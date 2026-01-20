English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Richest Party in India: প্রায় সব জেলায় অফিস, ১৮ কোটি সদস্য! ভারতের ধনীতম পার্টি বিজেপির ব্যাংকে ১০০০০,০০,০০,০০০ টাকা!...

Richest Party in India: নির্বাচন কমিশনের ২০২৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিজেপির কাছে ছিল ৭,১২৩ কোটি টাকা এবং কংগ্রেসের কাছে ছিল ৮৫৭ কোটি টাকা  

Jan 20, 2026, 07:44 PM IST
সবচেয়ে বড় পার্টি

দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিজেপি। ২০টি রাজ্যে তারা ক্ষমতায়। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে দলের অফিস। ক্যাডার ভিত্তিক এই দলের সদস্যসংখ্য়া ১৮ কোটি। ফলে অনুমান করাই যায় তাদের দল চালাতে কত খরচ হয়। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় হল দেশের সবচেয়ে ধনী দল বিজেপির পার্টি ফান্ডে রয়েছে কত টাকা। বিজেপির প্রায় প্রতিটি জেলাতেই নিজস্ব অফিস রয়েছে। দলের খরচ চালানোর জন্য তারা একটি স্থায়ী আমানত বা এফডি (FD) ভিত্তিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে রাজ্যসভায় কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন জানান যে, বিজেপির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০,১০৭ কোটি টাকা রয়েছে—যা কংগ্রেসের তুলনায় প্রায় ৭৫ গুণ বেশি।

কংগ্রেসের দাবি

২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার গঠনের পর থেকে বিজেপির আয় ক্রমাগত বেড়েছে। ২০২৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন রাজ্যসভায় জানান যে, বিজেপির তহবিলের পরিমাণ কংগ্রেসের তুলনায় প্রায় ৭৫ গুণ বেশি। গত ২০ বছরে (২০০৪ থেকে ২০২৪) বিজেপির ব্যাংক ব্যালেন্স ৮৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০,১০৭ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে কংগ্রেসের তহবিল মাত্র ৩৮ কোটি থেকে বেড়ে ১৩৪ কোটি টাকা হয়েছে।  

নির্বাচন কমিশনের হিসেব

নির্বাচন কমিশনের ২০২৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিজেপির কাছে ছিল ৭,১২৩ কোটি টাকা এবং কংগ্রেসের কাছে ছিল ৮৫৭ কোটি টাকা। এডিআর (ADR)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ভারতের ৬টি জাতীয় দলের মোট আয়ের ৭৪ শতাংশই ছিল বিজেপির (প্রায় ৪,৩৪০ কোটি টাকা)। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে (২০১৩-১৪ সালে) বিজেপির বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ৬৭৪ কোটি টাকা।

বিজেপি অফিসের খরচ

অফিসের খরচ মাসে ৬০,০০০ টাকা। সূত্রের খবর, বিজেপি কেবল স্থায়ী অফিস তৈরিই করছে না, বরং সেই অফিসগুলো যাতে নিজেদের খরচ নিজেরা চালাতে পারে, সেই লক্ষ্যেও কাজ করছে। বর্তমানে মাত্র ৫-৬ শতাংশ অফিস নিজেদের মাসিক খরচ চালানোর মতো স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। বাকি অফিসগুলোতে এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। অফিসের খরচ মাসে ৬০,০০০ টাকা; প্রতিটি অফিসের জন্য ১ কোটি টাকার এফডি (FD) করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎস তৈরি করতে দল প্রতিটি জেলা অফিসের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট করার কথা ভাবছে। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিটি জেলা অফিসের নামে অন্তত ১ কোটি টাকা করে এফডি রাখা হবে। এই টাকা থেকে প্রাপ্ত মাসিক সুদ (প্রায় ৬০,০০০ টাকা) দিয়েই অফিসের খরচ মেটানো হবে। এই ফিক্সড ডিপোজিটগুলো সংশ্লিষ্ট জেলা ইউনিটের নামেই থাকবে।

আয়

স্থানীয় সমর্থকদের থেকে পাওয়া অনুদান দিয়ে এই এফডি (FD) বা স্থায়ী আমানতগুলো তৈরি করা হয়। সেই আমানতের মাসিক সুদ জেলা অফিসে আসে এবং তা দিয়ে দৈনন্দিন খরচ মেটানো হয়। ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খরচও বহন (স্পনসর) করেন। অনেক সময় ছোট ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দিয়ে অথবা অফিস আধুনিক করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেন। প্রতিটি জেলার বড় ব্যবসায়ীদের দলের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বা তাদের ঘনিষ্ঠরা দলে পদও পান। বিজেপির সদস্যপদ ফি হলো ১০০ টাকা, এই টাকাও সরাসরি দলের তহবিলে জমা হয়।

সদস্য সংখ্যা

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে দলের তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা জানিয়েছিলেন যে, বিজেপির ১৪ কোটি প্রাথমিক সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে ২ কোটি হলো 'সক্রিয় সদস্য'। দলের বর্তমান সূত্র অনুযায়ী, এই প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা এখন ১৮ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

