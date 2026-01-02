Union Budget 2026: পাখির চোখ বাংলা! এবারও কি বড় কর ছাড়ের পথে নির্মলা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরাট ব্যাপার ঘটছে...
Possible Income Tax Slabs in Union Budget 2026: আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী মোদী সরকারের (Modi Govt) অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman), তৃতীয় কেন্দ্রীয় বাজেট (Union Budget 2026) সংসদে পেশ করতে চলেছে। যেকোনও বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার যে অংশটির জন্য সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, তা হল কর সংক্রান্ত পদক্ষেপ (Income Tax Slabs)—বিশেষ করে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে স্বস্তি। প্রতিটি বাজেটে সরকার দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের কর নীতি সাজানোর চেষ্টা
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭
কর সংক্রান্ত সংস্কারের কথা বিবেচনা করলে গত দুটি বাজেট ছিল বেশ ব্যতিক্রমী। বিশেষ করে গত বাজেটে নতুন কর কাঠামোর (New Tax Regime) অধীনে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল—যা সম্ভবত কয়েক দশকের মধ্যে করদাতাদের জন্য অন্যতম বড় স্বস্তি। এর ফলে নতুন ব্যবস্থায় মৌলিক ছাড়ের সীমাও বেড়ে ৪ লক্ষ টাকা হয়েছে। তার আগে ২০২৪ সালের বাজেটে (এনডিএ সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর জুলাই মাসের বাজেট) মূলধনী লাভ বা ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স সংক্রান্ত কিছু বড় পরিবর্তন আনা হয়েছিল।
২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে নতুন কর কাঠামোর অধীনে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের জন্য কিছু ঐতিহাসিক পরিবর্তন ছিল: ধারা ৮৭এ (Section 87A)-এর অধীনে রিবেট বা ছাড়ের পর ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত। ২৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ক্ষেত্রে করের হার কমিয়ে সংশোধিত কর ধাপ বা স্ল্যাব। বেতনভোগী করদাতাদের জন্য ৭৫,০০০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। ফেসলেস বা সরাসরি সংযোগহীন ব্যবস্থায় কর জমা দেওয়া এবং রিফান্ড প্রক্রিয়া সহজতর করা।
বাজেট ২০২৬-২৭-এ করদাতারা যা দেখতে চান
পুরনো কর কাঠামোর করদাতাদের প্রত্যাশা পুরনো কর ব্যবস্থার আওতায় থাকা মানুষরা মৌলিক কর ছাড়ের সীমা (বর্তমানে ২.৫ লক্ষ টাকা) বৃদ্ধি এবং নতুন কর কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ল্যাব পরিবর্তনের আশা করছেন। ৮০সি ধারার ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হলে সঞ্চয়, বিমা এবং সন্তানদের পড়াশোনার খরচ মেটানো সহজ হবে। সরকার নতুন কাঠামোকে উৎসাহিত করলেও ইপিএফ, গৃহঋণের সুদ এবং বিমার সুবিধার কারণে অনেকেই পুরনো কাঠামো পছন্দ করেন।
নতুন আইনের অধীনে সহজ নিয়ম ও দ্রুত রিফান্ড বহু বছর ধরে করদাতাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো জটিল নিয়ম এবং রিফান্ডের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর হতে চলা নতুন আয়কর আইন এটি সহজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এখানে ‘অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার’-এর বদলে ‘ট্যাক্স ইয়ার’ ধারণা আসবে এবং দেরি করে রিটার্ন জমা দিলেও রিফান্ড পাওয়া যাবে। ২০২৬-এর বাজেটে এর একটি স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে চান করদাতারা।
গৃহঋণ, চিকিৎসা খরচ এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বাড়তি সুবিধা জীবনযাত্রার খরচ এবং চিকিৎসার ব্যয় আকাশচুম্বী হয়েছে। নতুন কর কাঠামোতে এই সব ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই, তাই করদাতারা চান অন্তত কিছু বিশেষ ছাড় সেখানে যুক্ত করা হোক। পুরনো কাঠামোতে থাকা করদাতারা গৃহঋণের সুদের ছাড় (বর্তমানে ২ লক্ষ টাকা) এবং স্বাস্থ্য বিমার ছাড় (ব্যক্তিগত ২৫,০০০ টাকা এবং প্রবীণদের জন্য ৫০,০০০ টাকা) বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন।
এপ্রিল ২০২৬ থেকে নতুন আয়কর আইনে উত্তরণ
