BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, একেবারে জলের দরে বিএসএনএলের পাগল করা প্ল্যান...
BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, আনলিমিটেড কলিং! একছাতার নীচে সব সুবিধা জুড়েই খুব কম দামেই বিএসএনএল নিয়ে এল ধামাকাদার প্ল্যান। রইল অফারের এ-টু-জেড
বিএসএনএল গ্রাহকদের জন্য সুখবর
বিএসএনএল স্পার্ক প্ল্যান
৫০ এমবিপিএস গতিতে ৩৩০০ জিবি ডেটা
আনলিমিটেড ভয়েস কলিং
ওটিটি সাবস্ক্রিপশন
প্রথম এক বছর
বিএসএনএল ফাইবার অফার
সময় কিন্তু সীমিত
অতিরিক্ত টাকা
