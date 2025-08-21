English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! 'পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত', দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর...

Bula Choudhury Padmashree Award:মোট ৩০৮ টি পদক পুলিস উদ্ধার করেছে। আরো কয়েকটা পাওয়া যায়নি। তবে পুলিস যেভাবে কাজ করেছে আমি ভীষন খুশি, পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে স্পষ্ট বার্তা বুলা চৌধুরীর। এদিন পদক ফেরত পেয়ে চিকচিক করে ওঠে বুলা চৌধুরীর চোখের কোণ। আবেগে ভাসেন বিশ্বজয়ী সাতারু।  

| Aug 21, 2025, 05:37 PM IST
1/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

বিধান সরকার: পদ্মশ্রী ও অর্জুন পুরষ্কার প্রাপ্ত সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে পদক চুরির অভিযোগ হয়েছিল গত ১৫ আগস্ট। সেই ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত সেখ সামিম। এছাড়াও মোট তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিস। উদ্ধার আরো তেরো পদক।

2/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

হিন্দ মোটরের দেবাই পুকুরে প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরী বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে কয়েকদিন আগে। ওই বাড়িতেই সাঁতারু বুলা চৌধুরীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যাবতীয় পদক রাখা ছিল। রাষ্ট্রপতির দেওয়া পদ্মশ্রী পুরস্কারে মূল পদকটি বুলা চৌধুরীর কসবার বাড়িতে রয়েছে। হিন্দমোটরের বাড়িতে তার পদ্মশ্রীর ছোট পদকটি ছিল।  

3/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

বাড়ির পিছনে দরজা ভেঙে চোর ঢুকে সমস্ত পদক নিয়ে যায়। পুলিস তদন্তে নেমে অভিযোগের দুদিনের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ২৯৫ টি পদক উদ্ধার হয়।  

4/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

বুলা চৌধুরী জানিয়েছিলেন তাঁর সাফ গেমসের পদক এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পদক উদ্ধার হয়নি। শ্রীরামপুরের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস প্রাক্তন সাঁতারুকে কথা দিয়েছিলেন বাকি পদক উদ্ধারের সব রকম চেষ্টা করা হবে। সেইমতো উত্তরপাড়া থানার আইসি অমিতাভ সান্যালের নেতৃত্বে একটি টিম এই চুরির ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যায়।    

5/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

আরো দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিস মনে করছে সেখ সামিম হল মূল অভিযুক্ত। তার কাছ থেকে ১৩ টি পদক উদ্ধার হয়েছে হয়। পদ্মশ্রী ছোটো পদকটিও উদ্ধার করে পুলিস। চুরির সামগ্রী যার কাছে ছিল সেই মহঃ চাঁদকেও গ্রেফতার করে পুলিস।বৃহস্পতিবার বুলা চৌধুরীকে শ্রীরামপুর ডিসিপি অফিসে উদ্ধার হওয়া পদক দেখায় পুলিস। পদ্মশ্রী পদক আবার পরে দেখেন সাঁতারু।  

6/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

বুলা বলেন, 'ছয় বছর বয়স থেকে সাঁতার কেটেছি। সাত সমুদ্র পার করেছি। সাফ গেমফ এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছি। সারা জীবনের স্বীকৃতি হিসাবে অর্জুন পেয়েছি। পদ্মশ্রী পেয়েছি। সেই পদক যখন চুরি হল খুব খারাপ লেগেছিল'।  

7/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

'পুলিস তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে সেই পদক ফিরিয়ে দিয়েছে। এর জন্য পুলিসকে মেডেল দেওয়া উচিত। একটা পদক জিততে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তা আমি জানি। তবে এই পদক আমি নিজের জন্য জিতিনি জিতেছি দেশের জন্য। এই পদক সবার', বললেন বুলা।   

8/8

আবেগে ভাসলেন বুলা...

মোট ৩০৮ টি পদক পুলিস উদ্ধার করেছে। আরো কয়েকটা পাওয়া যায়নি। তবে পুলিস যেভাবে কাজ করেছে আমি ভীষন খুশি, পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে স্পষ্ট বার্তা বুলা চৌধুরীর। এদিন পদক ফেরত পেয়ে চিকচিক করে ওঠে বুলা চৌধুরীর চোখের কোণ। আবেগে ভাসেন বিশ্বজয়ী সাতারু।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Lottery Winner: ধারে কাটা লটারির টিকিটেই কোটিপতি! কলমিস্ত্রি জানালেন, সব টাকা দিয়ে স্ত্রীর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Lottery Winner: ধারে কাটা লটারির টিকিটেই কোটিপতি! কলমিস্ত্রি জানালেন, সব টাকা দিয়ে স্ত্রীর...

Lottery Winner: ধারে কাটা লটারির টিকিটেই কোটিপতি! কলমিস্ত্রি জানালেন, সব টাকা দিয়ে স্ত্রীর...

Lottery Winner: ধারে কাটা লটারির টিকিটেই কোটিপতি! কলমিস্ত্রি জানালেন, সব টাকা দিয়ে স্ত্রীর... 7
Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই &#039;অগ্নি-৫&#039;-এর আগুনে আস্ফালন...

Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই 'অগ্নি-৫'-এর আগুনে আস্ফালন...

Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই 'অগ্নি-৫'-এর আগুনে আস্ফালন... 8
Reliance Jio&#039;s cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা...

Reliance Jio's cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা...

Reliance Jio's cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা... 10
Bengal Weather: ভারী বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, ঘন ঘন বাজ পড়ছে! কাল-পরশু বৃষ্টি বাড়বে! কতদিন চলবে দুর্যোগ?

Bengal Weather: ভারী বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, ঘন ঘন বাজ পড়ছে! কাল-পরশু বৃষ্টি বাড়বে! কতদিন চলবে দুর্যোগ?

Bengal Weather: ভারী বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, ঘন ঘন বাজ পড়ছে! কাল-পরশু বৃষ্টি বাড়বে! কতদিন চলবে দুর্যোগ? 9