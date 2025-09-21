English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Brain-Eating Amoeba: কী করে বুঝবেন আপনি ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার খপ্পরে পড়েছেন? কীভাবে করাবেন চিকিৎসা? মাথায় ভয়ংকর বিষবোমা ফাটার আগেই...

Brain-Eating Amoeba symptoms Diagnosis Tests: নাগলেরি ফাউলেরি। এই হল ব্রেন-ইটিং-অ্যামিবার পোশাকি নাম! কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে জারি করে কারফিউ! এই অ্যামিবা মেলে উষ্ণ স্বচ্ছ জলে। নাক দিয়ে মানবদেহে ঢোকে।

| Sep 21, 2025, 07:06 PM IST
1/7

কী এই মস্তিষ্ক-খেকো অ্যামিবা?

নাগলেরি ফাউলেরি সেই অ্যামিবা। বিশ্ব জুড়ে স্বচ্ছ, উষ্ণ ও অগভীর জলে বাস এদের। লেকে, নদীতে, ঝরনায়, উষ্ণ প্রসব্রণে মেলে। এরা মাটিতেও থাকে। এরা ফ্রি-লিভিং অর্গানিজম।

2/7

কী ভাবে আক্রান্ত?

আপনি কী ভাবে আক্রান্ত হতে পারেন এর থেকে? যে জলে এই অ্যামিবার বাস, সেই জল যদি কোনও ভাবে আপনার নাকে ঢুকে যায়, তাহলেই ঘোর বিপদ। নাক থেকে অ্যামিবা মাথার দিকে যাত্রা করে। সাধারণত, সাঁতার কাটলে এই বিপদ ঘটতে পারে। জল-সংক্রান্ত যে কোনও ধরনের অ্যাক্টভিটিতে গেলেই এর খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তবে, এই জল গিলে ফেললে কিন্তু কোনও ভয় নেই!

3/7

প্যাম

এই অ্যামিবায় আক্রান্ত হলে তার লক্ষণ কী? এটা হলে যেটা ঘটে সেটার গালভরা নাম হল-- প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিনজোএনসেফানাইটিস (primary amoebic meningoencephalitis) বা প্যাম (PAM)

4/7

কী কী ঘটে?

হাইফিভার, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, বমি-বমি ভাব, কাঁপুনি, স্টিফ নেক, আলোর প্রতি অনীহ, মেন্টাল কনফিউশন, কোমা। এর ফ্যাটালিটি রেট ৯৭ শতাংশেরও বেশি।

5/7

ন্যাজাল ক্যাভিটি দিয়ে ব্রেনে

ন্যাজাল ক্যাভিটি দিয়ে ব্রেনে পৌঁছলেই আক্রান্তের এই সব লক্ষণ দেখা যাবে। সংক্রমিত জল কোনও ভাবে ইনহেল করলেই বিপদ ঘটবে। জিওথার্মাল জল থেকে সাবধান!

6/7

ধুলো, জল

ধুলো ইনহেল করেলও এটা ঘটতে পারে। ডিসটিল্ড বা স্টেরিলাইজড জলের বদলে ট্যাপ ওয়াটার ব্যবহার করলেই মাথা-খেকো অ্যামিবার খপ্পরে পড়তে পারে যে কেউ।

7/7

ডায়াগনসিস টেস্ট

কীভাবে এ রোগের ডায়াগনসিস? আপনি এটায় আক্রান্ত হয়েছেন মনে করলে ডাক্তার আপনাকে স্পাইনাল ট্যাপ করানোর পরামর্শ দিতে পারেন। স্পাইনাল ট্যাপকে লাম্বার পাংকচারও বলে। এটা দেখে অর্গানিজমটা আপনার সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে বাসা বেঁধেছে কি না! আপনাকে ব্রেন বায়োপ্সিও করাতে হতে পারে! মাথার কলা (টিস্যু) থেকে কোষ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তা আক্রান্ত হয়েছে কি না! (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Hooghly Incident: তর্পণের ভিড়ে এ কী! চুঁচুড়ায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে শেষে...কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা....

পরবর্তী অ্যালবাম

Hooghly Incident: তর্পণের ভিড়ে এ কী! চুঁচুড়ায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে শেষে...কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা....

Hooghly Incident: তর্পণের ভিড়ে এ কী! চুঁচুড়ায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে শেষে...কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা....

Hooghly Incident: তর্পণের ভিড়ে এ কী! চুঁচুড়ায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে শেষে...কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা.... 7
Mahalaya 2025: ভগীরথীতে ফের কুমির আতঙ্ক, মহালয়ায় তর্পণের আগে জলবোমা ফাটাল বন দফতর

Mahalaya 2025: ভগীরথীতে ফের কুমির আতঙ্ক, মহালয়ায় তর্পণের আগে জলবোমা ফাটাল বন দফতর

Mahalaya 2025: ভগীরথীতে ফের কুমির আতঙ্ক, মহালয়ায় তর্পণের আগে জলবোমা ফাটাল বন দফতর 5
Brain eating Amoeba: হাঁটার শক্তি ছিল না, ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছিলেন, ভয়ংকর মগজ খেকো অ্যামিবাকে ঠেকিয়ে হিরো শ্রীরামপুরের প্রৌঢ়

Brain eating Amoeba: হাঁটার শক্তি ছিল না, ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছিলেন, ভয়ংকর মগজ খেকো অ্যামিবাকে ঠেকিয়ে হিরো শ্রীরামপুরের প্রৌঢ়

Brain eating Amoeba: হাঁটার শক্তি ছিল না, ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছিলেন, ভয়ংকর মগজ খেকো অ্যামিবাকে ঠেকিয়ে হিরো শ্রীরামপুরের প্রৌঢ় 6
H1B Visa Fee Hike: H1B ভিসার জন্য দিতে হবে ৮৮ লাখ! কাদের জন্য ওই ফি! মুখ খুলল হোয়াইট হাউস

H1B Visa Fee Hike: H1B ভিসার জন্য দিতে হবে ৮৮ লাখ! কাদের জন্য ওই ফি! মুখ খুলল হোয়াইট হাউস

H1B Visa Fee Hike: H1B ভিসার জন্য দিতে হবে ৮৮ লাখ! কাদের জন্য ওই ফি! মুখ খুলল হোয়াইট হাউস 6