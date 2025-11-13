SIR In Bengal: শীতের সন্ধ্যায় ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO! 'এভাবে না করলে...'

SIR In Bengal: শীতের সন্ধ্যায় ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO! 'এভাবে না করলে...'
বুথে প্রায় চোদ্দোশো ভোটার। হাওড়ার শিবপুর বিধানসভাকেন্দ্রের ৯৮ নম্বর বুথের BLO পারমিতা হালদার বলেন, 'শুধু সকাল আর দুপুরে ফর্ম বিলি করলে, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা যাবে না'।
ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO!
