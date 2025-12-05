English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BJP leader Shalini Yadav: বিজেপি নেত্রীর ফ্ল্যাটে রমরমিয়ে দেহব্যবসা! হাতেনাতে জালে ৯ যুবতী-৪ যুবক! মিলল 'আপত্তিকর' জিনিস থেকে নামের রেজিস্টার...

BJP leader Shalini Yadav alleged involved in sex racket: ধৃত মহিলাদের জেরা করে মিলেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিস জানতে পেরেছে, আশপাশের জেলা থেকে মহিলারা আসতেন ওই ফ্ল্যাটে।  

| Dec 05, 2025, 06:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: স্পা’য়ের আড়ালে দেহব্যবসা! ফ্ল্যাটেই চলছিল মধুচক্র। কাঠগড়ায় বিজেপি নেত্রী। মোদীর কেন্দ্র বারাণসীতেই ফ্ল্যাটে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ বিজেপি নেত্রীর বিরুদ্ধে।

বারাণসীর একটি ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে বড়সড় মধুচক্রের হদিশ পায় পুলিস। ফ্ল্যাট থেকে ৯ জন যুবতী ও ৪ যুবক, মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করে। ফ্ল্যাট থেকে বেশ কিছু আপত্তিকর জিনিস, মোবাইল ফোন ও রেজিস্টারও পাওয়া গিয়েছে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শালিনী যাদব নামে ওই বিজেপি নেত্রী। শালিনীর স্বামী অরুণ যাদবের দাবি,ফ্ল্যাটটি তাঁর নামে। কিন্তু ১৯৯৬ সাল থেকে ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কারও কোনও সম্পর্ক নেই।

বিজেপি নেত্রী শালিনীর দাবি, তাঁর নামে মিথ্যে খবর রটানো হচ্ছে। যে ফ্ল্যাটে মধুচক্রের হদিস মিলেছে, সেটি তাঁর নয়। ওই ফ্ল্যাট এবং এই চক্রের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে দিয়ে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিরোধী দলই এই কাজ করেছে বলে তাঁর অভিযোগ।

তবে ধৃত যুবতীদের জেরা করে পুলিস জানতে পেরেছে, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মহিলারা আসতেন ওই ফ্ল্যাটে। মূলত বারাণসীর আশপাশের জেলাগুলি থেকে ওই ফ্ল্যাটে আসেন তাঁরা। 

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ফ্ল্যাটটি সিগরাতে অবস্থিত। তবে এই চক্রের জাল অনেক দূর ছড়িয়ে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। তাই সিগরার পাশাপাশি মাহমুরগঞ্জ, ভেলুপুর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বেশ কয়েকটি স্পা সেন্টারেও হানা দিয়েছে পুলিস।  

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই শালিনী যাদব? পেশায় একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। পাশাপাশি একজন রাজনীতিকও। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ঘুরে বিজেপিতে যোগ দেন শালিনী। ২০১৯-এ সমাজবাদী পার্টির হয়ে লড়েছিলেন মোদীর বিরুদ্ধেও। পরে তিনি-ই যোগ দেন বিজেপিতে। 

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলাবিভাগে স্নাতক শালিনী পোশাক পরিকল্পনা নিয়ে ডিপ্লোমা করেন। গাজ়িপুরের বাসিন্দা শালিনী বিয়ে করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা-মন্ত্রী শ্যামলাল যাদবের কনিষ্ঠ পুত্র অরুণ যাদবকে।   

শ্বশুর শ্যামলাল যাদবের হাত ধরেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন শালিনী। ২০১৭ সালে কংগ্রেসের হয়ে কাশী মেয়র নির্বাচনে প্রার্থী হন। দ্বিতীয় স্থান পান। এরপর ২০১৯ সালে কংগ্রেস ছেড়ে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেন শালিনী। 

সেই বছর লোকসভা নির্বাচনে বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে শোরগোল ফেলে দেন শালিনী। তবে হেরে যান। এরপর ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগেই তাঁর বিজেপিতে যোগদান।   

