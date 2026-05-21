/TMC party office Bankura: ভাড়া না দিয়েই ১৫ বছর ধরে চলছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস: পালাবদলের পর বাড়ির দখল নিলেন মালিক

TMC party office Bankura: ২০১১ সালে বাঁকুড়া শহরের ৫ ওয়ার্ডে নতুনগঞ্জে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে তৃণমূলের পার্টি অফিস করা হয়। কিন্তু গত ১৫ বছরে তৃণমূলের তরফে নাকি কোনওদিনই ভাড়া দেওয়া হয়নি! অবশেষে বাড়িটির দখল নিলেন মালিক।
মৃত্যুঞ্জয় দাস: বাংলায় এখন গেরুয়া-রাজ। রাজ্যে পালাবদলের এবার রীতিমতো তালা ভেঙে তৃণমূলের পার্টি অফিসের দখল নিলেন বাড়ির মালিক। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া শহরে।
বাংলায় তখন তৃণমূলেরই রমরমা। চৌত্রিশ বছরের বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে মুখ্য়মন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
ছাব্বিশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতাচ্যুত হতেই সেই পার্টি অফিসটিও হাতছাড়া হয়ে গেল তৃণমূলের।
বাড়িটির যিনি মালিক, তাঁর পরিবারের মহিলারা আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সাহায্য চান। এরপর বিজেপি নেতাদের সাহায্য়ে তালা ভেঙে বাড়ি পুর্নদখল করেন বাড়ির মালিক।
বাড়ির মালিকের দাবি, বাড়িটিকে যখন তৃণমূলের পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন মাসে ভাড়া দেওয়ারও কথা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের তরফে নাকি কোনওদিনই ভাড়া দেওয়া হয়নি!
বাধ্য হয়েই গত কয়েক মাস ঘরেই স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে বাড়িটি খালি করে দেওয়ার অনুরোধ করছিলেন বাড়ির মালিক। কিন্তু বাড়ি খালি করা তো দূর, উলটে বাড়ির মালিককে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ।