SIR In Bengal: ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ফর্ম! সিপিএম এজেন্টের বাড়িতে বসেই BLO... ভাইরাল ভিডিয়ো..

SIR In Bengal:  BLO রঞ্জনা দত্তের বক্তব্য, 'আমি সুগারের রোগী। ওনার বাড়িতে বাথরুমে গিয়েছিলাম।বাড়ি অনুযায়ী ফর্ম আমি নিজে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম এই টুকুই হয়েছে।এটা কি আমার অপরাধ'?

| Nov 08, 2025, 04:46 PM IST
1/7

বিধান সরকার: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চলছে ফর্ম বিলির কাজ। আর সেই ফর্ম সিপিএম এজেন্টের বাড়ি বসে গুছিয়ে নিচ্ছেন কমিশন নিযুক্ত BLO!সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো। বিতর্ক তুঙ্গে হুগলির বৈদ্যবাটিতে।  

2/7

বিতর্কে BLO

বাংলাতেও এবার SIR!গত মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি ভোটারদের ফর্ম বিলি কাজ শুরু করেছেন BLO-রা। সঙ্গে থাকছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্ট বা BLA-রাও।

3/7

বিতর্কে BLO

হুগলির বৈদ্য়বাটি পুরসভা চাঁপদানি বিধানসভার অন্তর্গত। এই পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ২০৪ নম্বর বুথের BLO রঞ্জনা দত্ত।  আজ. শনিবার সকালে এলাকায় ফর্ম বিলি করতে বেরোন তিনি। তার আগে সিপিএমের BLA সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে নাকি ফর্মগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি!

4/7

বিতর্কে BLO

খবর সেখানে হাজির হন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর পৌষালী ভট্টাচার্য। সিপিএমের BLA-র সঙ্গে রীতিমতো তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। শুধু তাই নয়, মোবাইলে গোটা ঘটনাটি ভিডিয়ো তুলে ফেসবুকে পোস্ট করে দেন তিনি।

5/7

বিতর্কে BLO

সেই ভিডিয়োই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ঘরের মেঝেত ছড়িয়ে রাখা হয়েছে ফর্ম। আর ফর্ম গুছিয়ে নিজে ব্য়াগ ঢোকাচ্ছেন BLO। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের অভিযোগ, 'নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত একজন BLO কি করে সিপিএম BLA-র বাড়িতে বসে ফর্ম গোছাতে পারেন! এই BLO পক্ষপাতদুষ্ট'।

6/7

বিতর্কে BLO

 BLO রঞ্জনা দত্তের বক্তব্য, 'আমি সুগারের রোগী। ওনার বাড়িতে বাথরুমে গিয়েছিলাম।বাড়ি অনুযায়ী ফর্ম আমি নিজে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম এই টুকুই হয়েছে।এটা কি আমার অপরাধ'?

7/7

 বৈদ্যবাটি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ২০৪ নম্বর বুথে সিপিএমের BLA সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, চারদিন ধরে BLO-র সঙ্গে কাজ করছি আমরা। গতকাল ওনাকে অনেক ফর্ম দেওয়া হয়েছে। সেগুলি ঠিকমতো গোছানো ছিল না। সেগুলো গুছিয়ে ব্যাগে ভরছিলেন সেই সময় কাউন্সিলর চলে আসেন। মোবাইলে ছবি তুলে চেঁচামেচি করেন। বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। এখন আর কোন সমস্যা নেই'।  

