Bula Choudhury: সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে পদক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত! উদ্ধার আরও পদক,পদ্মশ্রীও...

Bula Choudhury: সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে পদক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত! উদ্ধার আরও পদক,পদ্মশ্রীও...
Bula Choudhury: বুলা চৌধুরী জানিয়েছিলেন তাঁর সব গেমসের পদক এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পদক উদ্ধার হয়নি।তবে পুলিসের কাজে তিনি খুশি হয়েছিলেন।শ্রীরামপুরের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস প্রাক্তন সাঁতারুকে কথা দিয়েছিলেন বাকি পদক উদ্ধারের সব রকম চেষ্টা করা হবে। অবশেষে উদ্ধার হল সেই সব পদক।
