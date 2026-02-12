HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক...

HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক...
আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিক। সেপ্টেম্বরে তৃতীয় সেমিস্টারের পর এবার চতুর্থ সেমিস্টার। হুগলির আরামবাগের গোঘাট হাইস্কুলে পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্য়ালেন্ডার তুলে দিলেন বিজেপি কর্মীরা।
পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার
পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার
পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার
পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার
পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার
