/নিঃশ্বাসের কোনও বিশ্বাস নেই! বাস চালাতে চালাতেই স্টিয়াংরিয়ের উপর ঢলে পড়লেন চালক, আর উঠলেন না...

Bus Driver Death: চলন্ত বাসে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চালক সাইফুল খানের (৪০) মৃত্যু হয়েছে। চালক স্টিয়ারিংয়ে ঢলে পড়ার পর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সাথে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনায় চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হলেও যাত্রীদের কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন।
চম্পক দত্ত: চলন্ত বাসে হৃদরোগে আক্রান্ত বাস চালকের। স্টিয়ারিংয়েই ঢলে পড়ে মৃত্যু হয় বাস চালকের। দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীবাহী বাস।
মৃত বাস চালকের নাম সাইফুল খান(৪০)। দুর্ঘটনায় যাত্রীরা বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হলেও সকলে সুস্থ রয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার কালিকাপুরে।
জানা যায়, ঘাটাল থেকে চন্দ্রকোনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস আসার সময় কালিকাপুরের কাছে হঠাৎ বাসচালক অসুস্থ হয়ে পড়েন।
এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি একটি বাড়ির সামনে গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে।
অসুস্থ চালককে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। হাসপাতাল সূত্রে খবর বাস চালকের হঠাৎ স্ট্রোক হওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে।