Brain-Eating Amoeba: কী করে বুঝবেন আপনি ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার খপ্পরে পড়েছেন? কীভাবে করাবেন চিকিৎসা? মাথায় ভয়ংকর বিষবোমা ফাটার আগেই...

Brain-Eating Amoeba: কী করে বুঝবেন আপনি ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার খপ্পরে পড়েছেন? কীভাবে করাবেন চিকিৎসা? মাথায় ভয়ংকর বিষবোমা ফাটার আগেই...
Brain-Eating Amoeba symptoms Diagnosis Tests: নাগলেরি ফাউলেরি। এই হল ব্রেন-ইটিং-অ্যামিবার পোশাকি নাম! কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে জারি করে কারফিউ! এই অ্যামিবা মেলে উষ্ণ স্বচ্ছ জলে। নাক দিয়ে মানবদেহে ঢোকে।
কী এই মস্তিষ্ক-খেকো অ্যামিবা?
কী ভাবে আক্রান্ত?
আপনি কী ভাবে আক্রান্ত হতে পারেন এর থেকে? যে জলে এই অ্যামিবার বাস, সেই জল যদি কোনও ভাবে আপনার নাকে ঢুকে যায়, তাহলেই ঘোর বিপদ। নাক থেকে অ্যামিবা মাথার দিকে যাত্রা করে। সাধারণত, সাঁতার কাটলে এই বিপদ ঘটতে পারে। জল-সংক্রান্ত যে কোনও ধরনের অ্যাক্টভিটিতে গেলেই এর খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তবে, এই জল গিলে ফেললে কিন্তু কোনও ভয় নেই!
প্যাম
কী কী ঘটে?
ন্যাজাল ক্যাভিটি দিয়ে ব্রেনে
ধুলো, জল
ডায়াগনসিস টেস্ট
কীভাবে এ রোগের ডায়াগনসিস? আপনি এটায় আক্রান্ত হয়েছেন মনে করলে ডাক্তার আপনাকে স্পাইনাল ট্যাপ করানোর পরামর্শ দিতে পারেন। স্পাইনাল ট্যাপকে লাম্বার পাংকচারও বলে। এটা দেখে অর্গানিজমটা আপনার সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে বাসা বেঁধেছে কি না! আপনাকে ব্রেন বায়োপ্সিও করাতে হতে পারে! মাথার কলা (টিস্যু) থেকে কোষ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তা আক্রান্ত হয়েছে কি না! (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
