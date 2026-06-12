/BRAZIL STAR FOOTBALLER DEATH: নেইমারদের বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, আচমকাই প্রয়াত ব্রাজিলের নক্ষত্র সেন্টার ব্যাক

BRAZIL STAR FOOTBALLER DEATH: নেইমারদের বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, প্রয়াত ব্রাজিলের নক্ষত্র সেন্টার ব্যাক! যে খবরে আচমকাই ফুটবল দুনিয়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া...
হারকিউলিস দে ব্রিটো রুয়াস, ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলিয়ান সেন্টার ব্যাক ব্রিটো নামেই পরিচিত। প্রয়াত হলেন ৮৬ বছর বয়সে। নেইমাররা বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার আগেই পেলেন এই বুক ভাঙা খবর।
ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ব্রিটোর মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করেছে। তবে এই বিষয়ে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য দেয়নি। তবে জানা যাচ্ছে নিউমোনিয়াজনিত জটিলতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন তিনি।
ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ছিলেন পেলের সতীর্থ ব্রিটো। তাঁর প্রয়াণে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশেনের প্রেসিডেন্টও শোকস্তব্ধ। সমীর জাউদ বলেছেন, '১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ জয়ে তাঁর অবদান আমাদের সবার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের দেশের আইডলকে শ্রদ্ধা জানাই। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য তাঁর লড়াকু মনোভাব যেন অনুপ্রেরণা হয়।'
১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ব্রিটো ব্রাজিলের হয়ে ৬১ ম্যাচ খেলেছেন ব্রিটো। যার মধ্যে ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের একটি ম্যাচও রয়েছে। উইলসন পিয়াজ্জার সঙ্গে জুটি বেঁধে রক্ষণভাগে এক শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৭১ সালে কোপা রোকা এবং ১৯৭২ সালে তাসা ইন্ডিপেন্ডেন্সিয়া জয়ী ব্রাজিল দলেরও সদস্য ছিলেন ব্রিটো।
১৯৫৭-১৯৭৯ পর্যন্ত ব্রিটো চুটিয়ে ক্লাব ফুটবলও খেলেছেন। ভাস্কো দা গামা, ইন্টারন্যাশিওনাল, ফ্ল্যামেঙ্গো, ক্রুজেইরো, বোটাফোগো, করিন্থিয়ানস, অ্যাটলেটিকো প্যারানায়েন্সে, মন্ট্রিল ক্যাস্টর্স, ডেপোর্টিভো গ্যালিসিয়া, ডেমোক্র্যাটা-জিভি ও রিভার মতো ক্লাবেই খেলেছেন।
সর্বোচ্চ পাঁচ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল আগামী শনিবার মরক্কোর বিরুদ্ধে তাদের ষষ্ঠ শিরোপার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করছে। সম্ভবত দলের আইকন নেইমারের এটি শেষ কাপযুদ্ধ। পুরো দল চাইবে প্রয়াত ব্রিটোর স্মরণেই বাড়তি তাগিদ নিয়েই খেলবে।