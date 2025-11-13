English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal: শীতের সন্ধ্যায় ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO! 'এভাবে না করলে...'

 বুথে প্রায় চোদ্দোশো ভোটার।   হাওড়ার শিবপুর বিধানসভাকেন্দ্রের  ৯৮ নম্বর বুথের BLO  পারমিতা হালদার বলেন, 'শুধু সকাল আর দুপুরে ফর্ম বিলি করলে, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা যাবে না'।

| Nov 13, 2025, 04:36 PM IST

ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO!

দেবব্রত ঘোষ: হাতে আর বেশি সময় নেই। কাজ শেষ করতে হবে। শীতের সন্ধ্যায় পাঁচ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম করছেন মহিলা BLO। বেনজির ঘটনা হাওড়ার শিবপুর বিধানসভাকেন্দ্রে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO!

নজরে ছাব্বিশ। বাংলায়ও শুরু হয়ে দিয়েছে SIR।  ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে  ৬.৮৭ কোটিরও বেশি ফর্ম বিলি করে ফেলেছেন BLO-রা। কমিশনের সিদ্ধান্ত, আগামী শনিবারের মধ্যে ফর্ম বিলির কাজ শেষ করা হবে। সূত্রের খবর তেমনই।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO!

হাওড়ার শিবপুর বিধানসভাকেন্দ্রের মুচিপাড়া এলাকার ৯৮ নম্বর বুথের BLO পারমিতা হালদার। সকাল বা দুপুরে তো বটেই, সন্ধ্যায়ও ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন তিনি। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে ফর্ম বিলি করছেন।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO!

পারমিতা বলেন, তাঁর বুথে প্রায় চোদ্দোশো ভোটার। শুধু সকাল আর দুপুরে ফর্ম বিলি করলে, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা যাবে না।  তাই সন্ধ্যায় বেলাও কাজ করছেন।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO!

পারমিতা পেশায় স্কুলশিক্ষিকা। স্বামীও একই পেশায়। সকালে দু'জনে চলে যান স্কুলে। ফ্ল্যাটে ছেলেকে দেখার জন্য পরিচারিকার আছেন। কিন্তু বিকেলের সেই পরিচারিকা চলে যান। তাই সন্ধ্যায় ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই ফর্ম বিলি করছেন  শিবপুর বিধানসভাকেন্দ্রের  ৯৮ নম্বর বুথের BLO।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO!

BLO-র কাজে মুগ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, কতটা নিষ্ঠা থাকলে এভাবে কাজ করা যায়, তা উদাহরণ এই BLO।

