SIR in Bengal: SIR-এ গোলমাল! নিজের স্ত্রীকেই এবার শুনানির নোটিশ ধরালেন BLO...

SIR in Bengal:  তারকেশ্বর বিধানসভার ২৪৮ নম্বর বুথের BLO  রাজশেখর মজুমদার।  ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর শ্বশুরের। SIR ফর্মে দাদুর সঙ্গে ম্যাপিং করান স্ত্রী। কিন্তু দাদু-নাতনির বয়সের ফারাক নাকি মাত্র ৪০ বছরের!

| Jan 15, 2026, 06:32 PM IST
বিধান সরকার: SIR-এ গোলমাল। নিজের স্ত্রীকেই এবার শুনানির নোটিশ ধরালেন BLO! বললেন, ম্যাপিং-এ সব ঠিক ছিলই। প্রযুক্তিতগত ত্রুটির কারণেই বিপত্তি। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি তারকেশ্বরে।  

তারকেশ্বর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের৷ বাসিন্দা রাজশেখর মজুমদার। তারকেশ্বর বিধানসভার ২৪৮ নম্বর বুথের BLO হিসেবে কাজ করছেন তিনি।  

রাজশেখরের শ্বশুর সুব্রত চট্টোপাধ্যায় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর।  

SIR ফর্মে দাদু সঙ্গে ম্যাপিং করান স্ত্রী সুস্মিতা। ভোটার কার্ডের তথ্য বলছে, জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার ছিলেন তিনি। 

 দাদু-নাতনির বয়সের ফারাক নাকি মাত্র ৪০ বছরের! সেকারণেই স্ত্রীকে শুনানির নোটিশ ধরিয়েছেন BLO স্বামী।  

এদিকে ভোটার কার্ডে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ২০০২ সালে ভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ছিল ৮১ বছর। ২০১০ সালে প্রয়াত হন তিনি। সেই হিসেবে বেঁচে থাকলে বয়স হত ১০৫ বছর।  

সুস্মিতার বয়স এখন ৩৭ বছর। তাহলে তো বয়সের ফারাক ৬৫ বছর হওয়ার কথা।  

রাজশেখর নিজেই বলছেন, 'প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এই ভুল। হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধরণ মানুষ'। তাঁর দাবি, 'আমি আমার স্ত্রীকেই শুনানির সমন দিয়েছি।অথচ তার ম্যাপিং এ সব ঠিক ছিল'।

