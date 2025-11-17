Rekha comeback: ‘আমাকে ডিরেক্টরের কাছে সাজেস্ট করো...’, বড়সড় কামব্যাকের ইঙ্গিত দিলেন রেখা!

Rekha comeback: ‘আমাকে ডিরেক্টরের কাছে সাজেস্ট করো...’, বড়সড় কামব্যাকের ইঙ্গিত দিলেন রেখা!
Manish Malhotra Gustaakh Ishq: বলিউড অভিনেতা বিজয় বর্মা জানিয়েছেন যে কিংবদন্তি রেখা আবার রূপালি পর্দায় ফিরতে আগ্রহী এবং নিজেই নতুন কাজের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।মণীশ মালহোত্রার ও বিভু পুরি তাঁকে ছোট চরিত্রে কাস্ট করতে চাননি, কারণ তাঁদের মতে রেখা আরও বৃহৎ ও চ্যালেঞ্জিং ভূমিকাই প্রাপ্য।
1/9
রুপোলি পর্দায় ফেরার ইচ্ছে রেখার
2/9
'আমরা একসাথে কবে কাজ করব, বিজয়?'
photos
TRENDING NOW
3/9
মণীশ মালহোত্রার পরিকল্পনা
4/9
কিন্তু চরিত্রটি ছিল খুব ছোট
5/9
'তিনি বড় ভূমিকার যোগ্য'-বিভু পুরি
6/9
মণীশের আক্ষেপ
7/9
ভবিষ্যতে বড় চরিত্রে রেখাকে চান মণীশ
8/9
'চ্যালেঞ্জিং চরিত্র দরকার রেখার'
9/9
শেষবার পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে ছিলেন ২০১৪ সালে
photos