India's thrilling crime incident of 2025:মিরাটে স্বামীকে মেরে ব্লু ড্রামে সিল, মেঘালয় হনিমুনে স্বামীকে খুন, হরিয়ানায় টেনিস তারকা মেয়েকে খতম! ২০২৫-এর গায়ে কাঁটা দেওয়া ক্রাইম ঘটনার ঝলক...

Shaking Crimes of 2025 in India: ২০২৫ সালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী পাঁচটি ক্রাইম ঘটনা, যা নাড়া দিয়েছিল পুরো দেশ এমনকি দেশের বাইরেও। কিছু কিছু জ্যোতিষি আগে থেকেই আভাস দিয়েছিলেন যে, ২০২৫ খুব খারাপ বছর হতে চলেছে। কিন্তু কিছু ঘটনা সেই ভবিষ্যদ্বাণীকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ভয়ংকরতার নিরিখে। নৃসংশতায় কেঁপে উঠেছে সাড়া দেশ। আপনাদের জন্য বছর শেষে সাড়া জাগানো সেরকমই কিছু ঘটনা থাকল যা মনে থাকবে দীর্ধকাল। ফিরে দেখা ২০২৫-এর সেরা অপরাধের ঘটনা।
মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমা থেকে ফাঁদ
বিয়ের বারো দিন পর, ৩০ বছর বয়সী রাজা রঘুবংশী তাঁর নতুন স্ত্রী সোনমের সাথে তাঁদের মধুচন্দ্রিমা শুরু করার জন্য বিমানে ওঠেন। এটি তাঁদের একসাথে একটি শান্তিপূর্ণ জীবনের শুরু হওয়ার কথা ছিল। পরিবর্তে, তাঁকে হত্যা করা হয়। ইন্দোরের তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট রাজা, তাঁদের পারিবারিক বাস পরিবহণ ব্যবসা চালাতেন। সোনম একটি সচ্ছল এলাকা থেকে এসেছিলেন এবং তাঁদের পারিবারিক ব্যবসার হিসাব, তদারকি এবং বিলিংয়ের কাজ সামলাতেন। সাজানো এই বিবাহটি কাগজে-কলমে নিখুঁত মনে হয়েছিল। কিন্তু সুখী বিয়ের ছবির আড়ালে ছিল একটি বড় গোপনীয়তা - সোনম তখনও তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার সাথে সম্পর্ক রাখছিলেন, যিনি তাঁর পারিবারিক ব্যবসার প্রাক্তন কর্মী ছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পরেই, সোনম এবং রাজ রাজাকে মধুচন্দ্রিমার সময় হত্যা করে এবং এটিকে একটি দুর্ঘটনা বলে চালানোর পরিকল্পনা করেন। শিলং এবং পরে সোহরাতে, তাঁরা তিনবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ২৩ মে, তাঁদের চতুর্থ চেষ্টা সফল হয়। তিনজন ভাড়াটে লোক ওয়েই সাওডং জলপ্রপাতের কাছে রাজাকে চাপাতি দিয়ে আক্রমণ করে, তখন সোনম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দেহ একটি গিরিখাতে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর ফোন সুইচ অফ করা হয়। খুনের কয়েক দিন পর, সোনম উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরের একটি ধাবায় সামনে আসেন এবং তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়। রাজ কুশওয়াহা এবং ভাড়াটে খুনিদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।
কুখ্যাত 'ব্লু ড্রাম খুন'
২০২৫ সালে মীরাটে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আবিষ্কারটি করা হয়েছিল সিমেন্ট দিয়ে সিল করা একটি নীল ড্রামের ভেতরে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ রাজপুতের দেহটি ১৮ মার্চ পাওয়া যায়, যা ছিল তাঁর জন্মদিনের উৎসবের জন্য বাড়ি আসার ১৪ দিন পর। সৌরভ ২০১৬ সালে মুসকান রাস্তোগীর সাথে প্রেম করে বিয়ে করেন। তিনি তাঁর ছোট মেয়ের সাথে বেশি সময় কাটানোর জন্য চাকরি ছেড়েছিলেন এবং পরে তাঁদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য আবার মার্চেন্ট নেভিতে ফিরে যান। কিন্তু বাড়িতে থাকার সেই বছরগুলোতে, মুসকান তাঁর বন্ধু সাহিলের সাথে সম্পর্ক শুরু করেন। ফেব্রুয়ারিতে তাঁর মেয়ের