HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক...

  আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিক। সেপ্টেম্বরে তৃতীয় সেমিস্টারের পর এবার চতুর্থ সেমিস্টার। হুগলির আরামবাগের গোঘাট হাইস্কুলে পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্য়ালেন্ডার তুলে দিলেন বিজেপি কর্মীরা।

| Feb 12, 2026, 04:49 PM IST

HS Examination 2026:  আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিক। সেপ্টেম্বরে তৃতীয় সেমিস্টারের পর এবার চতুর্থ সেমিস্টার। হুগলির আরামবাগের গোঘাট হাইস্কুলে পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্য়ালেন্ডার তুলে দিলেন বিজেপি কর্মীরা।

দিব্যেন্দু সরকার: শিক্ষায় 'রাজনীতি'। ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া পকেট ক্যালেন্ডার তুলে দিল বিজেপি।  কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাল তৃণমূল। গোলাপ ফুল দিল পুলিসও।

মাধ্যমিক শেষ, এবার শুরু উচ্চমাধ্যমিক।  

আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে গেল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা।  

কেউ দিচ্ছেন চন্দনের ফোঁটা, তো কেউ  ফুল, জলের বোতল। ভোটের মুখে  উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে তৃণমূল ও বিজেপি।  

হুগলির আরামবাগ মহকুমায় প্রত্যেকটি উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষাকেন্দ্রেও সকাল থেকে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের তত্‍পরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।  

গোঘাট হাইস্কুলের উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষার্থীদের মোদীর ছবি দেওয়া পকেট ক্যালেন্ডার দিলেন বিজেপি কর্মীরা। সঙ্গে জলের বোতল।  

দেশের মধ্যে প্রথম। এবছর থেকে উচ্চমাধ্যমিকে চালু হয়ে গিয়েছে সেমিস্টার। গত বছরের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়েছে। আজ, থেকে শুরু হল চতুর্থ সেমিস্টার।

