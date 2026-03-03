Lunar Eclipse Timing and Visibility in Bengal: দোল পূর্ণিমায় ব্লাড মুন, ২০২৮-এর আগে শেষ সুযোগ: কলকাতা থেকে কখন দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ?
Blood Moon on Dol Purnima 2026: মঙ্গলবার, ৩ মার্চ ২০২৬, আকাশে দেখা যাবে রক্তাভ চাঁদ বা ‘ব্লাড মুন’। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ সরাসরি দেখা না গেলেও, চাঁদ ওঠার মুহূর্তেই দেখা যাবে তার সেই মায়াবী লালচে রূপ। কলকাতা থেকে কখন দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ?
