মাত্র ১০ টাকায় পুজোর জামা! জেলায় জেলায় 'নমো মলে' অবিশ্বাস্য চমক

Durga Puja 2026: বিজেপির সেবা সংকল্প অভিযানে জেলায় জেলায় অস্থায়ী ‘নমো মল’ চালু হয়েছে। পানিহাটিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।
বরুণ সেনগুপ্ত: দশ টাকায় পুজোর জামাকাপড়। জেলায় জেলায় 'নমো মল' বিজেপির। কম আয়ের মানুষের জন্য উদ্যোগ। অস্থায়ী শপিং মলের আদলে আয়োজন।
নির্দিষ্ট তালিকাভুক্তরাই পাবেন সুবিধা। সেবা সংকল্প অভিযানে নয়া কর্মসূচি। আজ পানিহাটিতে শুরু নমো মল। প্রশাসক মোদীর পঁচিশ বছর উপলক্ষে উদ্যোগ।
পানিহাটির এই মলের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। যাতে কোন মানুষ পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। এবং পাশাপাশি কেউ তাদের দান করছে এমনটাও না মনে করে সেই কারণে দশ টাকার বিনিময়ে এই মল।
তারা আছেন নিজের পয়সা দিয়ে অর্থাৎ দশ টাকা দিয়ে জামা কাপড় কিনছেন। বাচ্চা থেকে বয়স্ক মহিলা থেকে পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পোশাকের সমাহার।
পাঁচ দিন ধরে চলবে এই মল। পানিহাটি এইচ বি টাউনে নমো মল।
গরীব প্রান্তিক মানুষ যারা মলে গিয়ে কেনাকাটা করতে পারেন না তাঁরা এখানে এসে দশ টাকার বিনিময় কেনাকাটা করতে পারবেন। আর এই ব্যবস্থাতে ক্রেতারাও খুশি।