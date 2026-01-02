English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Union Budget 2026: পাখির চোখ বাংলা! এবারও কি বড় কর ছাড়ের পথে নির্মলা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরাট ব্যাপার ঘটছে...

Possible Income Tax Slabs in Union Budget 2026:  আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী মোদী সরকারের (Modi Govt) অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman), তৃতীয় কেন্দ্রীয় বাজেট (Union Budget 2026) সংসদে পেশ করতে চলেছে। যেকোনও বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার যে অংশটির জন্য সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, তা হল কর সংক্রান্ত পদক্ষেপ (Income Tax Slabs)—বিশেষ করে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে স্বস্তি। প্রতিটি বাজেটে সরকার দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের কর নীতি সাজানোর চেষ্টা

| Jan 02, 2026, 09:48 PM IST
1/12

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পেশ হতে চলা ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থ মন্ত্রক ব্যবসা ও শিল্প মহলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর কাঠামোর পরিবর্তন, করের হার যৌক্তিকীকরণ এবং নিয়মকানুন সহজ করার বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করেছে।

2/12

কর সংক্রান্ত সংস্কারের কথা বিবেচনা করলে গত দুটি বাজেট ছিল বেশ ব্যতিক্রমী। বিশেষ করে গত বাজেটে নতুন কর কাঠামোর (New Tax Regime) অধীনে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল—যা সম্ভবত কয়েক দশকের মধ্যে করদাতাদের জন্য অন্যতম বড় স্বস্তি। এর ফলে নতুন ব্যবস্থায় মৌলিক ছাড়ের সীমাও বেড়ে ৪ লক্ষ টাকা হয়েছে। তার আগে ২০২৪ সালের বাজেটে (এনডিএ সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর জুলাই মাসের বাজেট) মূলধনী লাভ বা ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স সংক্রান্ত কিছু বড় পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

3/12

গত বাজেট (২০২৫): বড় স্বস্তি মিললেও তা ছিল শুধু নতুন কাঠামোতে

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে নতুন কর কাঠামোর অধীনে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের জন্য কিছু ঐতিহাসিক পরিবর্তন ছিল: ধারা ৮৭এ (Section 87A)-এর অধীনে রিবেট বা ছাড়ের পর ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত। ২৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ক্ষেত্রে করের হার কমিয়ে সংশোধিত কর ধাপ বা স্ল্যাব। বেতনভোগী করদাতাদের জন্য ৭৫,০০০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। ফেসলেস বা সরাসরি সংযোগহীন ব্যবস্থায় কর জমা দেওয়া এবং রিফান্ড প্রক্রিয়া সহজতর করা।

4/12

তবে, পুরনো কর কাঠামো (Old Tax Regime)—যা এখনও অনেক বেতনভোগী করদাতার পছন্দ—তাতে কোনো হাত দেওয়া হয়নি। ধারা ৮০সি (১.৫ লক্ষ টাকা) বা ৮০ডি (স্বাস্থ্য বিমা)-এর মতো জনপ্রিয় কর ছাড়ের সীমাগুলোতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

5/12

সেই কারণেই ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে মধ্যবিত্ত করদাতাদের প্রত্যাশা এখন সামঞ্জস্য, পূর্বাভাসযোগ্যতা এবং প্রকৃত স্বস্তির ওপর কেন্দ্রীভূত। তাঁরা চান ক্রমবর্ধমান খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থবির হয়ে থাকা কর ছাড়ের সীমাগুলো বাড়ানো হোক।

6/12

বাজেট ২০২৬-২৭-এ করদাতারা যা দেখতে চান

পুরনো কর কাঠামোর করদাতাদের প্রত্যাশা পুরনো কর ব্যবস্থার আওতায় থাকা মানুষরা মৌলিক কর ছাড়ের সীমা (বর্তমানে ২.৫ লক্ষ টাকা) বৃদ্ধি এবং নতুন কর কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ল্যাব পরিবর্তনের আশা করছেন। ৮০সি ধারার ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হলে সঞ্চয়, বিমা এবং সন্তানদের পড়াশোনার খরচ মেটানো সহজ হবে। সরকার নতুন কাঠামোকে উৎসাহিত করলেও ইপিএফ, গৃহঋণের সুদ এবং বিমার সুবিধার কারণে অনেকেই পুরনো কাঠামো পছন্দ করেন।

