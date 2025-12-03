BSNL 1 Rupee Super Plan Offer: অবিশ্বাস্য অফার! BSNL-এর ১ টাকার আনলিমিটেড রিচার্জ প্ল্যানে মাথা ঘুরে যাবে, ছাত্রদের জন্য ১০০ জিবি...
BSNL ₹1 Super Plan Offer: গ্রাহকদের ব্যাপক চাহিদায় ফেরত এল BSNL এর ১ টাকার আনলিমিটেড রিচার্জ প্ল্যান। এ কি বড়দিনের উপহার? নিউ ইয়ার গিফ্ট?
বিএসএনএল-এর ১ টাকা
ট্রু ডিজিটাল ফ্রিডম
আনলিমিটেড কলিং
নতুন গ্রাহকদের জন্যই
বিএসএনএল-এর ১ টাকার ফ্রিডম প্ল্যানটি ১ ডিসেম্বর আবার চালু করা হয়েছে, যা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এই ফ্রিডম রিচার্জ প্ল্যানটি ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড সংস্থার সমস্ত সার্কেলে পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা মাত্র ১ টাকার খরচে বিএসএনএল-এর নতুন সিম কিনে এই অফারটি পেতে পারেন। কোম্পানি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নিশ্চিত করেছে যে, এই অফারটি শুধুমাত্র নতুন বিএসএনএল গ্রাহকদের জন্যই।
সুবিধা কী?
100GB স্টুডেন্ট স্পেশাল প্ল্যান
