  • Bollywood Valentines Day: সামান্থা-রাজ থেকে প্রাজকতা-বৃশাঙ্কা, কীভাবে ভ্যালেন্টাইন্স সেলিব্রেট করছে বলিউড তারকারা...

Bollywood Valentine's Day: সামান্থা-রাজ থেকে প্রাজকতা-বৃশাঙ্কা, কীভাবে ভ্যালেন্টাইন্স সেলিব্রেট করছে বলিউড তারকারা...

Bollywood Celebrities enjoying their first Valentine's Day: ১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার অর্থাত্‍ ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেট করছেন সাধারণ মানুষ থেকে বলিউডের বিভিন্ন তারকারা। কিন্তু এই বছরের ভ্যালেন্টাইন্স ডে হল একটু স্পেশাল। দেখে নিন এক নজরে কারা আছে এই লিস্টে...

| Feb 14, 2026, 06:25 PM IST
1/6

ভ্যালেন্টাইন্স ডে

ভ্যালেন্টাইন্স ডে

১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার অর্থাত্‍ ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেট করছেন সাধারণ মানুষ থেকে বলিউডের বিভিন্ন তারকারা। কিন্তু এই বছরের ভ্যালেন্টাইন্স ডে হল একটু স্পেশাল। ভাবছেন কাদের জন্য? এই বছরের ভ্যালেন্টাইন্স ডে হল স্পেশাল, সেই তারকাদের জন্য যাঁরা সেলিব্রেট করছেন প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স ডে তাঁদের বিয়ের পর। দেখে নিন এক নজরে কারা আছে এই লিস্টে...

2/6

সামান্থা রুথ প্রভু ও রাজ নিদিমোরু

সামান্থা রুথ প্রভু ও রাজ নিদিমোরু

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বিবাহের বন্ধনে এক হন বিখ্যাত অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু ও পরিচালক রাজ নিদিমোরু। যদিও এই যুগল তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন বেশিরভাগ সময়ই গোপনে রাখেন, কিন্তু তাঁদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেশন হয়ে উঠেছে বেশ এক আলোচনার দিবস। 

3/6

নূপুর স্যানন ও স্টেবিন বেন

নূপুর স্যানন ও স্টেবিন বেন

নূপুর স্যানন ও স্টেবিন বেনও বিয়ের পর সেলিব্রেট করছেন তাঁদের প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তাঁদের শান্ত অথচ অবিচল প্রেম জয় করেছে অনেকের মন। এই ভ্যালেন্টাইন্স তাঁদের একসাথে বেড়ে ওঠার যাত্রায় এক মধুর মুহূতকে চিহ্নিত করে।

4/6

লরেন গটলিব ও টোবিয়াস জোন্স

লরেন গটলিব ও টোবিয়াস জোন্স

অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী লরেন গটলিব সেলিব্রেট করছেন তাঁদের প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স। এই বছরের সেলিব্রেশন এই দম্পতির জন্য একটি বিশেষ মাইলফলক। এই নবদম্পতি ব্যক্তিগত জীবনকে স্পটলাইটের থেকে দূরে ও গোপনে রাখার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁদের এই প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স ডে তুলে ধরেছে এক বিশেষ মুহূত, যা জয় করেছে তাঁদের অনুগামীদের মন। 

5/6

প্রাজকতা কলি ও বৃশাঙ্কা খানাল

প্রাজকতা কলি ও বৃশাঙ্কা খানাল

কথা বলব আরেক বিশেষ যুগলের, যাঁরা বিয়ের পর উদযাপন করছেন তাঁদেরও প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তাঁরা হলেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রাজকতা কলি ও তাঁর স্বামী বৃশাঙ্কা খানাল। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁরা সাত পাকে এক হন।

6/6

আদার জৈন ও আলেখা আদভানি

আদার জৈন ও আলেখা আদভানি

আদার জৈন ও আলেখা আদভানিও গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে বিয়ের বন্ধনে এক হন। এই বছর তাঁরাও উদযাপন করছেন তাঁদের প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স ডে। 

