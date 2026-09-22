বিরাট সুখবর! স্কুলে-স্কুলে চালু 'মুখ্যমন্ত্রীর ফ্রি ব্রেকফাস্ট স্কিম'! পড়ুয়াদের জন্য এবার নিখরচায় পুষ্টিকর প্রাতঃরাশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুল পড়ুয়াদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে তামিলনাড়ু সরকারের ব্রেকফাস্ট প্রকল্পের সম্প্রসারণের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়।
স্কুল পড়ুয়াদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে তামিলনাড়ু সরকারের ব্রেকফাস্ট প্রকল্পের সম্প্রসারণের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের তিরুভানমিয়ুরের গান্ধী গ্রামমের একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি।
পড়ুয়াদের খাবার পরিবেশন করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে বসে খাবারও খান মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। পরে স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসরুমে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি।
তথ্য বলছে, এই প্রকল্পের সম্প্রসারণের ফলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় ১৫.৩০ লক্ষ অতিরিক্ত পড়ুয়া উপকৃত হবে। রাজ্যের ১৫,৪৫৪টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে এই সুবিধা দেওয়া হবে।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে কামারাজের স্মরণে নামকরণ করা ‘পেরুনথালাইভার কামারাজ ব্রেকফাস্ট স্কিম’-এর সম্প্রসারিত পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারের দাবি, স্কুল পড়ুয়াদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পাশাপাশি দিনের শুরুতেই তাদের পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।
চলতি অর্থবর্ষে প্রকল্পটির সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত ২১৭.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির মোট বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৪ কোটি টাকা।
এই প্রকল্পের মেনুতে থাকছে উপমা, খিচুড়ি এবং পংগলের মতো পুষ্টিকর খাবার। সপ্তাহে দু’দিন মিলেটের খাবারও দেওয়া হবে।
বৃহত্তর চেন্নাই কর্পোরেশন তাদের ইন্টিগ্রেটেড কিচেনের মাধ্যমে ৪৪৭টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে এই প্রকল্প পরিচালনা করবে। অন্যান্য কর্পোরেশন, পুরসভা এবং সংলগ্ন টাউনশিপ এলাকার ২১৫০টি স্কুলে ডিরেক্টরেট অব মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রকল্পটি চালানো হবে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকা, টাউনশিপ এবং সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার ১২৮৫৭টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে তামিলনাড়ু উইমেনস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।