Zee News Bengali
BJP leader adult Video: নাবালিকার সঙ্গে যৌন সঙ্গম! আদরে মাখামাখি বিছানায় ঠোঁটে ঠোঁট-হাতে হাত! মুহূর্ত ভাইরাল বিজেপি নেতার সেক্স ভিডিয়ো...

Siddharthnagar BJP leader: উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের বিজেপি-র জেলা সহ-সভাপতি গৌরী শঙ্কর অগ্রহারীর একটি অত্যন্ত অশ্লীল নোংরা ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ রাজ্য সভাপতির নির্দেশে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ নারায়ণ শুক্লা করেছেন। দলের স্বচ্ছ ভবমূর্তি বজায় রাখতে এবং শৃঙ্খলা এবং সংগঠনের সুনাম রক্ষার জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

| Sep 17, 2025, 01:15 PM IST
ভিডিয়ো ভাইরাল

কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের গৌরী শঙ্কর অগ্রহারী আপত্তিকর অবস্থায় ছিলেন। ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পর এটি বিতর্কের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়

দলের অবস্থান:

 বিজেপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে তারা কোনো কর্মীর এমন আচরণ সহ্য করবে না যা সংগঠনের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া:

এই ঘটনাটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিরোধী দলগুলি, যেমন কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি, এই বিষয়ে বিজেপি-কে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছে। তারা বিজেপি-র "দ্বৈত রাজনীতি" নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

গৌরী শঙ্কর অগ্রহারীর পক্ষ:

 তার কিছু সমর্থক দাবি করেছেন যে ভিডিওটি বিকৃত করা হয়েছে এবং এটি একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তাদের মতে, তদন্ত ছাড়া এত দ্রুত বহিষ্কার করা ঠিক হয়নি।

কর্মীদের বক্তব্য

গৌরী শংকর অগ্রহারী জেলা সংগঠনে একজন সক্রিয় এবং পুরোনো কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বহুবার দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন।  

প্রতিক্রিয়া

এই ঘটনার পর, তাঁর একটি আপত্তিকর ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর বিজেপি তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। এর ফলে জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

সমর্থকের মতে,

গৌরী শংকর অগ্রহারীর কিছু সমর্থকের মতে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র হতে পারে। তারা যুক্তি দিয়েছেন যে এই ভিডিওটি তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। গৌরী শংকর অগ্রহারী নিজেও বলেছেন যে ভিডিওটি "ডক্টরেড" (বিকৃত করা) এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বহু বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে দলের সেবা করেছেন এবং এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি নেতৃত্বের কাছে নিজের অবস্থান তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন।

