BJP leader adult Video: নাবালিকার সঙ্গে যৌন সঙ্গম! আদরে মাখামাখি বিছানায় ঠোঁটে ঠোঁট-হাতে হাত! মুহূর্ত ভাইরাল বিজেপি নেতার সেক্স ভিডিয়ো...

BJP leader adult Video: নাবালিকার সঙ্গে যৌন সঙ্গম! আদরে মাখামাখি বিছানায় ঠোঁটে ঠোঁট-হাতে হাত! মুহূর্ত ভাইরাল বিজেপি নেতার সেক্স ভিডিয়ো...
Siddharthnagar BJP leader: উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের বিজেপি-র জেলা সহ-সভাপতি গৌরী শঙ্কর অগ্রহারীর একটি অত্যন্ত অশ্লীল নোংরা ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ রাজ্য সভাপতির নির্দেশে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ নারায়ণ শুক্লা করেছেন। দলের স্বচ্ছ ভবমূর্তি বজায় রাখতে এবং শৃঙ্খলা এবং সংগঠনের সুনাম রক্ষার জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
ভিডিয়ো ভাইরাল
দলের অবস্থান:
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া:
গৌরী শঙ্কর অগ্রহারীর পক্ষ:
কর্মীদের বক্তব্য
প্রতিক্রিয়া
সমর্থকের মতে,
গৌরী শংকর অগ্রহারীর কিছু সমর্থকের মতে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র হতে পারে। তারা যুক্তি দিয়েছেন যে এই ভিডিওটি তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। গৌরী শংকর অগ্রহারী নিজেও বলেছেন যে ভিডিওটি "ডক্টরেড" (বিকৃত করা) এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বহু বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে দলের সেবা করেছেন এবং এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি নেতৃত্বের কাছে নিজের অবস্থান তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন।
