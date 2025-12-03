English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BSNL 1 Rupee Super Plan Offer: অবিশ্বাস্য অফার! BSNL-এর ১ টাকার আনলিমিটেড রিচার্জ প্ল্যানে মাথা ঘুরে যাবে, ছাত্রদের জন্য ১০০ জিবি...

BSNL ₹1 Super Plan Offer: গ্রাহকদের ব্যাপক চাহিদায় ফেরত এল BSNL এর ১ টাকার আনলিমিটেড রিচার্জ প্ল্যান। এ কি বড়দিনের উপহার? নিউ ইয়ার গিফ্ট?

| Dec 03, 2025, 08:22 PM IST
1/7

বিএসএনএল-এর ১ টাকা

দেশের সবচেয়ে বড় সরকারি টেলিকম কোম্পানি হল বিএসএনএল। নানা সময়েই তারা নানা অফার আনে। এর আগে তারা গ্রাহকদের ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে ১ টাকার ফ্রিডম প্ল্যান এনেছিল। এবার সেই প্ল্যানটাই তারা ফিরিয়ে আনছে। 

2/7

কী অফার?

এতে ৩০ দিন পর্যন্ত ফ্রি কলিং, ডেটা-সহ একাধিক অফার দেওয়া হচ্ছে। এটি ফ্রিডম অফার। 

3/7

ট্রু ডিজিটাল ফ্রিডম

ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের অফিসিয়াল X হ্যান্ডেল থেকে এই ফ্রিডম অফারটি দ্বিতীয়বার আনার ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি টেলিকম কোম্পানি জানিয়েছে, মাত্র ১ টাকায় ট্রু ডিজিটাল ফ্রিডম পাওয়া যাবে।

4/7

আনলিমিটেড কলিং

মাত্র ১ টাকার রিচার্জে গ্রাহকরা প্রতিদিন হাই স্পিড ডেটা-সহ আনলিমিটেড কলিংয়ের সুবিধা পান। সঙ্গে থাকছে একগুচ্ছ SMS-এর সুবিধা।

5/7

নতুন গ্রাহকদের জন্যই

বিএসএনএল-এর ১ টাকার ফ্রিডম প্ল্যানটি ১ ডিসেম্বর আবার চালু করা হয়েছে, যা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এই ফ্রিডম রিচার্জ প্ল্যানটি ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড সংস্থার সমস্ত সার্কেলে পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা মাত্র ১ টাকার খরচে বিএসএনএল-এর নতুন সিম কিনে এই অফারটি পেতে পারেন। কোম্পানি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নিশ্চিত করেছে যে, এই অফারটি শুধুমাত্র নতুন বিএসএনএল গ্রাহকদের জন্যই।

6/7

সুবিধা কী?

বিএসএনএল গ্রাহকরা এই রিচার্জে মাত্র ১ টাকা খরচ করে প্রতিদিন ২ জিবি ডেটা, আনলিমিটেড কলিং, ১০০ SMS-এর সুবিধা পাবেন। এছাড়া ভারত জুড়ে আনলিমিটেড কলিংয়ের পাশাপাশি জাতীয় রোমিং-এর সুবিধাও থাকছে। কোম্পানি ফ্রি সিম-সহ ৩০ দিনের ভ্যালিডিটি অফার করছে এই রিচার্জে।

7/7

100GB স্টুডেন্ট স্পেশাল প্ল্যান

এই প্ল্যানটি লার্নার্স প্ল্যান নামেও পরিচিত। মাত্র ২৫১ টাকায় ছাত্রদের ১০০ জিবি ডেটা এবং ২৮ দিনের জন্য আনলিমিটেড কল অফার করে। এছাড়াও, তারা প্রতিদিন ১০০ এসএমএস পাবেন। অফারটি ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

