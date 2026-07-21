/বদলাচ্ছে চেনা ছবি! বাসে ফ্রি টিকিটের পর এবার মহিলা যাত্রীদের জন্য বড় চমক

পরিবহণ দফতরের কর্তাদের দাবি, মহিলারা বাসে উঠলে, তাদের আর মহিলা স্টিকার কোথায় রয়েছে, সেটা পৃথকভাবে দেখতে হবে না। গোলাপি রঙের আসন থাকলেই তা মহিলাদের জন্যই যে, সেটা বুঝতে আর অসুবিধা হবে না।
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: সরকারি বাসে মহিলাদের আসন চেনা আরও সহজ করতে অভিনব উদ্যোগ নিল রাজ্য পরিবহন দফতর।
গেরুয়া রঙের সরকারি বাসে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনগুলিকে এবার গোলাপি বা পিংক রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।
আসনে মহিলা লেখা স্টিকারের পাশাপাশি আসনটি নিজেই গোলাপি রঙের হওয়ায় এটি দূর থেকেই চোখে পড়বে।
পরিবহণ দফতরের মতে, এই ধরণের বিশেষ আসন চিহ্নিতকরণ সরকারি বাসের ক্ষেত্রে এই প্রথম।
কর্তাদের দাবি, এর ফলে বাসে উঠে মহিলাদের আর আলাদা করে স্টিকার খুঁজে আসন চিহ্নিত করতে হবে না।
গোলাপি রঙ দেখলেই যাত্রীরা সহজেই বুঝে যাবেন আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।
যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।