/যোগ দিবসে না এলে কি শাস্তির কোপ? সরকারি কর্মীদের জন্য বড় খবর কলকাতা হাইকোর্টে

High Court Order on Yoga Day: বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ যোগা দিবসে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান বাধ্যতামূলক নয়। যদি কোনও সরকারি কর্মচারী নিজের ইচ্ছায় যোগদান করতে চান তারা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবেন। যোগদান না করলে কোনও শাস্তি মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের আসতেই হবে! বেশ কিছুদিন ধরে এই খবরে বেশ শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য জুড়ে। অফিসে আসতেই হবে, এমন কোনও জোর খাটানো যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার ব্যাপার। কেউ যদি আসতে না চান, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। একজন মানুষ নিজের বাড়ি, অফিস, মিলন মেলা বা রেড রোড-নিজের পছন্দমতো যে কোনও জায়গায় যোগাভ্যাস করতে পারেন।
এর আগে ২১ জুনের যোগ দিবসে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী ও অফিসারদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন মুখ্য সচিব। সরকারের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন ‘যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের কো-অর্ডিনেশন কমিটি’।
গত বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সরকারি কর্মীদের জন্য এমন বাধ্যতামূলক নিয়ম জারি করার আইনি এক্তিয়ার আদৌ মুখ্য সচিবের আছে কি না। সেই বিষয়ে আজ, শুক্রবারই রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে আদালতের কাছে জবাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে আদালত পরিষ্কার করে দেয়, যোগ দিবসে যোগ দেওয়াটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়।
গত বৃহস্পতিবার আদালতে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য সওয়াল করে বলেছিলেন, 'মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস, বন্ধুত্ব দিবস পালন হয়। কিন্তু যোগা দিবসে সরকারি কর্মচারীদের অবশ্যই যোগ দিতে হবে! এটা কেমন কথা? জোর করে কর্মীদের যোগাভ্যাসে অংশ নিতে বাধ্য করার কোনও আইনি নিয়ম বা অধিকার সরকারের নেই।'
এই যুক্তি শুনে রসিকতা করে বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, 'ভ্যালেনটাইন ডে বাদ দিলেন কেন?' বিচারপতির এই মন্তব্যের পরই এজলাসে হাসির রোল ওঠে।
তবে রসিকতার পাশাপাশি বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আপনাদের (সরকারের) উদ্যোগ ভালো, কিন্তু এই উদ্যোগে কে সামিল হবেন আর কে হবেন না, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করবে।'
অন্যদিকে, সরকারের তরফে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য দাবি করেছিলেন, 'এটি ইউনাইটেড নেশনসের অনুষ্ঠান, যা ভারতে তথা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যেই সংবিধানের ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদ মেনে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।'
তবে রাজ্য সরকারের এই যুক্তি আদালত মানেনি। বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জনস্বাস্থ্য সচেতনতার উদ্যোগ ভালো হলেও, যোগ দিবসে যোগদানের জন্য কাউকে জোর করা যাবে না। যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের থাকা বাধ্যতামূলক নয়।