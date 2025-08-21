Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! 'পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত', দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর...

Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! 'পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত', দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর...
Bula Choudhury Padmashree Award:মোট ৩০৮ টি পদক পুলিস উদ্ধার করেছে। আরো কয়েকটা পাওয়া যায়নি। তবে পুলিস যেভাবে কাজ করেছে আমি ভীষন খুশি, পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে স্পষ্ট বার্তা বুলা চৌধুরীর। এদিন পদক ফেরত পেয়ে চিকচিক করে ওঠে বুলা চৌধুরীর চোখের কোণ। আবেগে ভাসেন বিশ্বজয়ী সাতারু।
1/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
2/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
হিন্দ মোটরের দেবাই পুকুরে প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরী বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে কয়েকদিন আগে। ওই বাড়িতেই সাঁতারু বুলা চৌধুরীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যাবতীয় পদক রাখা ছিল। রাষ্ট্রপতির দেওয়া পদ্মশ্রী পুরস্কারে মূল পদকটি বুলা চৌধুরীর কসবার বাড়িতে রয়েছে। হিন্দমোটরের বাড়িতে তার পদ্মশ্রীর ছোট পদকটি ছিল।
photos
TRENDING NOW
3/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
4/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
5/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
আরো দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিস মনে করছে সেখ সামিম হল মূল অভিযুক্ত। তার কাছ থেকে ১৩ টি পদক উদ্ধার হয়েছে হয়। পদ্মশ্রী ছোটো পদকটিও উদ্ধার করে পুলিস। চুরির সামগ্রী যার কাছে ছিল সেই মহঃ চাঁদকেও গ্রেফতার করে পুলিস।বৃহস্পতিবার বুলা চৌধুরীকে শ্রীরামপুর ডিসিপি অফিসে উদ্ধার হওয়া পদক দেখায় পুলিস। পদ্মশ্রী পদক আবার পরে দেখেন সাঁতারু।
6/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
7/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
8/8
আবেগে ভাসলেন বুলা...
photos