Zee News Bengali
  • Hiran Chatterjee marriage Controversy: ঋতিকার সঙ্গে সহবাস আর বিয়ের জেরে কি এবার জেলে হিরণ? আগাম জামিন পেতে কোর্টে বিধায়ক-অভিনেতা...

Hiran Chatterjee Second Marriage: খড়্গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ‘বিবাহ অভিযান’ ঘিরে টলিউড ও রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তুমুল আলোড়ন। প্রথম স্ত্রীকে আইনি বিচ্ছেদ না দিয়েই দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অভিযোগে যখন উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া, ঠিক তখনই আইনি রক্ষাকবচ পেতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেতা-বিধায়ক। আনন্দপুর থানায় দায়ের হওয়া একটি জামিন অযোগ্য মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন।

| Jan 30, 2026, 08:46 PM IST
1/11

হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে

বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক এখন আদালত ও থানার চৌকাঠে। বারাণসীর ঘাটে নতুন জীবনের ছবি পোস্ট করার পর থেকেই যে আইনি জটিলতার সূত্রপাত হয়েছিল, তা এবার কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে।  

2/11

নীরবতা ভাঙলেন হিরণ

দীর্ঘ দুই সপ্তাহ কার্যত অন্তরালে থাকার পর অবশেষে মুখ খুলেছেন হিরণ। তিনি জানান, ব্যক্তিগত ও কাজের প্রয়োজনে এতদিন তিনি চেন্নাইতে ছিলেন, সদ্য কলকাতায় ফিরেছেন। তবে বিয়ে বা প্রথম স্ত্রীর তোলা অভিযোগ নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। হিরণের সাফ কথা, “বিষয়টি এখন বিচারাধীন। আদালতের অসম্মান আমি করতে চাই না, তাই এ নিয়ে মন্তব্য করা উচিত হবে না।”   

3/11

নীরবতা ভাঙলেন হিরণ

যদিও এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর আইনজীবীরা হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেও শুনানির দিন এখনও স্থির হয়নি।  

4/11

অভিযোগের সূত্রপাত ও প্রথম স্ত্রীর লড়াই

বিতর্কের সূত্রপাত নতুন বছরের শুরুতে, যখন বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে ঋতিকা গিরির সঙ্গে নিজের বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন হিরণ। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সরব হন হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। 

5/11

হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে

তাঁর দাবি, ২০০০ সালে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল এবং এখনও আইনত তাঁদের ডিভোর্স হয়নি। বিচ্ছেদ না হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করা ‘হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৫’ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।  

6/11

হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় ও মেয়ে নিয়াসা চট্টোপাধ্যায় আনন্দপুর থানায় হিরণ ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকার বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন ও বেআইনি বিয়ের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অনিন্দিতার দাবি, বিয়ের পর থেকেই তাঁর ওপর মানসিক অত্যাচার চলত, যা থেকে রেহাই পায়নি তাঁদের ছোট মেয়েটিও।

7/11

পালটা চাল ও কল রেকর্ডিং

এরই মাঝে হিরণ ও অনিন্দিতার একটি কল রেকর্ডিং ভাইরাল হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, যেখানে সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দু’পক্ষের তিক্ততা স্পষ্ট ধরা পড়ে।  

8/11

পালটা চাল ও কল রেকর্ডিং

ঘটনাপ্রবাহে নতুন মাত্রা যোগ করে হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট (যা পরে মুছে দেওয়া হয়)। ঋতিকা দাবি করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কের কথা অনিন্দিতা আগে থেকেই জানতেন এবং তাঁদের বিয়েও নাকি অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছে।   

9/11

আইনি ভবিষ্যৎ

আইনজীবীদের মতে, প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে হিরণের জেল হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

10/11

আইনি ভবিষ্যৎ

ব্যক্তিগত জীবনের এই টানাপোড়েন এখন স্রেফ ‘ঘরোয়া কেচ্ছা’য় সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা আইনি লড়াইয়ের এক জটিল পথে মোড় নিয়েছে।   

11/11

হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে

হাইকোর্ট হিরণকে আগাম জামিন দেয় নাকি পুলিসের তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে এখন রাজ্যের রাজনৈতিক ও বিনোদন মহল।

