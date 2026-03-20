BJP Maynaguri protest: ২৪ ঘণ্টায় প্রার্থী বদল চাই: ভোটের আগেই বিজেপি জেরবার প্রার্থী বদলের দাবিতে, পার্টি অফিসে তালা

BJP Maynaguri protest:  জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে প্রার্থী-বিক্ষোভ। পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন বিজেপি কর্মীরাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রার্থী বদল না হলে দল ছাড়ার হুমকি।

| Mar 20, 2026, 06:13 PM IST
1/7

বিজেপি পার্টি অফিসে তালা

প্রদ্যুত্‍ দাস: ছাব্বিশে দলের প্রার্থীকে নিয়ে ক্ষোভ চরমে। জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়িতে এবার পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন বিজেপি কর্মীরাই। প্রার্থী বদল না হলে বসে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। অনেকে আবার বলছেন, দল ছাড়বেন। প্রার্থী বদলের জন্য় ২৪ ঘণ্টা সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে দলের বিক্ষুদ্ধ কর্মী-সমর্থকরা।

2/7

ছাব্বিশে মহারণ। বাংলায় বিধানসভা নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়ার প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিজেপিই।  

3/7

প্রথম দফায় ১৪৪ আসনের পর এবার দ্বিতীয় দফায় ১১২ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়।   

4/7

একুশে ময়নাগুড়িতে জিতেছিল বিজেপি। ছাব্বিশে এই কেন্দ্রে বিদায়ী বিধায়ক কৌশিক রায়কেই প্রার্থী করেছে দল।  

5/7

বিজেপি কর্মীদের একাংশ দাবি, পাঁচ বছর বিধায়ক থাকাকালীন তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখেননি কৌশিক। এলাকায় দেখা যায়নি। এমনকী, কেউ নাকি চেনেনও না।  

6/7

আজ, শুক্রবার সকালে ময়নাগুড়িতে প্রার্থী বদলের দাবিতে  জেলা সভাপতি শ্যামল রায়কে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী-সমর্থকরাই।  

7/7

শেষে জেলা সভাপতি ভিতরে রেখে পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা।  

Petrol price hike: জ্বালানি সংকটে দাম বাড়ল প্রিমিয়াম পেট্রলের, লিটারে ₹২.৩৫ পর্যন্ত, আর ডিজেল?

Petrol price hike: জ্বালানি সংকটে দাম বাড়ল প্রিমিয়াম পেট্রলের, লিটারে ₹২.৩৫ পর্যন্ত, আর ডিজেল?
