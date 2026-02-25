English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Cyclone Horacio: গতি ঘণ্টায় ২৬০ কিমি, সাগর তোলপাড় করা ঘূর্ণিঝড় হোরাসিও-র টার্গেটে ভারতের কোন অঞ্চল

Cyclone Horacio: গতি ঘণ্টায় ২৬০ কিমি, সাগর তোলপাড় করা ঘূর্ণিঝড় 'হোরাসিও'-র টার্গেটে ভারতের কোন অঞ্চল

Cyclone Horacio: হোরাসিও-র বিশেষত্ব হল এটি কত দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের জলের উপরিভাগের উচ্চ তাপমাত্রার কারণে এই ঝড়টি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে শক্তি সঞ্চয় করে

| Feb 25, 2026, 09:07 AM IST
1/6

ভয়ংকর গতি

ভয়ংকর গতি

গতিই বলে দিচ্ছে কতটা ভয়ংকর হতে পারে ভারত মহাসাগরে তৈরি হওয়া সাইক্লোন হোরাসিও। মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এই ঘূর্ণিঝড়ের গতি গিয়ে পৌঁছেছে ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটারে। সিম্পসন স্কেল অনুযায়ী কোনও ঝড়ের গতি ২৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় ক্যাটিগোরি ৫ সাইক্লোন। ফলে হোরাসিওকে বলা হচ্ছে ক্যাটিগোরি ৫ সাইক্লোন। 

2/6

দক্ষিণ ভারত মহাসাগর

দক্ষিণ ভারত মহাসাগর

ঘূর্ণিঝড় হোরাসিও (Horacio) তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের গভীরে। জনবসতি বা বড় ভূখণ্ড থেকে অনেকটাই দূরে হওয়ার কারণে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আপাতত অনেকটাই কম। অন্যান্য ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের মতোই এটিও উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর একটি নিম্নচাপ বলয় হিসেবে দানা বেঁধেছিল। তবে দ্রুত তা নিজের মূর্তি ধারণ করেছে।

3/6

অস্বাভাবিক গতি

অস্বাভাবিক গতি

হোরাসিও-র বিশেষত্ব হল এটি কত দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের জলের উপরিভাগের উচ্চ তাপমাত্রার কারণে এই ঝড়টি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে শক্তি সঞ্চয় করে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'র‍্যাপিড ইনটেনসিফিকেশন'। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের কাছে এটি বর্তমানে বেশ মাথাব্যথার কারণ।

4/6

দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে অবস্থান

দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে অবস্থান

এই ঝড়টি ভারত মহাসাগরের অনেক দক্ষিণে বর্তমানে অবস্থান করছে। ভারতের উপকূলরেখা থেকে এটি অনেকটাই দূরে। সাধারণত ভারত সেইসব ঘূর্ণিঝড় দ্বারা প্রভাবিত হয় যেগুলো বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগরে তৈরি হয়। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের ঝড়গুলো ভারতের ওপর প্রভাব ফেলে না।

5/6

ভারতীয় জলসীমায় ঢোকার সম্ভাবনা

ভারতীয় জলসীমায় ঢোকার সম্ভাবনা

এছাড়া, ঘূর্ণিঝড় সাধারণত এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে যায় না। বিশ্বের বায়ুপ্রবাহের ধরন এবং তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে এই ঝড়গুলো সাধারণত নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণেই হোরাসিও-র ভারতের সমুদ্রসীমায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা তেমন নেই বললেই চলে।

6/6

ক্যাটিগোরি ৫ ঘূর্ণিঝড়

ক্যাটিগোরি ৫ ঘূর্ণিঝড়

যদিও 'হোরাসিও' অনেক দূরে, তবুও ভারত এই ধরনের বড় ঘূর্ণিঝড়গুলোর ওপর কড়া নজর রাখে। কারণ, ভারত বিশ্বের অন্যতম ঘূর্ণিঝড়প্রবণ দেশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত বেশ কিছু শক্তিশালী ঝড়ের কবলে পড়েছে। ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ফণী (Fani) ক্যাটাগরি-৫ মাত্রার শক্তি নিয়ে ওড়িশায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। এছাড়া গুজরাটসহ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর সংলগ্ন উপকূলীয় রাজ্যগুলো সবসময়ই এমন তীব্র ঝড়ের ঝুঁকিতে থাকে। বিশ্বের অন্য প্রান্তের শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করলে ভারতীয় সংস্থাগুলোর জন্য সুবিধা হয়। এতে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া, দ্রুত সতর্কবার্তা পাঠানো এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষমতা আরও উন্নত হয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: মাসের শেষ বিরাট আর্থিক লাভ এই ৩ রাশির, বন্ধুকে বিশ্বাস করলেই ডুববেন এরা

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: মাসের শেষ বিরাট আর্থিক লাভ এই ৩ রাশির, বন্ধুকে বিশ্বাস করলেই ডুববেন এরা

Horoscope Today: মাসের শেষ বিরাট আর্থিক লাভ এই ৩ রাশির, বন্ধুকে বিশ্বাস করলেই ডুববেন এরা

Horoscope Today: মাসের শেষ বিরাট আর্থিক লাভ এই ৩ রাশির, বন্ধুকে বিশ্বাস করলেই ডুববেন এরা 12
Poonam Pandey meets Premananda Maharaj: মডেল থেকে সাধ্বী! বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে পুনম পাণ্ডে, প্রার্থনার মাঝেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন গ্ল্যামগার্ল...

Poonam Pandey meets Premananda Maharaj: মডেল থেকে সাধ্বী! বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে পুনম পাণ্ডে, প্রার্থনার মাঝেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন গ্ল্যামগার্ল...

Poonam Pandey meets Premananda Maharaj: মডেল থেকে সাধ্বী! বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে পুনম পাণ্ডে, প্রার্থনার মাঝেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন গ্ল্যামগার্ল... 9
Cyclone Horacio: মহাদুর্যোগ! ঘণ্টায় ২৫৭ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন &#039;হোরেশিও&#039;! ভারত মহাসাগরে শুরু তাণ্ডব...

Cyclone Horacio: মহাদুর্যোগ! ঘণ্টায় ২৫৭ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'হোরেশিও'! ভারত মহাসাগরে শুরু তাণ্ডব...

Cyclone Horacio: মহাদুর্যোগ! ঘণ্টায় ২৫৭ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'হোরেশিও'! ভারত মহাসাগরে শুরু তাণ্ডব... 9
Actress Aparajita Adhya: শাশুড়িকে &#039;লিপ-কিস&#039;!&#039;স্নেহ নাকি ন্যাকামো&#039;? জন্মদিনে তুমুল ট্রোলের মুখে অপরাজিতা আঢ্য...

Actress Aparajita Adhya: শাশুড়িকে 'লিপ-কিস'!'স্নেহ নাকি ন্যাকামো'? জন্মদিনে তুমুল ট্রোলের মুখে অপরাজিতা আঢ্য...

Actress Aparajita Adhya: শাশুড়িকে 'লিপ-কিস'!'স্নেহ নাকি ন্যাকামো'? জন্মদিনে তুমুল ট্রোলের মুখে অপরাজিতা আঢ্য... 10