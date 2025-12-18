English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

BSNL Bumper Recharge Plan: একবার রিচার্জ করলেই ৫ মাস নিশ্চিন্ত! অফুরান ডেটা আর আনলিমিটেড কলিং সুবিধা নিয়ে মালামাল অফার BSNL-এর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে বেসরকারি টেলিকম অপারেটরগুলোর রিচার্জের দাম ক্রমাগত বাড়ছে, যার ফলে বাজারে সাশ্রয়ী অপশন খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিএসএনএল (BSNL) বাজেট-বান্ধব প্ল্যান এনে সবার নজর কাড়ছে। বিএসএনএল মূলত তাদের দীর্ঘমেয়াদী ভ্যালিডিটি (BSNL Long Term Validity) প্ল্যানগুলোর জন্যই এতো জনপ্রিয়।বার বার রিচার্জ করার ঝামেলা ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন (Uninterrupted Service) কল বা পরিষেবা বজায় রাখতে চান, তাদের জন্য বিএসএনএল-এর এই ৯৯৭ (BSNL 997 P

| Dec 18, 2025, 01:24 PM IST
1/9

BSNL রিচার্জ প্ল্যান

এই প্ল্যানটি শিক্ষার্থী, প্রবীণ নাগরিক, গ্রামীণ ব্যবহারকারী এবং যারা কেবল নিজের নম্বরটি সচল রাখতে চান, তাদের জন্য আদর্শ। এতে বেশ কয়েক মাসের জন্য প্রতিদিনের ডেটা এবং কলিং সুবিধা পাওয়া যায়, যা এটিকে সুবিধাজনক ও পকেট-ফ্রেন্ডলি করে তুলেছে। 

2/9

BSNL রিচার্জ প্ল্যান

বেসরকারি অপারেটররা ট্যারিফ বাড়িয়ে দিলেও বিএসএনএল কম খরচে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা প্রদান করে ব্যবহারকারীদের সাশ্রয় করতে সাহায্য করছে।

3/9

বিএসএনএল ৯৯৭ টাকার রিচার্জ প্ল্যান: বৈধতা (Validity)

বিএসএনএল-এর এই প্রিপেইড প্ল্যানটিতে পাওয়া যাচ্ছে ১৫০ দিনের দীর্ঘ ভ্যালিডিটি, যা প্রায় পাঁচ মাসের সমান। এটি ব্যবহারকারীদের বারবার রিচার্জের চিন্তা বা পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় ছাড়াই দীর্ঘ সময় যুক্ত থাকার সুযোগ করে দেয়।

4/9

ডেটা ও এসএমএস সুবিধা

কলিং: ভারতের যেকোনো নেটওয়ার্কে আনলিমিটেড ভয়েস কল এবং দেশজুড়ে ফ্রি রোমিং। ডেটা: প্রতিদিন ২ জিবি (2GB) হাই-স্পিড ডেটা (পুরো মেয়াদে মোট ৩০০ জিবি)। এসএমএস: প্রতিদিন ১০০টি ফ্রি এসএমএস।

5/9

ইন্টারনেট স্পিড:

 প্রতিদিনের ডেটা সীমা শেষ হওয়ার পর বিএসএনএল-এর নিয়ম অনুযায়ী ইন্টারনেটের গতি কিছুটা কমে যাবে।

6/9

সাশ্রয়ী প্রিপেইড বিকল্প

বর্তমানে অধিকাংশ বেসরকারি টেলিকম অপারেটর ২৮ থেকে ৮৪ দিনের ভ্যালিডিটি অফার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানগুলোর দাম অনেক বেশি হয়। 

7/9

সাশ্রয়ী প্রিপেইড বিকল্প

সেখানে বিএসএনএল-এর ৯৯৭ টাকার প্ল্যানটি দীর্ঘ ভ্যালিডিটির পাশাপাশি প্রতিদিনের ডেটা ও কলিং সুবিধা দিয়ে আলাদা স্থান করে নিয়েছে। যারা ঘন ঘন রিচার্জ ছাড়াই দীর্ঘমেয়াদী সংযোগ চান, তাদের জন্য এটি একটি শক্তিশালী বিকল্প।

8/9

সাশ্রয়ী প্রিপেইড বিকল্প

হিসাব করলে দেখা যায়, এই প্ল্যানটির প্রতিদিনের খরচ মাত্র ৬.৬৪ টাকা, যা একে ভারতের অন্যতম সাশ্রয়ী দীর্ঘমেয়াদী রিচার্জে পরিণত করেছে। 

9/9

সাশ্রয়ী প্রিপেইড বিকল্প

সামগ্রিকভাবে, যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থিতিশীল পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা খুঁজছেন, তাদের জন্য এই প্ল্যানটি সেরা ভ্যালু প্রদান করে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Supreme Court on SSC BIG BREAKING: এসএসসি-তে বিশাল খবর! সব যোগ্য প্রার্থীদের ১০ বছর বয়স ছাড়ের হাইকোর্ট-নির্দেশ নিয়ে শীর্ষ আদালত বলল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Supreme Court on SSC BIG BREAKING: এসএসসি-তে বিশাল খবর! সব যোগ্য প্রার্থীদের ১০ বছর বয়স ছাড়ের হাইকোর্ট-নির্দেশ নিয়ে শীর্ষ আদালত বলল...

Supreme Court on SSC BIG BREAKING: এসএসসি-তে বিশাল খবর! সব যোগ্য প্রার্থীদের ১০ বছর বয়স ছাড়ের হাইকোর্ট-নির্দেশ নিয়ে শীর্ষ আদালত বলল...

Supreme Court on SSC BIG BREAKING: এসএসসি-তে বিশাল খবর! সব যোগ্য প্রার্থীদের ১০ বছর বয়স ছাড়ের হাইকোর্ট-নির্দেশ নিয়ে শীর্ষ আদালত বলল... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক বিষয়ে সাবধান ধনু, সব দিকেই উন্নতি মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক বিষয়ে সাবধান ধনু, সব দিকেই উন্নতি মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক বিষয়ে সাবধান ধনু, সব দিকেই উন্নতি মকরের... 12
Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডায় বাধা জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার! উধাও শীত, আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডায় বাধা জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার! উধাও শীত, আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডায় বাধা জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার! উধাও শীত, আবহাওয়ার বড় আপডেট... 7
New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে...

New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে...

New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে... 10