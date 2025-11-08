SIR In Bengal: ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ফর্ম! সিপিএম এজেন্টের বাড়িতে বসেই BLO... ভাইরাল ভিডিয়ো..

SIR In Bengal: ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ফর্ম! সিপিএম এজেন্টের বাড়িতে বসেই BLO... ভাইরাল ভিডিয়ো..
SIR In Bengal: BLO রঞ্জনা দত্তের বক্তব্য, 'আমি সুগারের রোগী। ওনার বাড়িতে বাথরুমে গিয়েছিলাম।বাড়ি অনুযায়ী ফর্ম আমি নিজে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম এই টুকুই হয়েছে।এটা কি আমার অপরাধ'?
বিতর্কে BLO
বৈদ্যবাটি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ২০৪ নম্বর বুথে সিপিএমের BLA সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, চারদিন ধরে BLO-র সঙ্গে কাজ করছি আমরা। গতকাল ওনাকে অনেক ফর্ম দেওয়া হয়েছে। সেগুলি ঠিকমতো গোছানো ছিল না। সেগুলো গুছিয়ে ব্যাগে ভরছিলেন সেই সময় কাউন্সিলর চলে আসেন। মোবাইলে ছবি তুলে চেঁচামেচি করেন। বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। এখন আর কোন সমস্যা নেই'।
