Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER.
Lunar Eclipse Timing and Visibility in Bengal: দোল পূর্ণিমায় ব্লাড মুন, ২০২৮-এর আগে শেষ সুযোগ: কলকাতা থেকে কখন দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ?

Blood Moon on Dol Purnima 2026: মঙ্গলবার, ৩ মার্চ ২০২৬, আকাশে দেখা যাবে রক্তাভ চাঁদ বা ‘ব্লাড মুন’। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ সরাসরি দেখা না গেলেও, চাঁদ ওঠার মুহূর্তেই দেখা যাবে তার সেই মায়াবী লালচে রূপ। কলকাতা থেকে কখন দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ?

| Mar 03, 2026, 11:32 AM IST
1/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো : আজ দোল পূর্ণিমা। রঙের উৎসবের মাঝেই আজ এক বিরল মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারত।   

2/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

মঙ্গলবার, ৩ মার্চ ২০২৬, আকাশে দেখা যাবে রক্তাভ চাঁদ বা ‘ব্লাড মুন’। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ সরাসরি দেখা না গেলেও, চাঁদ ওঠার মুহূর্তেই দেখা যাবে তার সেই মায়াবী লালচে রূপ।  

3/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে চলে আসে, তখন সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কেবল লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোটি চাঁদের গায়ে পড়ে, ফলে চাঁদকে দেখায় গাঢ় লাল। একেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ‘ব্লাড মুন’।  

4/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

আজ বিকেল ৩টে ২১ মিনিটে গ্রহণ শুরু হলেও পূর্ণগ্রাস দশা শেষ হবে বিকেল ৫টা ৩৩ মিনিটে। কলকাতায় চাঁদ উঠবে বিকেল ৫টা ৩৮ থেকে ৫টা ৪০ মিনিটের মধ্যে।   

5/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

পূর্ণগ্রাস দশা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট পরেই যখন চাঁদ দিগন্তে উদিত হবে, তখন তাকে প্রায় ৯১ শতাংশ লাল দেখাবে। সঙ্গে থাকবে ৯ শতাংশ হলদেটে আভা। সময়ের সাথে সাথে এই লালচে ভাব কেটে গিয়ে চাঁদ আবার তার পরিচিত উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। সন্ধ্যা ৭টা ৫৩ মিনিটে গ্রহণের সমস্ত পর্ব শেষ হবে।  

6/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

পূর্ব ভারতের অসমের তিনসুকিয়া বা ডিগবয়ের মতো এলাকা থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। কারণ সেখানে চাঁদ উঠবে বিকেল ৫টা ১৩ মিনিটে, যখন পূর্ণগ্রাস দশা চলন্ত অবস্থায় থাকবে।   

7/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

রাজস্থান বা গুজরাটের মতো পশ্চিমের রাজ্যগুলি থেকে এই বিরল দৃশ্য দেখার সুযোগ নেই বললেই চলে।  

8/8

দোলে চন্দ্রগ্রহণ

আজকের এই সুযোগ হাতছাড়া হলে ভারতীয়দের পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২০২৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত। তাই আবহাওয়া দফতর এবং বিজ্ঞানীদের পরামর্শ—কুসংস্কার দূরে সরিয়ে রেখে আজ সন্ধ্যার আকাশে চোখ রাখুন এবং এই বিরল মুহূর্তটি উপভোগ করুন।

