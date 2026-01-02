Nepal Buddha Air plane Accident: বছরের শুরুতেই বড়সড় বিমান দুর্ঘটনা! আগুন লেগে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ল...ভয়ংকর...

Nepal Buddha Air plane Accident: বছরের শুরুতেই বড়সড় বিমান দুর্ঘটনা! আগুন লেগে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ল...ভয়ংকর...
নেপালের ভদ্রপুর বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বুদ্ধ এয়ারের একটি বিমান রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত, বিমানের ভেতর থাকা সকল যাত্রী এবং ক্রু সদস্য সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে।
Nepal Plane Crash: নেপালের ভদ্রপুর বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বুদ্ধ এয়ারের একটি বিমান রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত, বিমানের ভেতর থাকা সকল যাত্রী এবং ক্রু সদস্য সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে।
1/4
নেপালের বিমান দুর্ঘটনা
2/4
নেপালের বিমান দুর্ঘটনা
রাত আনুমানিক ৯:১০ মিনিট নাগাদ অবতরণের সময় বিমানটি রানওয়ে থেকে প্রায় ২০০ মিটার বাইরে ছিটকে গিয়ে থেমে যায়। ঝাপার প্রধান জেলা কর্মকর্তা শিবরাম গেলাল জানান, বিমানটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, তবে তৎক্ষণাৎ তৎপরতার সাথে সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনার পর ভদ্রপুর বিমানবন্দরে বিমান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। রানওয়ে থেকে বিমানটিকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।
photos
TRENDING NOW
3/4
বিমানের ক্ষতি ও বিমানবন্দরের অবস্থা:
বিমানে মোট কতজন যাত্রী ছিলেন তার সঠিক সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে জানা না গেলেও, এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে কারো কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি। সকল যাত্রীকে নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং তাঁদের বিমানবন্দরে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।বিমানের চাকা বা নিচের অংশে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
4/4
যাত্রীদের অবস্থা:
photos