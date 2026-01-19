English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, একেবারে জলের দরে বিএসএনএলের পাগল করা প্ল্যান...

BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, একেবারে জলের দরে বিএসএনএলের পাগল করা প্ল্যান...

BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, আনলিমিটেড কলিং! একছাতার নীচে সব সুবিধা জুড়েই খুব কম দামেই  বিএসএনএল নিয়ে এল ধামাকাদার প্ল্যান। রইল অফারের এ-টু-জেড

| Jan 19, 2026, 03:25 PM IST
1/10

বিএসএনএল গ্রাহকদের জন্য সুখবর

Good news for BSNL customers

বেসরকারি টেলিকম কোম্পানিগুলিকে সবসময় টক্কর দেয় ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (Bharat Sanchar Nigam Limited)। এবার বিএসএনএল (BSNL) একেবারে জলের দরে ধামাকাদার প্ল্যান আনল। আনলিমিটেড কলিংয়ের সঙ্গেই ৩৩০০ জিবি ডেটা ও ৫০ এমবিপিএস গতি!

2/10

বিএসএনএল স্পার্ক প্ল্যান

BSNL Spark Plan

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবার এনেছে পাগল করা প্ল্যান। বিএসএনএল X হ্যান্ডেলে সরকারি বিবৃতি দিয়ে BSNL Spark Plan-এর ঘোষণা করেছে। নতুন প্ল্যানটি এখন সমস্ত বিএসএনএল ফাইবার গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ।    

3/10

৫০ এমবিপিএস গতিতে ৩৩০০ জিবি ডেটা

3300GB data at 50Mbps Speed

বিএসএনএল নতুন স্পার্ক প্ল্যানে ফাইবার ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীদের জন্য ৫০ এমবিপিএস গতিতে ৩৩০০ জিবি হাই-স্পিড ডেটা অফার করছে।   

4/10

আনলিমিটেড ভয়েস কলিং

Unlimited voice calling

হাই-স্পিড ইন্টারনেটের সঙ্গেই গ্রাহকরা আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুবিধাও পাবেন।  

5/10

ওটিটি সাবস্ক্রিপশন

OTT subscriptions

বিএসএনএল গ্রাহকদের মনে রাখতে হবে যে এই প্ল্যানের সঙ্গে কোনও ওটিটি সাবস্ক্রিপশন অন্তর্ভুক্ত নেই...  

6/10

প্রতি মাসে মাত্র ৩৯৯

Rs 399 per month

নতুন স্পার্ক প্ল্যানটির জন্য প্রতি মাসে ৩৯৯ টাকা খরচ।  

7/10

প্রথম এক বছর

First 12 months only

অফার শুধুমাত্র প্রথম ১২ মাসের জন্য বৈধ। ১৩ তম মাস থেকে একই প্ল্যানের জন্য প্রতি মাসে ৪৪৯ টাকা করে দিতে হবে। মানে ৫০ টাকা বাড়বে।  

8/10

বিএসএনএল ফাইবার অফার

BSNL Fiber offer

বিএসএনএল ফাইবার অফার নিয়ে প্ল্যান সক্রিয় করার জন্য বিএসএনএল-এর অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 1800 4444-এ HI লিখে মেসেজ পাঠাতে হবে।    

9/10

সময় কিন্তু সীমিত

January 31, 2026

বিএসএনএল নির্বাচিত কিছু মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের সঙ্গে অতিরিক্ত ০.৫ জিবি ডেটা দিচ্ছে। এই সুবিধাটি প্রাথমিক ভাবে বড়দিনের উৎসবের সময় চালু করা হয়েছিল, এবং বিএসএনএল এখন এই অফার আগামী ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত চালু রেখেছে।  

10/10

অতিরিক্ত টাকা

Additional amount

অতিরিক্ত ডেটার জন্য কোনও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না। এই সুবিধাটি আগের মূল্যেই প্রদান করা হচ্ছে।  

