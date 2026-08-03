/জোর ধাক্কা! ২/৩-এ ম্যাচ হাতছাড়া হবে বিজেপির? বাঁকিপুর-দাতিয়ায় ব্যাকফুটে, এগিয়ে একমাত্র মঞ্জলপুরে

By-Election Result 2026: বিহারের বাঁকিপুর, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া ও গুজরাটের মঞ্জলপুর- ৩ আসনে চলেছে উপনির্বাচনের ভোটগণনা। কী বলছে সেই আর্লি ট্রেন্ডের রেজাল্ট?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে যখন একের পর এক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়রথ এগিয়ে চলেছে, ঠিক তখনই দেশের ৩ রাজ্যের ৩ আসনে উপনির্বাচনে জোরালো লড়াইয়ের মুখে বিজেপি।
বিহারের বাঁকিপুর, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া ও গুজরাটের মঞ্জলপুর- ৩ আসনে চলেছে উপনির্বাচনের ভোটগণনা। আর সেখানেই আর্লি ট্রেন্ডে ২/৩-এ ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ার মুখে বিজেপি।
একদিকে বিহারের বাঁকিপুরে এগিয়ে জন সূরয পার্টির প্রশান্ত কিশোর। গণনার আর্লি ট্রেন্ড বলছে, বিহারের বাঁকিপুরে প্রশান্ত কিশোরের জয়ের পথ-ই ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, বিহারের বাঁকিপুর দশক ব্যাপী বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। সেই বাঁকিপুরকেই নিজের প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন প্রশান্ত কিশোর। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবিন রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর, গত ৩০ জুলাই এই আসনে ভোট হয়।
ওদিকে মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া। গণনার প্রথমদিকে দাতিয়ায় বিজেপি এগিয়েই ছিল। কিন্তু গণনা এগোতেই দেখা যায়, দাতিয়াতেও সামান্য কিছু ভোটে পিছিয়ে পড়েছে বিজেপি। এখন বিজেপি এই ব্যবধান মিটিয়ে আবার এগিয়ে যায় কিনা, নাকি ব্যবধান আরও বেড়ে যায়, তার জন্য গণনার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
উল্লেখ্য, বিহারের বাঁকিপুরে ভোট পড়েছিল খুবই কম। মাত্র ৩৪ শতাংশ। ওদিকে মধ্যপ্রদেশে দাতিয়াতে আবার উলটো ছবি। ভোট পড়েছিল ৭১.৪৪ শতাংশ। আর গুজরাটের মঞ্জলপুর আসনে ভোট পড়ে অনেকটা বাঁকিপুরের মতোই, ৩৭.৫ শতাংশ।
এখন ৩ আসনের মধ্যে একমাত্র গুজরাটের মঞ্জলপুরেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। বিজেপির সতেন্দ্র পাটেল মঞ্জলপুর আসনে প্রায় ১০ হাজারের কাছাকাছি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী ভিখাভাই রাবড়ির থেকে ।