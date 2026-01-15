SIR in Bengal: SIR-এ গোলমাল! নিজের স্ত্রীকেই এবার শুনানির নোটিশ ধরালেন BLO...
SIR in Bengal: তারকেশ্বর বিধানসভার ২৪৮ নম্বর বুথের BLO রাজশেখর মজুমদার। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর শ্বশুরের। SIR ফর্মে দাদুর সঙ্গে ম্যাপিং করান স্ত্রী। কিন্তু দাদু-নাতনির বয়সের ফারাক নাকি মাত্র ৪০ বছরের!
