাঁর আমলেই দেশের প্রতিরক্ষা, ট্যাক্স ব্যবস্থা, পলিসি প্যারালাইসিস জমানার আপসাইড ডাউন হয়ে গিয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে  নতুন ভারত দেখেছে দেশবাসী।

8/10

একাধিক প্রকল্প

একাধিক প্রকল্প

নরেন্দ্র মোদীর আমলে নেওয়া হয়েছে ১০ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। ওইসব প্রকল্পের কার্যকারীতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তাঁর আমলেই নেওয়া হয়েছে স্বচ্ছভারত অভিযান, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, নমোনি গঙ্গা প্রকল্প, সুখ সমৃদ্ধি যোজনা, লাখপতি দিদি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার মতো প্রকল্প।

9/10

একাধিক বড় ঘটনা

একাধিক বড় ঘটনা

নরেন্দ্র মোদীর আমলে একগুচ্ছ সাড়া জাগানো ঘটনাও ঘটেছে। হয়েছে কিছু সংস্কারও। তাঁর আমলেই বাবরি মসজিদের জায়গায় হয়েছে রাম মন্দির। জম্মু ও কাশ্মীরে রদ হয়েছে ৩৭০ ধারা। বিলোপ হয়েছে তিন তালাক প্রথার।

10/10

বিদেশনীতি

বিদেশনীতি

Success is measured not by where you stand today, but by the distance you have traveled from where you began. Few journeys capture this spirit better than that of Prime Minister Narendra Modi. From the humblest of beginnings to leading the world’s largest democracy, his rise is… pic.twitter.com/V7ifLxgyEB — Amit Malviya (@amitmalviya) September 17, 2025 তাঁর আমলেই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বাজেট বেড়েছে। ভারত-পাক সীমান্তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া জবাব দিয়েছে ভারত। এমনকি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, অপারেশন সিঁদুরের মতো বড় পদক্ষেপ করেছে ভারত।

