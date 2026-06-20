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৮ কিমি যেতে মাত্র ৫২ টাকা! ধর্মঘটের পথে ব্লিংকিট ডেলিভারি বয়রা, অনলাইনে ঘরে বসে আর মিলবে না জিনিস?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 20, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:27 AM IST

Blinkit delivery boys strike: সবাই শিক্ষিত ছেলে। খেটে খায়। সংস্থার কর্মীদের আরও অভিযোগ, বার বার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। 

ব্লিংকিট ডেলিভারি বয়দের ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি1/6

ব্লিংকিট ডেলিভারি বয়দের ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি

পার্থ চৌধুরী: পোষাচ্ছে না টাকায়! প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক পাওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত। আর তাই এবার ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি অনলাইন ডেলিভারি সংস্থা ব্লিংকিটের ডেলিভারি বয়দের। 

প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিকের দাবি 2/6

প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিকের দাবি

ব্লিংকিট অ্যাপের কর্মীদের অভিযোগ, তাঁরা পরিশ্রম করেই কাজ করেন। আগে ৮ কিমি আপ-ডাউন করলে তাঁরা ৮০ টাকা পেতেন, সেটা তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। 

পোষাচ্ছে না টাকায়3/6

পোষাচ্ছে না টাকায়

কিন্তু বর্তমানে ওই একই দূরত্ব যেতে মাত্র ৫২ টাকা দেওয়া হচ্ছে। এদিকে পেট্রলের দাম প্রায় ১১৫ টাকা ছুঁই ছুঁই। তাই এই পারিশ্রমিকে তাদের আর পোষাচ্ছে না। 

কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করছে না4/6

কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করছে না

সংস্থার কর্মীদের আরও অভিযোগ, বার বার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই তাঁরা ধর্মঘট করার হুঁশিয়ারি দেন। এই নিয়ে শুক্রবার ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয় বর্ধমান শহরে। 

এলাকায় উত্তেজনা5/6

এলাকায় উত্তেজনা

খবর পেয়ে আসেন বিজেপি নেতা ডা: শান্তরূপ দে। তিনি মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন। শান্তরূপ দে বলেন, এরা সবাই শিক্ষিত ছেলে। খেটে খায়। অন্যদিকে ম্যানেজমেন্টের কর্মীরাও শিক্ষিত।  

আলোচনায় মিলবে সমাধান?6/6

আলোচনায় মিলবে সমাধান?

তিনি জানান, গোলমালের খবর পেয়েই আসেন তিনি। সুস্থভাবে নায্য দাবি নিয়ে আলোচনার কথা বলেন তিনি। যাতে সংস্থা ও কর্মী উভয়েরই লাভ হয়, সেকথা বলেন তিনি।

TAGS:
Blinkit delivery boys strike

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