7/12

বাজেট ২০২৬-২৭-এ করদাতারা যা দেখতে চান

নতুন আইনের অধীনে সহজ নিয়ম ও দ্রুত রিফান্ড বহু বছর ধরে করদাতাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো জটিল নিয়ম এবং রিফান্ডের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর হতে চলা নতুন আয়কর আইন এটি সহজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এখানে ‘অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার’-এর বদলে ‘ট্যাক্স ইয়ার’ ধারণা আসবে এবং দেরি করে রিটার্ন জমা দিলেও রিফান্ড পাওয়া যাবে। ২০২৬-এর বাজেটে এর একটি স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে চান করদাতারা।  

8/12

বাজেট ২০২৬-২৭-এ করদাতারা যা দেখতে চান

গৃহঋণ, চিকিৎসা খরচ এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বাড়তি সুবিধা জীবনযাত্রার খরচ এবং চিকিৎসার ব্যয় আকাশচুম্বী হয়েছে। নতুন কর কাঠামোতে এই সব ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই, তাই করদাতারা চান অন্তত কিছু বিশেষ ছাড় সেখানে যুক্ত করা হোক। পুরনো কাঠামোতে থাকা করদাতারা গৃহঋণের সুদের ছাড় (বর্তমানে ২ লক্ষ টাকা) এবং স্বাস্থ্য বিমার ছাড় (ব্যক্তিগত ২৫,০০০ টাকা এবং প্রবীণদের জন্য ৫০,০০০ টাকা) বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন।

9/12

বাজেট ২০২৬-২৭-এ করদাতারা যা দেখতে চান

মূলধনী লাভ কর (Capital Gains Tax) যৌক্তিকীকরণ বর্তমানে ক্যাপিটাল গেইনস বা মূলধনী লাভের নিয়ম অত্যন্ত জটিল। করদাতারা চান ইক্যুইটি, রিয়েল এস্টেট বা মিউচুয়াল ফান্ডের মতো সব সম্পদের ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন কর কাঠামো এবং হোল্ডিং পিরিয়ড বা সম্পদ হাতে রাখার মেয়াদের সহজ সংজ্ঞা।

10/12

বাজেট ২০২৬-২৭-এ করদাতারা যা দেখতে চান

ডিজিটাল সম্পদ কর নিয়ে স্পষ্টতা ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ এবং বিদেশি আয়ের ওপর কর নিয়ে নতুন আইনে আরও স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট নির্দেশিকা আশা করছেন বিনিয়োগকারীরা।

11/12

এপ্রিল ২০২৬ থেকে নতুন আয়কর আইনে উত্তরণ

সংসদে অনুমোদিত ‘আয়কর আইন, ২০২৫’ আগামী ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: সহজ ভাষা এবং কম সংখ্যক ধারা (৮০০ থেকে কমে ৫০০)। ‘অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার’-এর বদলে ‘ট্যাক্স ইয়ার’। বিলম্বিত রিটার্নেও রিফান্ডের সুবিধা। ডিজিটাল ও বৈশ্বিক আয়ের রিপোর্টিংয়ের সংস্থান।

12/12

২০২৬-এর বাজেটে সাধারণ করদাতারা কেবল করের হার কমানো নয়, বরং একটি ন্যায্য, সহজ এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থা চাইছেন। অর্থমন্ত্রীর কাছে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হলেও, নতুন আয়কর আইন কার্যকর হওয়ার আগে এই বাজেটটি একটি উন্নত ও নাগরিক-বান্ধব কর ব্যবস্থা গড়ার সেতুবন্ধন হতে পারে।

