Tannishtha Chatterjee: ক্যানসারের চতুর্থ স্টেজে অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা! '৭০ বছরের মা, ৯ বছরের মেয়ে আমার উপরেই নির্ভরশীল'...

Actress diagnosed cancer: চতুর্থ পর্যায়ের অলিগো মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়। তিনি মাথা কামানো একটি ছবি পোস্ট করে তাঁর নারী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়েছেন, যারা এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থেকেছেন। তন্নিষ্ঠা লিখেছেন, "গত ৮ মাস আমার জন্য অবিশ্বাস্য কঠিন ছিল, যা বলে বোঝানো যাবে না। যেন বাবাকে ক্যান্সারে হারানোর শোক যথেষ্ট ছিল না। ৮ মাস আগে আমি চতুর্থ পর্যায়ের অলিগো মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছি।"

| Aug 25, 2025, 06:27 PM IST
1/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবারে মনখারাপের খবর জানালেন অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়। 'জোরাম', 'পার্চড' এবং 'অ্যাংরি ইন্ডিয়ান গডেসিস'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করা অভিনেত্রী চতুর্থ পর্যায়ের অলিগো মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন।   

2/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এই খবরটি জানিয়েছেন তিনি। তিনি মাথা কামানো একটি ছবি পোস্ট করে তাঁর নারী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়েছেন, যারা এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থেকেছেন।  

3/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

তন্নিষ্ঠা লিখেছেন, "গত ৮ মাস আমার জন্য অবিশ্বাস্য কঠিন ছিল, যা বলে বোঝানো যাবে না। যেন বাবাকে ক্যান্সারে হারানোর শোক যথেষ্ট ছিল না। ৮ মাস আগে আমি চতুর্থ পর্যায়ের অলিগো মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছি।"  

4/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

তন্নিষ্ঠা তাঁর বন্ধু শাবানা আজমি, দিয়া মির্জা, কঙ্কনা সেন শর্মা, বিদ্যা বালান এবং দিব্যা দত্তকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি তাঁর নারী বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যারা এই কঠিন সময়ে তাঁকে শক্তি ও সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় ছবিতে তন্নিষ্ঠাকে শাবানা আজমি, দিয়া মির্জা, কঙ্কনা সেন শর্মা, বিদ্যা বালান এবং দিব্যা দত্ত-এর সঙ্গে দেখা যায়।  

5/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

তন্নিষ্ঠা আরও লিখেছেন, "তবে এই পোস্টটি যন্ত্রণার কথা নয়, এটি ভালোবাসা এবং শক্তির কথা। এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? একজন ৭০ বছর বয়সী মা এবং ৯ বছর বয়সী মেয়ে... দুজনেই আমার উপর নির্ভরশীল'।   

6/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

তন্নিষ্ঠা আরও লেখেন, 'কিন্তু সবচেয়ে অন্ধকার মুহূর্তে আমি এক অসাধারণ ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছি, যা আমাকে আঁকড়ে ধরেছে এবং কখনও একা থাকতে দেয়নি। আমি এই ভালোবাসা পেয়েছি আমার অসাধারণ বন্ধু এবং পরিবারের কাছ থেকে, যাদের অবিচল সমর্থন আমার মুখে হাসি এনেছে, এমনকি কঠিনতম দিনগুলোতেও।   

7/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

"এআই এবং রোবটের দিকে ছুটে চলা এই পৃথিবীতে, প্রকৃত, আবেগপ্রবণ মানুষের অপরিহার্য সহানুভূতিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের সহানুভূতি, তাদের বার্তা, তাদের উপস্থিতি - তাদের মানবতাই আমার জীবনে প্রাণ ফিরিয়ে আনছে।" আবেগান্বিত হয়ে পড়েন তন্নিষ্ঠা।   

8/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

তিনি তাঁর বন্ধু অভিনেত্রীদের ট্যাগ করে তাঁর পোস্ট শেষে লিখেছেন, "নারীর বন্ধুত্বকে স্যালুট, বোনেদের এই ভালোবাস, যা আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসা, গভীর সহানুভূতি এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। তোমরা জানো তোমরা কে – এবং আমি তোমাদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।"  

9/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

তন্নিষ্ঠার পোস্টটি শেয়ার করার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অভিনেত্রী কঙ্কনা সেন শর্মা মন্তব্য করেছেন, "তুমি সত্যিই অবিশ্বাস্য এবং অনুপ্রেরণাদায়ক!! তোমাকে ভালোবাসি।" আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অভিনেত্রী দিয়া মির্জা লিখেছেন, "আমরা তোমাকে ভালোবাসি ট্যান ট্যান। তুমি আমাদের নিজস্ব যোদ্ধা রাজকুমারী।"  

10/10

ক্যানসারে আক্রান্ত তন্নিষ্ঠা

তন্নিষ্ঠাকে শেষবার ৮ আগস্ট, অ্যামাজন এমএক্স প্লেয়ারে মুক্তিপ্রাপ্ত ওয়েব সিরিজ 'বিন্দিয়া কে বাহুবলী'-তে দেখা গেছে।

