Zee News Bengali
  • Budhaditya Rajyoga 2026: মকর সংক্রান্তিতে বাজিমাত! বিরলতম বুধাদিত্য রাজযোগে ভাগ্য তুঙ্গে যে রাশির জাতকদের...

Budhaditya Rajyoga 2026: মকর সংক্রান্তিতে বাজিমাত! বিরলতম বুধাদিত্য রাজযোগে ভাগ্য তুঙ্গে যে রাশির জাতকদের...

Budhaditya Rajyoga on Makar Sankranti 2026: মকররাশিতে বুধ সূর্য একসঙ্গে। এমনিতেই শুভ মকর সংক্রান্তি তাই আরও বেশি শুভ হয়ে পড়েছে। কেননা, তৈরি হয়েছে বুধাদিত্য রাজযোগ।

| Jan 14, 2026, 01:10 PM IST
1/7

মহা যোগ

আজ, ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি এমনিতেই খুব শুভ একটা তিথি। আর এর মধ্যেই এবার ঘটছে আরও নানা যোগ। যেমন বুধাদিত্য রাজযোগ।

2/7

কয়েক দশক পরে

বুধ ও সূর্যের এই যোগ অতি অতি বিরল। আসছে কয়েক দশক পরে। প্রায় ১০০ বছর।

3/7

একই রাশিতে বুধ সূর্য

যখন একই রাশিতে বুধ ও সূর্য এসে অবস্থান করে তখন তৈরি হয় এই বুধাদিত্য রাজযোগ।

4/7

অত্যন্ত শুভ

এই যোগের প্রচুর শুভ প্রভাব। এটি আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জোগায়, নেতৃত্বগুণ বৃদ্ধি করে। তবে এই যোগের জেরে সব থেকে বেশি উপকৃত হবেন কোন কোন রাশির জাতক?

5/7

মেষ, Aries

মেষ রাশির জাতকেরা একাবের সৌভাগ্যের চূড়ায় উঠে বসবেন। ব্যবসায় বৃদ্ধি। চাকরিজীবীদের জন্য ভালো। সামাজিক সম্মানা বাড়বে। সংসারে সুখ বৃদ্ধি। ধর্মে মতি। জীবনকে নতুন দিকে চালিত করার জন্য সবচেয়ে ভালো সময়।

6/7

কন্যা, virgo

কন্যারাশির জাতক-জাতিকারা এই সময় দারুণ কোনও সুসংবাদ পাবেন। সংসারে আনন্দ। নতুন কোনও কাজ শুরু করার জন্য বা নতুন কোনও বিনিয়োগের জন্য আদর্শ সময়।

7/7

কুম্ভ, aquarius

বুধাদিত্য রাজযোগ কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্যও দারুণ শুভ হতে চলেছে। এঁদের রোজগারের নতুন রাস্তা খুলে যাবে। আয় বাড়বে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে বিপুল লাভ হবে। বন্ধু ও আত্মীয়দের থেকে সমর্থন মিলবে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে। নিজের নেওয়া সিদ্ধান্ত আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

