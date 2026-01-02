English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Nepal Buddha Air plane Accident: বছরের শুরুতেই বড়সড় বিমান দুর্ঘটনা! আগুন লেগে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ল...ভয়ংকর...

Nepal Buddha Air plane Accident: বছরের শুরুতেই বড়সড় বিমান দুর্ঘটনা! আগুন লেগে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ল...ভয়ংকর...

নেপালের ভদ্রপুর বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বুদ্ধ এয়ারের একটি বিমান রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত, বিমানের ভেতর থাকা সকল যাত্রী এবং ক্রু সদস্য সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে।

| Jan 02, 2026, 11:55 PM IST

Nepal Plane Crash: নেপালের ভদ্রপুর বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বুদ্ধ এয়ারের একটি বিমান রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত, বিমানের ভেতর থাকা সকল যাত্রী এবং ক্রু সদস্য সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে।

1/4

নেপালের বিমান দুর্ঘটনা

বুদ্ধ এয়ার এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করবে বলে জানিয়েছে। নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAN) এই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছে।  

2/4

নেপালের বিমান দুর্ঘটনা

রাত আনুমানিক ৯:১০ মিনিট নাগাদ অবতরণের সময় বিমানটি রানওয়ে থেকে প্রায় ২০০ মিটার বাইরে ছিটকে গিয়ে থেমে যায়। ঝাপার প্রধান জেলা কর্মকর্তা শিবরাম গেলাল জানান, বিমানটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, তবে তৎক্ষণাৎ তৎপরতার সাথে সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনার পর ভদ্রপুর বিমানবন্দরে বিমান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। রানওয়ে থেকে বিমানটিকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।

3/4

বিমানের ক্ষতি ও বিমানবন্দরের অবস্থা:

বিমানে মোট কতজন যাত্রী ছিলেন তার সঠিক সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে জানা না গেলেও, এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে কারো কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি।  সকল যাত্রীকে নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং তাঁদের বিমানবন্দরে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।বিমানের চাকা বা নিচের অংশে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 

4/4

যাত্রীদের অবস্থা:

 শুক্রবার রাতে ঝাপা জেলার ভদ্রপুর বিমানবন্দরে বুদ্ধ এয়ারের একটি বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কাঠমান্ডু থেকে ভদ্রপুরগামী বুদ্ধ এয়ারের 9N-AMS কলসাইনের বিমানটিতে মোট ৫১ জন যাত্রী ছিলেন।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Union Budget 2026: পাখির চোখ বাংলা! এবারও কি বড় কর ছাড়ের পথে নির্মলা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরাট ব্যাপার ঘটছে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Union Budget 2026: পাখির চোখ বাংলা! এবারও কি বড় কর ছাড়ের পথে নির্মলা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরাট ব্যাপার ঘটছে...

Union Budget 2026: পাখির চোখ বাংলা! এবারও কি বড় কর ছাড়ের পথে নির্মলা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরাট ব্যাপার ঘটছে...

Union Budget 2026: পাখির চোখ বাংলা! এবারও কি বড় কর ছাড়ের পথে নির্মলা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরাট ব্যাপার ঘটছে... 12
Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী...

Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী...

Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী... 8
Nostradamus Chilling Predictions: রক্তনদী বইছে! ৭ মাস ধরে ৭ দেশে যুদ্ধ, খুন হবেন বিশ্বনেতা, ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচারী নেতা...

Nostradamus Chilling Predictions: রক্তনদী বইছে! ৭ মাস ধরে ৭ দেশে যুদ্ধ, খুন হবেন বিশ্বনেতা, ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচারী নেতা...

Nostradamus Chilling Predictions: রক্তনদী বইছে! ৭ মাস ধরে ৭ দেশে যুদ্ধ, খুন হবেন বিশ্বনেতা, ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচারী নেতা... 7
500 Rupee Notes Fact Check: মার্চ মাসের মধ্যেই বাজার থেকে ৫০০ টাকার নোট তুলে নিচ্ছে RBI? নতুন বছরের শুরুতেই বড় সত্যি সামনে আনল PIB...

500 Rupee Notes Fact Check: মার্চ মাসের মধ্যেই বাজার থেকে ৫০০ টাকার নোট তুলে নিচ্ছে RBI? নতুন বছরের শুরুতেই বড় সত্যি সামনে আনল PIB...

500 Rupee Notes Fact Check: মার্চ মাসের মধ্যেই বাজার থেকে ৫০০ টাকার নোট তুলে নিচ্ছে RBI? নতুন বছরের শুরুতেই বড় সত্যি সামনে আনল PIB... 7