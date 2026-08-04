'আমরা তো...'! সুন্দরী মালকিনের সঙ্গে আজও গোপনে চলছে সেই খেলা? স্মার্ট বসকে নিয়ে বিস্ফোরক ব্রেট লি

Preity Zinta-Brett Lee: অস্ট্রেলিয়ার সুপারস্টার ব্রেট লি এবার দীর্ঘ নীরবতা ভাঙলেন। অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে কথা বললেন। সাফ জানিয়ে দিলেন স্মার্ট বসের সঙ্গে তাঁদের সত্যিটা
অভিনেত্রী ও আইপিএল মালকিন প্রীতি জিন্টার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিডস্টার ব্রেট লি। প্রাক্তন মহারথী স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে তাঁরা আজও ভালো বন্ধু এবং প্রীতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।
এক সর্বভারতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লি তাঁর আর প্রীতির প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে নীরবতা ভেঙেছেন, যা ২০০০ সালের শুরুর দিকে হয়েছিল। যখন তিনি প্রীতার আইপিএল টিম পঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলতেন। বহু বছর পর এই লি প্রকাশ্যে সব রহস্য় শেষ করেছেন।
'দেখুন আমি কখনই কোনও বলিউড অভিনেত্রীকে ডেট করিনি। প্রীতি জিন্টা এবং আমি তখন থেকেই খুব ভালো বন্ধু এবং এখনও আছি। প্রীতি পঞ্জাবের বস ছিল। ও অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে। ওর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। এই ধরনের কথাবার্তা বা গুঞ্জন আমাকে কখনই বিচলিত করেনি। কারণ আমি সবসময়ই আসল সত্যি জানতাম। মানুষ যা খুশি তাই ধারণা করতেই পারে। কিন্তু আমি কখনই সেই সব বিষয়ের প্রভাব নিজের উপর পড়তে দিইনি। এই হল আপনাদের স্কুপ'
২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত লি পঞ্জাব কিংসে খেলেছেন। তখনই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। মুম্বইয়ের এক রেস্তোরাঁয় তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর জল্পনা আরও জোরাল হয়। ২০১০ সালে এই গুঞ্জনের বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন প্রীতি। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয়, প্রতি বছর ব্রেটের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্কের খবর ছড়ানোটা এখন একঘেয়ে ও পুরনো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে! দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই ব্যাপারে আসলেই কোনও খবর নেই! তবে হ্যাঁ, আমরা বন্ধু।'
ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গেলে, লি ২০০৬ সালে এলিজাবেথ কেম্পকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়। তবে দু'বছর পর তাঁরা আলাদা হয়ে যান এবং ২০০৯ সালে তাঁদের ডিভোর্স হয়। পরে ২০১৪ সালে লি লানা অ্যান্ডারসনকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের দুটি সন্তান রয়েছে।
প্রীতি ২০১৬ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে জেন গুডএনাফকে বিয়ে করেন এবং ২০২১ সালে এই দম্পতি সারোগেসির মাধ্যমে যমজ সন্তানের বাবা-মা হন। বিগত ১০ বছর তাঁরা চুটিয়ে সংসার করছেন। প্রীতিকে 'বাটওয়ারা ১৯৪৭' সিনেমায় দেখা যাবে। আগামী ১৪ অগস্ট যা মুক্তি পাবে।