Tannishtha Chatterjee: ক্যানসারের চতুর্থ স্টেজে অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা! '৭০ বছরের মা, ৯ বছরের মেয়ে আমার উপরেই নির্ভরশীল'...
Actress diagnosed cancer: চতুর্থ পর্যায়ের অলিগো মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়। তিনি মাথা কামানো একটি ছবি পোস্ট করে তাঁর নারী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়েছেন, যারা এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থেকেছেন। তন্নিষ্ঠা লিখেছেন, "গত ৮ মাস আমার জন্য অবিশ্বাস্য কঠিন ছিল, যা বলে বোঝানো যাবে না। যেন বাবাকে ক্যান্সারে হারানোর শোক যথেষ্ট ছিল না। ৮ মাস আগে আমি চতুর্থ পর্যায়ের অলিগো মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছি।"
তন্নিষ্ঠা তাঁর বন্ধু শাবানা আজমি, দিয়া মির্জা, কঙ্কনা সেন শর্মা, বিদ্যা বালান এবং দিব্যা দত্তকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি তাঁর নারী বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যারা এই কঠিন সময়ে তাঁকে শক্তি ও সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় ছবিতে তন্নিষ্ঠাকে শাবানা আজমি, দিয়া মির্জা, কঙ্কনা সেন শর্মা, বিদ্যা বালান এবং দিব্যা দত্ত-এর সঙ্গে দেখা যায়।