ষষ্ঠ জন্মদিন উদযাপন করতে সৌরভ যখন বিদেশ থেকে বাড়িতে ফেরেন, তখন সাহিল এবং মুসকান তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ৪ মার্চ, মুসকান সৌরভের রাতের খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। তিনি অচেতন হওয়ার পরে, মুসকান এবং সাহিল তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন, দেহটি টুকরো টুকরো করেন, একটি ড্রামের মধ্যে ভরে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেন। সন্দেহ এড়াতে, তাঁরা সৌরভের ফোন নিয়ে মানালিতে যান এবং তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেন, যেন তিনি এখনও জীবিত আছেন। সৌরভ রাজপুতের মেয়ে প্রতিবেশীদের কাছে বলতে থাকে যে তার বাবা ড্রামের মধ্যে আছে, যা থেকে বোঝা যায় শিশুটি খুন সম্পর্কে অবগত ছিল। মুসকানের মা পুলিশের কাছে গিয়ে জানান যে তাঁর মেয়ে তাঁদের কাছে সৌরভকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে। এর পরেই এই অপরাধের বিষয়টি সামনে আসে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পর দম্পতি অপরাধ স্বীকার করে। ড্রামটি এত শক্তভাবে সিল করা হয়েছিল যে মর্গ কর্মীদের এটি খুলতে শিল্প ড্রিল ব্যবহার করতে হয়েছিল।
ল্যুভর মিউজিয়ামের চুরি
প্যারিসে এক অক্টোবরের সকালে, পর্যটকরা ল্যুভরে আসতে শুরু করার আধা ঘণ্টা পরে, চারজন মুখোশধারী লোক সেইন নদীর ধারে এসে হাজির হয়। একটি গাড়ি-বাহিত মই ব্যবহার করে, তাঁরা দ্বিতীয় তলার বারান্দায় উঠে যান, পাওয়ার টুলস দিয়ে একটি জানালা কেটে অ্যাপোলো গ্যালারিতে প্রবেশ করেন। সাত মিনিটের মধ্যে, তাঁরা প্রায় ১০২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের আটটি জিনিস চুরি করেন। এর মধ্যে ছিল সম্রাজ্ঞী ইউজিনির হীরক-খচিত মাথার মুকুট, কুইন মেরি-অ্যামেলি পরা নীলকান্তমণি (sapphire) টুকরা এবং নেপোলিয়ন ১ তাঁর তরুণী বধূকে দেওয়া গহনা। রক্ষীরা প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান। এক মাসের মধ্যে, সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু গহনাগুলি এখনও নিখোঁজ।
ইরানের ‘ব্ল্যাক উইডো’
বিষ খাইয়ে স্বামীকে হত্যার অভিযোগ। প্রথম বা দ্বিতীয় স্বামীকে নয়, সবমিলিয়ে ১১ জন স্বামীকে খুনের অভিযোগ মহিলার বিরুদ্ধে। খুনের পর স্বামীর সম্পত্তিও হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই মুহূর্তে খবরের শিরোনামে ইরানের ‘ব্ল্যাক উইডো’ (Black Widow). আদালত তাঁকে কী শাস্তি দেয়, সেদিকে তাকিয়ে গোটা পৃথিবী। তবে নিহতদের পরিবারের লোকজন ফাঁসির দাবি তুলছেন। (Iran Black Widow) ৫৬ বছর বয়সি কুলসুম আকবরি। ২০২৩ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেবার ৮২ বছর বয়সি স্বামীকে হত্যার সন্দেহে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হওয়ার পর, আগের ১০ স্বামীকেও হত্যার কথা স্বীকার করে নেন কুলসুম। তদন্তকারীদের দাবি, সবমিলিয়ে ১৯ বার বিয়ে করেন কুলসুম। এর বাইরে ১৮ জন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। কতজনকে খুন করেছেন, সেব্যাপারে নিশ্চিত নন কুলসুম নিজেও। তাঁর বক্তব্য, “জানি না ঠিক কত জন। ১৩ বা ১৫ হতে পারে। ঠিক মনে নেই।” (Iran Serial Killer)
হরিয়ানার টেনিস খেলোয়ার রাধিকা যাদবকে খুন
