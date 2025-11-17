English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rekha comeback: ‘আমাকে ডিরেক্টরের কাছে সাজেস্ট করো...’, বড়সড় কামব্যাকের ইঙ্গিত দিলেন রেখা!

Manish Malhotra Gustaakh Ishq: বলিউড অভিনেতা বিজয় বর্মা জানিয়েছেন যে কিংবদন্তি রেখা আবার রূপালি পর্দায় ফিরতে আগ্রহী এবং নিজেই নতুন কাজের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।মণীশ মালহোত্রার ও বিভু পুরি তাঁকে ছোট চরিত্রে কাস্ট করতে চাননি, কারণ তাঁদের মতে রেখা আরও বৃহৎ ও চ্যালেঞ্জিং ভূমিকাই প্রাপ্য।

| Nov 17, 2025, 03:20 PM IST
1/9

রুপোলি পর্দায় ফেরার ইচ্ছে রেখার

অভিনেতা বিজয় ভর্মা জানিয়েছেন - বলিউড কিংবদন্তি অভিনেত্রী রেখা আবারও ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরতে আগ্রহী। তিনি নিজেই বিজয়কে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

2/9

'আমরা একসাথে কবে কাজ করব, বিজয়?'

বিজয়ের কাছে রেখা নাকি বলেছেন, 'তোমার ডিরেক্টরদের কাছে আমার নাম দিও।' কাজের প্রতি তাঁর উৎসাহ এখনও আগের মতোই উজ্জ্বল।  

3/9

মণীশ মালহোত্রার পরিকল্পনা

'গুস্তাখ ইশ্‌ক' (Gustaakh Ishq) ছবিতে একটি ছোট ক্যামিওর জন্য রেখাকে ভাবছিলেন মণীশ মালহোত্রা। রেখাকে পর্দায় আরও একবার দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

4/9

কিন্তু চরিত্রটি ছিল খুব ছোট

পরিচালক বিভু পুরি বলেন - অর্ধেক দিনের শুটিংয়ের এই ছোট চরিত্রটি রেখার মতো তারকার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তাঁরা প্রস্তাব না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

5/9

'তিনি বড় ভূমিকার যোগ্য'-বিভু পুরি

বিভু পুরির মতে, রেখাকে ডাকলে সেটি এমন চরিত্র হতে হবে যা তাঁর গৌরবময় ক্যারিয়ারের মান বজায় রাখতে পারেবে। একবেলার ক্যামিও চরিত্রে তা দেখানো অসম্ভব।

6/9

মণীশের আক্ষেপ

মণীশ মালহোত্রার জানান যে তিনি বন্ধুসুলভ একটি উপস্থিতি ভাবছিলেন, যাতে বহু বছর পর রেখাকে বড়পর্দায়, অভিনয় করতে দেখা যেত। তিনি আশাবাদী ছিলেন রেখা এটি করতেন।

7/9

ভবিষ্যতে বড় চরিত্রে রেখাকে চান মণীশ

মণীশ বলেন, সঠিক স্ক্রিপ্ট এলেই রেখাকে বড় চরিত্রে কাস্ট করতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন, রেখার মতো তারকা নিজের যোগ্য মর্যাদার চরিত্রই চাইবেন।

8/9

'চ্যালেঞ্জিং চরিত্র দরকার রেখার'

রেখা এত কাজ করেছেন যে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে নতুন, গভীর, চ্যালেঞ্জিং চরিত্র দিয়ে। সেই উপযুক্ত স্ক্রিপ্টের খোঁজ চলছে।

9/9

শেষবার পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে ছিলেন ২০১৪ সালে

রেখার শেষ সিনেমা ছিল সুপার নানি (২০১৪)। তাঁর জাদু দেখার অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর অনুরাগীসহ পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রি।