হরিয়ানার টেনিস খেলোয়ার রাধিকা যাদবকে খুন করেছেন তার বাবা দীপক যাদব। মাসকয়েক আগের প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের হত্যার ঘটনা রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল প্রশাসনকে। দিন দুপুরে গুলি চালিয়ে মেয়েকে খুন করেন দীপক যাদব। ঘটনার পরই গ্রেফতার করা হয় খেলোয়াড়ের খুনি বাবা। দীপক যাদবকে নিয়ে এবার রাধিকা হত্যা মামলায় আদালতে সিবিআই এর পেশ করা চার্জশিটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এলো। ২৫৪ পৃষ্ঠা চার সিটের অধিকার মেয়েকে খুনের জন্য একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে দায়ী করা হয়েছে কটূক্তির জন্য তার মেয়ের রাধিকাকে হত্যা করেছে। পুলিসের তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে, দীপক তার মেয়েকে তিনবার গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে। কারণ হিসেবে স্বীকার করেছেন যে মেয়ের উপার্জনে জীবন যাপন করছেন বলে গ্রামবাসীরা প্রায়ই তাকে উত্তক্ত করত। তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলত। বিষয়টি তার আত্মসম্মানে লেগেছিল। তাই মেয়েকে হত্যা করেছেন বলে জানিয়েছেন দীপক যাদব।
হরিয়ানার পানিপথের সাইকো কিলার
হরিয়ানার পানিপথের প্রত্যন্ত গ্রামে বিয়ের সানাই সবেমাত্র থেমেছিল, কিন্তু উৎসবের সেই আনন্দ মুহূর্তে বিষাদ আর ভয়ের পরিবেশে পরিণত হল। কারণ? বিয়েবাড়িতে হইহই করে আনন্দ করা, ছয় বছরের একটি শিশু হঠাৎ নিখোঁজ! আনন্দের সেই মুহূর্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুঃস্বপ্নে বদলে। চারদিকে খোঁজ খোঁজ। দিন শেষে পুলিস যা, সামনে আনল, তাকে জার্মান রূপকথা 'স্নো হোয়াইট'-এর 'দুষ্ট রানি'র (Evil Queen) মতোই মনে হয়। পানিপথ পুলিস জানিয়েছে, তারা এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে ওই ৬বছরের শিশুকে হত্যার অভিযোগে। সম্পর্কে সে তাঁর পিসি। কিন্তু খুনের কারণ কী: অভিযুক্ত মহিলা চাননি যে তার চেয়ে 'কেউ বেশি সুন্দর' দেখতে হোক। এর আগে Poonam একই কায়দায় (জলে ডুবিয়ে) নিজের ছেলে-সহ মোট তিন শিশুকে খুন করেছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি চার শিশুকে খুন করেছেন।
১০ নভেম্বর দিল্লিতে বিস্ফোরণ
১০ নভেম্বর দিল্লিতে বিস্ফোরণ (Delhi Blast)! দিল্লি লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ (Delhi Blast Near Red Fort) ! বিস্ফোরণের জেরে কমপক্ষে ১৩জনের মৃত্যু। আহত একাধিক। বিকেল ৬টা বেজে মিনিটে দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটে সামনে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে। ফরিদাবাদে এক ডাক্তারের ঘর থেকে মেলে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও গুলি-বারুদ। সেইসঙ্গে ২টি AK-47 রাইফেল। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিসের একটি বিশেষ দল স্থানীয় হরিয়ানা পুলিসের সহযোগিতায় এই অভিযানে অংশ নেয়। আল ফালাহ হাসপাতালের কাছে ভাড়া করা ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে তিনটি ম্যাগাজিন, ৮৩ রাউন্ড তাজা গুলি সহ একটি অ্যাসল্ট রাইফেল, আটটি তাজা গুলি সহ একটি পিস্তল, দুটি খালি কার্তুজ, দুটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, আটটি বড় স্যুটকেস, চারটি ছোট স্যুটকেস এবং সন্দেহভাজন বিস্ফোরক রাসায়নিকে ভরা একটি পাত্র উদ্ধার করে। পুলিস ব্যাটারি সহ ২০টি টাইমার, ২৪টি রিমোট কন্ট্রোল, প্রায় পাঁচ কেজি ভারী ধাতু, ওয়াকি-টকি সেট, বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসপত্রও উদ্ধার করেছে।
